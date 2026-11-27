Andreea Bălan vorbește deschis despre mariajul cu Victor Cornea, bărbatul alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste și cu care s-a căsătorit în această primăvară. După mai multe dezamăgiri sentimentale și un divorț, artista și-a găsit din nou fericirea și spune că relația lor este una armonioasă. Cântăreața a dezvăluit de ce nu există certuri între ei, dar și ce consideră esențial atunci când un părinte își reface viața sentimentală.

Andreea Bălan vorbește deschis despre relația cu Victor Cornea. Foto: click.ro

Andreea Bălan: „Nu ne certăm niciodată”

După experiențele dificile din trecut, Andreea Bălan a decis să mai acorde o șansă iubirii, iar relația cu Victor Cornea pare să îi aducă echilibrul pe care și-l dorea. Artista susține că între ea și soțul său nu există conflicte și că unul dintre motivele pentru care se înțeleg atât de bine este faptul că nu au așteptări exagerate unul de la celălalt. Pentru ei, cele mai importante lucruri sunt timpul petrecut împreună, prezența și iubirea.

Într-un podcast, cântăreața a explicat că perspectiva asupra unei relații se schimbă odată cu vârsta și experiențele de viață. Dacă la 30 de ani își dorea în primul rând o familie și copii, acum criteriile după care își alege partenerul sunt diferite. Andreea consideră că responsabilitățile comune pot genera uneori tensiuni, însă relația actuală nu le oferă motive de ceartă.

„Eu nu mă cert. Acum, cu Victor, noi nu ne certăm. Nu ne certăm niciodată. Nu, pentru că suntem și în niște etape ale vieții în care nu avem nevoie de nimic unul de la celălalt, decât de prezență și de iubire. Înainte, în celelalte relații, pentru că aveai ceva în comun, o casă, copii sau așa, normal că existau certuri. Dar acum, da, e o relație mai târziu în viață. Și de-aia nu mă cert, că probabil, dacă aveam copii împreună, poate ne certam: ia-l tu, du-l tu sau fă tu. Așa e acum și nu avem absolut niciun motiv să ne certăm, dar înainte, da.

Alegerea unui partener la 30 și ceva de ani este complet diferită. La 30 de ani eu voiam o familie, voiam copii și, normal, îmi alegeam partenerul să fie potrivit pentru a face copii. Acum nu am aceeași... N-am ales cu criteriul ăsta. Criteriile au fost complet diferite de-a lungul timpului”, a spus Andreea Bălan în cadrul podcastului moderat de cântăreața Sore Mihalache.

Ce spune Andreea Bălan despre relația dintre noul partener și copiii dintr-o căsnicie anterioară

Un alt subiect important abordat de artistă a fost modul în care trebuie gestionată o relație atunci când femeia are deja copii dintr-o poveste de iubire anterioară. Andreea Bălan consideră că, deși pentru mamă începutul unei noi relații poate fi o perioadă plină de emoții și sentimente frumoase, pentru copii lucrurile nu sunt la fel de simple. Aceștia au nevoie de timp pentru a se obișnui cu prezența unei persoane noi în familie.

Cântăreața a explicat că apropierea dintre partener și copii trebuie construită treptat, iar mama are responsabilitatea de a-și cunoaște foarte bine iubitul înainte de a-l introduce în viața celor mici. Contează inclusiv felul în care bărbatul interacționează cu aceștia, dacă le oferă afecțiune și dacă reușește să le câștige încrederea.

„Știi că pentru noi, mamele, este o perioadă frumoasă în care ne îndrăgostim și trăim niște sentimente extraordinare în relația cu noul partener. Dar pentru copii nu este așa, copilul doar se adaptează. Și copiilor noștri le este greu să se adapteze dintr-un cocon în care poate erau doar cu mama sau cu bunica și, dintr-odată... Depinde foarte mult și ce face partenerul, cum se joacă, cum se raportează ca prieten, cum îi validează și cum se vede relația noastră în ochii lor. Contează foarte mult.

Și asta ține de mamă, să-și cunoască foarte bine partenerul și să aloce timp pentru ca relația să se sudeze, iar mai apoi să îl prezinte copiilor. Adică ține un pic și cred că secretul pentru ca o astfel de relație să reziste este să nu pui presiune pe acel bărbat din viața ta să aibă grijă de copiii pe care tu i-ai făcut cu altcineva.

Nu este tatăl lor și nu ar trebui să aibă responsabilități nici financiare, nici legate de îngrijirea lor. Adică eu așa cred, așa ar funcționa. Pentru că, chiar dacă el vrea și spune la început că te ajută și așa, nu, în timp este o presiune foarte mare pentru persoana respectivă și, la un moment dat, se poate dizolva relația, pentru că nu este fair, nu este corect.

Că vrea să te ajute, că alege să contribuie, că îți face cadouri ție sau copiilor, da, dar nu trebuie să vină și să fie tatăl vitreg cu toate funcțiile.”