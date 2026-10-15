Ce legătură mai există între Andreea Antonescu și Traian Spak după despărțire. Artista a spus totul. „Nu trebuie să te pierzi pe tine încercând să salvezi o relație”

Andreea Antonescu a vorbit deschis despre lecțiile pe care le-a învățat în dragoste, relația pe care o are în prezent cu fostul soț, Traian Spak, și așteptările de la un eventual partener. Artista mărturisește că nu mai este dispusă să facă anumite compromisuri și că, odată cu maturitatea, a ajuns să pună preț mai mult ca oricând pe sinceritate, respect și liniște sufletească.

Ce legătură mai există între Andreea Antonescu și Traian Spak după despărțire. Foto: arhiva

De-a lungul timpului, viața sentimentală a Andreei Antonescu a stârnit interesul publicului, însă artista a ales să își păstreze discreția în privința unor aspecte personale. Astăzi, privește experiențele din trecut cu mai multă înțelepciune și vorbește despre iubire din perspectiva unei femei care știe ce își dorește și, mai ales, ce nu mai este dispusă să accepte într-o relație.

Un capitol important din viața sa rămâne cel legat de Traian Spak, fostul soț și tatăl fiicei sale, Sienna. Deși cei doi nu mai formează un cuplu, au păstrat o legătură bazată pe respect și comunicare, având în centrul preocupărilor lor binele copilului.

Într-un interviu pentru Viva!, Andreea Antonescu a vorbit despre felul în care s-a schimbat perspectiva sa asupra iubirii, despre relația cu fostul partener de viață și despre principiile de la care nu ar mai renunța pentru nimeni. Artista a explicat și de ce nu își dorește o relație doar de dragul de a avea pe cineva alături.

Andreea Antonescu, despre iubire și lecțiile învățate de-a lungul timpului

Experiențele sentimentale au ajutat-o pe Andreea Antonescu să înțeleagă că sentimentele puternice nu sunt suficiente pentru ca o relație să funcționeze. În opinia artistei, respectul, încrederea și dorința de a construi împreună sunt la fel de importante ca iubirea.

„Mi-ar plăcea să spun că da, dar viața m-a învățat altceva. Iubirea este esențială, însă nu este suficientă dacă nu există respect, comunicare, încredere și dorința de a construi în aceeași direcție. Am învățat că o relație nu înseamnă să te pierzi pe tine pentru celălalt și nici să încerci să îl schimbi. Înseamnă să evoluați împreună, fără ca unul să îl umbrească pe celălalt. Astăzi văd iubirea mult mai matur. Nu mai cred în perfecțiune. Cred în oameni care aleg, în fiecare zi, să rămână unul lângă celălalt”, a mărturisit Andreea Antonescu.

Artista consideră că o relație sănătoasă presupune asumare și implicare din partea ambilor parteneri. În locul unei povești ideale, în care totul funcționează fără efort, aceasta pune preț pe doi oameni care aleg să fie împreună și să își construiască un viitor comun.

Ce relație are Andreea Antonescu cu fostul soț, Traian Spak

Chiar dacă drumurile lor s-au separat, Traian Spak continuă să aibă un rol important în viața Andreei Antonescu. Cei doi au împreună o fiică, Sienna, iar responsabilitatea de părinți rămâne un punct esențial al legăturii dintre ei.

Artista a explicat că relația cu fostul soț se bazează pe respect reciproc, încredere și o comunicare bună. Pentru ea, faptul că au un copil împreună înseamnă că interesele și fericirea acestuia trebuie să fie mai importante decât eventualele orgolii.

„Traian va avea întotdeauna un loc important în viața mea pentru că împărțim cel mai frumos lucru pe care îl puteam avea împreună: pe Sienna. Între noi există respect, încredere și o comunicare foarte bună. Cred că, atunci când ai un copil, orgoliile ar trebui să treacă pe planul doi. Nu simt nevoia să pun etichete relației noastre. Suntem doi oameni care își doresc același lucru: ca fiica noastră să fie fericită și să simtă că este iubită de amândoi”, a declarat Andreea Antonescu.

Vedeta a subliniat și importanța acestei legături pentru echilibrul familiei, punctând că fericirea fiicei lor este prioritară.

„Și cred că acesta este cel mai important lucru”, a adăugat artista.

Andreea Antonescu, despre viața amoroasă și bărbatul pe care și-l dorește alături

În ceea ce privește posibilitatea unei noi relații, Andreea Antonescu mărturisește că nu mai simte nevoia să caute iubirea cu orice preț. Experiențele trăite au învățat-o să fie mai atentă la ceea ce își dorește și să nu accepte o relație doar pentru a evita singurătatea.

„Cred că, odată cu maturitatea, înveți că nu mai ai nevoie de jumătăți de măsură. Nu caut o poveste doar de dragul de a avea una. Dacă va exista un om lângă mine, îmi doresc să fie pentru că ne facem viața mai frumoasă unul altuia, nu pentru că simțim nevoia să umplem un gol”, a mărturisit artista.

Andreea Antonescu spune că liniștea interioară și acceptarea de sine sunt esențiale înainte de a începe o nouă poveste de dragoste. Totodată, aceasta știe ce așteptări are de la un eventual partener și ce valori nu ar vrea să lipsească dintr-o relație.

„Astăzi sunt bine cu mine. Și cred că acesta este cel mai bun punct din care poate începe o relație. Iar omul de lângă mine ar trebui să înțeleagă un lucru foarte simplu: iubesc profund, sunt loială și mă implic cu tot sufletul, dar am nevoie de sinceritate, respect și liniște. Nu mai cred în iubirile care consumă. Cred în cele care construiesc”, a declarat Andreea Antonescu.

Ce compromisuri nu ar mai face Andreea Antonescu într-o relație

Maturitatea a determinat-o pe artistă să își stabilească mai clar limitele și să acorde mai multă atenție propriilor nevoi. Andreea Antonescu consideră că una dintre cele mai importante lecții în dragoste este să nu renunți la tine în încercarea de a salva o relație.

Vedeta atrage atenția asupra tendinței de a pune dorințele partenerului pe primul loc, uitând de propriile valori și de echilibrul personal. Din perspectiva sa, compromisurile nu ar trebui să afecteze demnitatea sau liniștea emoțională.

„Poate cea mai importantă lecție este că nu trebuie să te pierzi pe tine încercând să salvezi o relație. Cred că multe femei fac asta la un moment dat. Pun pe primul loc nevoile celuilalt și uită cine sunt. Astăzi nu aș mai face compromisuri care îmi afectează liniștea, demnitatea sau valorile”, a mărturisit artista.

În viziunea Andreei Antonescu, iubirea autentică ar trebui să ofere sprijin și încredere, nu să îl facă pe unul dintre parteneri să se simtă inferior sau să renunțe la ceea ce este.

„Am învățat că iubirea adevărată nu te face mai mic. Din contră, te ajută să devii cea mai bună versiune a ta”, a conchis Andreea Antonescu.

Pentru artistă, o relație împlinită înseamnă mai mult decât atracție și sentimente puternice. Respectul, comunicarea, sinceritatea și libertatea de a evolua împreună sunt principiile pe care își dorește să își bazeze viața sentimentală, indiferent de ceea ce îi rezervă viitorul.