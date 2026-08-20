Andreea Antonescu a vizitat-o pe Alina Pușcău. Mesaj emoționant pentru vedeta diagnosticată cu cancer

Alina Pușcău nu este singură în lupta împotriva cancerului. Aflată în California, Statele Unite ale Americii, unde urmează tratamentul pentru boala cu care a fost diagnosticată, fostul model internațional a primit recent vizita unei bune prietene. Andreea Antonescu a mers să îi fie alături în această perioadă dificilă și i-a transmis un mesaj emoționant.

În urmă cu câteva săptămâni, Alina Pușcău anunța că a fost diagnosticată cu cancer metastatic și le cerea oamenilor din România să se roage pentru sănătatea sa. Ulterior, vedeta a început tratamentul și a continuat să își țină fanii la curent cu starea sa de sănătate. Recent, aceasta a apărut alături de Andreea Antonescu, care a mers în California pentru a-i fi aproape.

Andreea Antonescu, sprijin pentru Alina Pușcău

Cântăreața le-a cerut, la rândul său, oamenilor de acasă să se roage pentru prietena sa și a încercat să îi transmită Alinei energie și încredere în această perioadă grea. Într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare, Andreea Antonescu a vorbit despre momentul petrecut împreună și i-a îndemnat pe cei care o urmăresc să îi transmită Alinei gânduri bune.

„Iubita noastră dragă are nevoie de energia noastră pozitivă și de toate gândurile noastre bune. E o melodie pe care a vrut ea să o asculte acum și am vrut să împărtășim momentul ăsta cu voi. Ești minunată și noi te iubim. Știm că îți este greu, dar îți dăm putere prin rugăciunile noastre. Toată lumea se roagă pentru tine. Vă rog să puneți astăzi un gând bun și o rugăciune pentru Alina. Uneori, rugăciunile spuse împreună pot face minuni”, a scris artista pe pagina ei de Instagram.

Sursă video: Instagram.

Mama vedetei îi va fi alături

Mama Alinei Pușcău se pregătește să plece în America pentru a-i fi alături fiicei sale în această perioadă dificilă și pentru a avea grijă de ea pe durata tratamentului. Chiar dacă se confruntă, la rândul său, cu probleme de sănătate, femeia își dorește să fie aproape de Alina și să o susțină în lupta cu boala.

Olga Barcari, prietena Alinei Pușcău, a făcut declarații despre starea mamei fostului model și despre îngrijorarea pe care aceasta o resimte. Potrivit spuselor sale, mama Alinei trece printr-o perioadă dificilă și are propriile probleme medicale, care îi fac și mai greu de procesat vestea primită de la fiica sa.

„Mama ei este foarte îngrijorată, dar și ea nu este foarte bine cu sănătatea. Și câteodată mi-a spus Alina că nici nu realizează ce i se întâmplă fiicei. Adică Alina mi-a zis că aproape că nici nu realizează, e cumva, nu știu… a avut și ea un atac, ceva, nu știu, nu… de cord, ceva s-a întâmplat la fel și are pastile și parcă nu realizează.

La fel cum s-a întâmplat când a murit tata. Am fost atât de… mi-a paralizat așa de tare corpul încât, când am aflat de moartea lui, am zis: plâng eu după aceea. Și am plâns mai tare când a împlinit 40 de zile după moarte”, a declarat Olga Barcari, în exclusivitate pentru Spynews.ro.

Alina Pușcău: „Începe să îmi cadă părul, să fie foarte rar”

Alina Pușcău continuă să își țină fanii la curent cu starea sa de sănătate și cu modul în care evoluează tratamentul pe care îl urmează. Recent, vedeta a vorbit despre unul dintre efectele pe care a început să le observe și a mărturisit că părul său a început să cadă.

Fostul model internațional a povestit că s-a vopsit singură și a observat că părul a devenit tot mai rar. Alina a recunoscut că situația o descurajează, mai ales că nu știe încă în ce măsură va fi afectată podoaba capilară după următoarele ședințe de tratament.

„Astăzi m-am vopsit singură și începe să îmi cadă părul. Începe să îmi cadă părul, să fie foarte rar. De la a treia ședință nu știu cât o să cadă, poate să cadă tot, poate să cadă mai puțin. Nu știu cum o să reacționeze la tratamentul acesta”, a spus Alina Pușcău, pe Instagram.

Sursă video: social media.