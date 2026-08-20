 Andreea Antonescu a vizitat-o pe Alina Pușcău. Mesaj emoționant pentru vedeta diagnosticată cu cancer
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Andreea Antonescu a vizitat-o pe Alina Pușcău. Mesaj emoționant pentru vedeta diagnosticată cu cancer

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Alina Pușcău nu este singură în lupta împotriva cancerului. Aflată în California, Statele Unite ale Americii, unde urmează tratamentul pentru boala cu care a fost diagnosticată, fostul model internațional a primit recent vizita unei bune prietene. Andreea Antonescu a mers să îi fie alături în această perioadă dificilă și i-a transmis un mesaj emoționant.

Alina Pușcău și Andreea Antonescu. Foto: captură video
Alina Pușcău și Andreea Antonescu. Foto: captură video

În urmă cu câteva săptămâni, Alina Pușcău anunța că a fost diagnosticată cu cancer metastatic și le cerea oamenilor din România să se roage pentru sănătatea sa. Ulterior, vedeta a început tratamentul și a continuat să își țină fanii la curent cu starea sa de sănătate. Recent, aceasta a apărut alături de Andreea Antonescu, care a mers în California pentru a-i fi aproape.

Andreea Antonescu, sprijin pentru Alina Pușcău 

Cântăreața le-a cerut, la rândul său, oamenilor de acasă să se roage pentru prietena sa și a încercat să îi transmită Alinei energie și încredere în această perioadă grea. Într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare, Andreea Antonescu a vorbit despre momentul petrecut împreună și i-a îndemnat pe cei care o urmăresc să îi transmită Alinei gânduri bune.

„Iubita noastră dragă are nevoie de energia noastră pozitivă și de toate gândurile noastre bune. E o melodie pe care a vrut ea să o asculte acum și am vrut să împărtășim momentul ăsta cu voi. Ești minunată și noi te iubim. Știm că îți este greu, dar îți dăm putere prin rugăciunile noastre. Toată lumea se roagă pentru tine. Vă rog să puneți astăzi un gând bun și o rugăciune pentru Alina. Uneori, rugăciunile spuse împreună pot face minuni”, a scris artista pe pagina ei de Instagram.

Sursă video: Instagram. 

Mama vedetei îi va fi alături 

Mama Alinei Pușcău se pregătește să plece în America pentru a-i fi alături fiicei sale în această perioadă dificilă și pentru a avea grijă de ea pe durata tratamentului. Chiar dacă se confruntă, la rândul său, cu probleme de sănătate, femeia își dorește să fie aproape de Alina și să o susțină în lupta cu boala.

Olga Barcari, prietena Alinei Pușcău, a făcut declarații despre starea mamei fostului model și despre îngrijorarea pe care aceasta o resimte. Potrivit spuselor sale, mama Alinei trece printr-o perioadă dificilă și are propriile probleme medicale, care îi fac și mai greu de procesat vestea primită de la fiica sa.

Olga Barcari. Foto: social media
Olga Barcari. Foto: social media

„Mama ei este foarte îngrijorată, dar și ea nu este foarte bine cu sănătatea. Și câteodată mi-a spus Alina că nici nu realizează ce i se întâmplă fiicei. Adică Alina mi-a zis că aproape că nici nu realizează, e cumva, nu știu… a avut și ea un atac, ceva, nu știu, nu… de cord, ceva s-a întâmplat la fel și are pastile și parcă nu realizează.

La fel cum s-a întâmplat când a murit tata. Am fost atât de… mi-a paralizat așa de tare corpul încât, când am aflat de moartea lui, am zis: plâng eu după aceea. Și am plâns mai tare când a împlinit 40 de zile după moarte”, a declarat Olga Barcari, în exclusivitate pentru Spynews.ro.

Alina Pușcău: „Începe să îmi cadă părul, să fie foarte rar”

Alina Pușcău continuă să își țină fanii la curent cu starea sa de sănătate și cu modul în care evoluează tratamentul pe care îl urmează. Recent, vedeta a vorbit despre unul dintre efectele pe care a început să le observe și a mărturisit că părul său a început să cadă.

Fostul model internațional a povestit că s-a vopsit singură și a observat că părul a devenit tot mai rar. Alina a recunoscut că situația o descurajează, mai ales că nu știe încă în ce măsură va fi afectată podoaba capilară după următoarele ședințe de tratament.

„Astăzi m-am vopsit singură și începe să îmi cadă părul. Începe să îmi cadă părul, să fie foarte rar. De la a treia ședință nu știu cât o să cadă, poate să cadă tot, poate să cadă mai puțin. Nu știu cum o să reacționeze la tratamentul acesta”, a spus Alina Pușcău, pe Instagram.

Sursă video: social media. 

Ghid de cumpărături

image png
S-au întors în România după ani de Italia, dar au rezistat doar 3 luni. Ce i-a făcut să plece din nou: „Am dormit un an în bucătărie” Fapt divers
image png
FotoMama Andreei Anița, mesaj dureros la cinci luni de la moartea tinerei: „Copila mea dragă, cu ochii ca cerul și părul bălai” Actualitate
image
Autostrada Moldovei, traseul complet. Ce tronsoane au fost deschise și ce se inaugurează în 2026, pe A7 Ploiești - Siret adevarul.ro
image
A cumpărat cea mai ieftină mașină nouă și a rămas uimit când a văzut cum arată în comparație cu pozele adevarul.ro

Parteneri

image
Cuplul care a atras toate privirile pe stadion la Universitatea Craiova – Ararat Armenia. Foto www.fanatik.ro
image
40 de apartamente, construite în plus ilegal la Dynamic Residence. Clienţii au plătit, dar nu sunt proprietari observatornews.ro
image
DOCUMENT. Ce scrie în forma finală a legii salarizării, primită de lideri la Cotroceni. Punctul de referință a scăzut cu 100 de lei www.antena3.ro
image
Miruță s-a răzgândit de trei ori. După ce a anunțat că drona distrusă lângă Neptun Deep era încărcată cu explozibil, și-a editat postarea. Apoi a anunțat că ar fi vorba de două drone. Apoi a revenit www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Cine suportă costurile tratamentului Alinei Pușcău din America. Dan Alexa, dezvăluiri despre starea modelului: „Costă undeva la jumătate de milion. Situația e gravă” www.wowbiz.ro
image
Mathilde Favier, directoarea de relații publice a Dior, s-a stins din viață la 57 de ani www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Câţi bani face fosta iubită milionară a lui Gabi Torje! Cifre incredibile realizate de cunoscuta influenceriţă as.ro
image
Poate ANAF să verifice transferurile dintre soți? Când banii mutați între conturi trebuie justificați playtech.ro
image
O nouă lovitură pentru CFR Cluj înaintea derby-ului cu FCSB! Vedeta a reziliat unilateral contractul și a părăsit echipa. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Apartament de 19.000 de lei, scos la licitație de ANAF. Prețul a fost redus la jumătate www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Gata cu viața monahală! Tatăl Deliei și-a dat jos barba, s-a tuns modern și se bucură din plin de viață! Cum arată acum Ion Matache. Asta da schimbare! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Se culca cu Liz Taylor și ieșea la băut cu soțul acesteia. Toate voiau să cadă la așternut cu el, a avut cele mai dorite dive, inclusiv o prințesă okmagazine.ro
image
Iată că profeția ”noului Nostradamus” se împlinește! Adio (în 2020), dar rămân cu tine (în 2026). L-a luat durerea de cap pe Prințul William? okmagazine.ro
image
#Istoria Modei
Top 6 cele mai periculoase tendințe în modă din istorie historia.ro
image
#Istoria Filmului
Filmul românesc scos de la cinema Scala chiar în dimineața premierei. Povestea lui „Dincolo de nisipuri” historia.ro
Adda și Cătălin Rizea jpg
Adda și Cătălin Rizea se gândesc să părăsească România? Țara în care artista vrea să se mute Vedete românești
image png
Cristina Petre, copleșită de emoții înaintea difuzării „Insula Iubirii – Reuniuni”: „Închid un capitol!” Vedete românești
image png
FotoUn an și jumătate fără Andrei Perneș, fostul concurent Mireasa. Sora lui a mers la mormântul său și a transmis un mesaj sfâșietor Vedete românești
Anca Serea
Anca Serea, o mamă cool pentru copiii ei. Unde i-a dus pe cei mici pentru o experiență de neuitat Vedete românești
banner nicoleta voicu png
#Exclusiv Click!
Înfiată și ea din orfelinat, Nicoleta Voicu sare în apărarea lui David Pușcaș: „Un copil adoptat nu e ca restul lumii” Vedete românești
ashley roberts topless la plaja jpg
Cântăreața Ashley Roberts, topless la plajă! Vedete internaționale
emily ratajkowski mallorca instgram jpg
Divele au fugit în paradisurile exotice! Unde își petrec vedetele vacanțele de vară Vedete internaționale
image png
FotoFratele lui Mihai Bendeac a împlinit 26 de ani. Dezvăluirea emoționantă a mamei sale: „39 de ani, când nu credeam că pot să mai aduc pe lume un copil” Vedete românești
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net