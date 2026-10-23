 Andreea Antonescu rupe tăcerea despre relația cu Andreea Bălan! Ce spune despre tensiunile dintre ele și absența de la nuntă: „Important este să rămână respectul”
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Andreea Antonescu rupe tăcerea despre relația cu Andreea Bălan! Ce spune despre tensiunile dintre ele și absența de la nuntă: „Important este să rămână respectul”

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Andreea Antonescu a vorbit deschis despre relația pe care o are în prezent cu Andreea Bălan, după ani în care prietenia, colaborarea muzicală și momentele de distanțare dintre cele două artiste au stârnit numeroase comentarii. Într-un interviu pentru Viva.ro, artista a explicat de ce nu consideră că orgoliile sunt singura explicație pentru schimbările din relația lor și a oferit un răspuns elegant și la speculațiile legate de absența sa de la nunta fostei colege.

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Andreea Antonescu, despre relația cu Andreea Bălan: „Nu cred că totul poate fi explicat prin orgolii”

Andreea Antonescu și Andreea Bălan au cunoscut succesul încă de la o vârstă fragedă, iar proiectul André le-a adus împreună într-o perioadă care a marcat muzica românească. De-a lungul timpului, relația dintre cele două cântărețe a trecut prin diferite etape, iar publicul a urmărit cu interes atât momentele în care au fost apropiate, cât și perioadele în care drumurile lor s-au separat.

Întrebată ce le-a ținut unite și ce a dus la îndepărtarea lor, Andreea Antonescu a vorbit despre experiențele trăite împreună, dar și despre schimbările firești care apar odată cu trecerea anilor. Artista consideră că anii petrecuți pe scenă și succesul cunoscut la începutul carierei au creat o legătură aparte între ele.

Cred că oamenii au crescut odată cu noi și de aceea au simțit mereu că fac parte din povestea noastră. Am început de foarte tinere, am trăit împreună niște experiențe extraordinare și este normal ca publicul să fie curios. Ce ne-a ținut împreună a fost, în primul rând, faptul că am împărțit niște ani pe care foarte puțini oameni îi pot înțelege. Am crescut pe scenă, am cunoscut succesul foarte devreme și am trecut împreună prin lucruri pe care alții poate le trăiesc într-o viață întreagă”, a declarat Andreea Antonescu, pentru sursa citată.

În ceea ce privește motivele care au dus la distanțarea dintre ele, cântăreața nu a indicat un singur factor și nici nu a căutat să atribuie vina uneia dintre părți. Din perspectiva sa, fiecare și-a construit propriul drum, cu alegeri și provocări diferite.

Ce ne-a despărțit? Pur și simplu viața. Fiecare dintre noi a avut propriul drum, propriile alegeri, propriile provocări. Cred că este firesc. Oamenii evoluează diferit și nu cred că trebuie să căutăm mereu un vinovat atunci când două destine ajung să meargă pe căi diferite”, a explicat artista.

Cum vede Andreea Antonescu tensiunile dintre ea și Andreea Bălan

De-a lungul timpului, orice schimbare în relația celor două artiste a alimentat speculațiile despre eventuale neînțelegeri și orgolii. Întrebată dacă diferențele dintre ele au fost provocate de personalități puternice sau dacă, pur și simplu, au ajuns să privească viața diferit, Andreea Antonescu a oferit un răspuns care pune accentul pe maturizare.

Artista consideră că relațiile se transformă odată cu oamenii și că nu orice îndepărtare trebuie interpretată ca un conflict. În plus, experiențele acumulate de-a lungul anilor au ajutat-o să privească altfel situațiile care, în tinerețe, ar fi putut părea mai complicate.

Cred că este mult mai simplu decât și-au imaginat oamenii. Nu cred că totul poate fi explicat prin orgolii. De multe ori este vorba doar despre maturizare și despre faptul că fiecare își construiește propria viață. Astăzi văd lucrurile cu mult mai multă înțelepciune decât la 20 de ani. Înțeleg că oamenii intră în viața noastră cu un scop, iar uneori acel scop se transformă odată cu timpul. Și este în regulă. Important este să rămână respectul. Eu aleg întotdeauna respectul”, a mărturisit Andreea Antonescu.

De ce nu a fost Andreea Antonescu la nunta Andreei Bălan

Un alt subiect care a atras atenția publicului a fost absența Andreei Antonescu de la nunta Andreei Bălan. În spațiul public au apărut întrebări și speculații despre motivele pentru care artista nu a participat la eveniment, în contextul istoriei comune dintre cele două cântărețe.

Solicitată să clarifice situația, Andreea Antonescu a explicat că nu mai simte nevoia să ofere justificări pentru fiecare aspect al vieții sale și că preferă să evite reproșurile sau polemicile. Răspunsul său a fost unul rezervat, în care a pus accentul pe respectarea alegerilor personale și pe păstrarea amintirilor frumoase.

„Am văzut și eu că s-a discutat despre acest subiect, dar am ajuns într-un moment al vieții mele în care nu mai simt nevoia să explic fiecare situație sau să răspund fiecărei speculații. Sunt lucruri care țin pur și simplu de parcursul fiecăruia dintre noi și cred că maturitatea înseamnă și să știi când să lași lucrurile acolo unde sunt, fără reproșuri și fără regrete. Eu aleg să păstrez lucrurile frumoase, respectul pentru ceea ce am construit împreună și să privesc înainte. Îi doresc Andreei să fie fericită și să se bucure de tot ceea ce trăiește. Până la urmă, fiecare dintre noi are propriul drum, iar eu sunt foarte împăcată cu al meu”, a declarat artista pentru Viva.ro.

Ce relație are acum Andreea Antonescu cu Andreea Bălan și mai există șanse pentru o revenire André?

Chiar dacă fiecare și-a continuat cariera pe un drum propriu, anii petrecuți împreună în cadrul trupei André rămân o parte importantă din povestea profesională a ambelor artiste. Pentru fanii care au urmărit formația încă de la început, posibilitatea unei noi colaborări continuă să fie un subiect de interes.

Întrebată cum privește astăzi relația cu Andreea Bălan și dacă o revenire André ar mai fi posibilă, Andreea Antonescu a vorbit despre recunoștința pe care o păstrează pentru experiențele comune. Cântăreața a subliniat că trecutul nu poate fi șters și că respectul pentru ceea ce au construit împreună va rămâne important pentru ea.

Din partea mea, există și vor exista întotdeauna respect și recunoștință pentru tot ceea ce am construit împreună și pentru povestea extraordinară pe care am trăit-o în André. Sunt ani care fac parte din viața mea, din devenirea mea ca artist și ca om, și pe care nimeni și nimic nu îi poate șterge. Astăzi, fiecare dintre noi are propriul drum, iar eu cred foarte mult în a respecta alegerile și parcursul fiecărui om. Păstrez cu drag ceea ce a fost frumos și privesc înainte cu liniște și cu recunoștință pentru tot ceea ce am trăit”, a spus Andreea Antonescu.

În privința unei eventuale reveniri a trupei, artista nu a exclus această posibilitate, însă consideră că o asemenea decizie ar trebui să vină în mod natural, din dorința de a cânta din nou împreună, nu din obligație.

Cât despre o eventuală revenire André, am învățat de-a lungul vieții să nu spun niciodată «niciodată». Din partea mea, muzica și scena vor rămâne întotdeauna o mare iubire, iar dacă viața va crea cândva contextul potrivit pentru un astfel de moment, lucrurile se vor așeza așa cum trebuie. Cred însă că o revenire trebuie să vină firesc, cu bucurie și cu aceeași energie sinceră pe care publicul a iubit-o întotdeauna la noi. Muzica trebuie să vină din emoție, nu din obligație.

Declarațiile Andreei Antonescu oferă o perspectivă asupra felului în care artista privește astăzi relația cu fosta sa colegă. Fără să alimenteze speculațiile despre conflicte, cântăreața a ales să vorbească despre maturitate, respect și recunoștință pentru anii care au consacrat trupa André. Iar în ceea ce privește o posibilă reuniune, ușa nu este închisă, însă orice pas în această direcție ar trebui să fie unul firesc pentru ambele artiste.

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