Alina Pușcău trece printr-o perioadă cumplită. Tratamentul pentru cancer își face simțite efectele: „Astăzi m-am vopsit singură”

Alina Pușcău a oferit noi detalii despre starea sa de sănătate, după ce a început tratamentul pentru cancerul la sân. Fosta concurentă de la „Asia Express” trece printr-o perioadă dificilă și spune că a început să observe primele efecte ale tratamentului.

Vedeta le-a povestit urmăritorilor că părul a început să îi cadă și nu știe încă în ce măsură va fi afectată de următoarele ședințe.

„Astăzi m-am vopsit singură și începe să îmi cadă părul. Începe să îmi cadă părul, să fie foarte rar. De la a treia ședință nu știu cât o să cadă, poate să cadă tot, poate să cadă mai puțin. Nu știu cum o să reacționeze la tratamentul acesta”, a spus Alina Pușcău, pe Instagram.

Alina Pușcău, despre zilele grele de după tratament

Primele zile nu au fost ușoare pentru vedetă. Dacă inițial nu a avut simptome imediat după începerea tratamentului, ulterior starea sa s-a schimbat și a ajuns să se simtă foarte rău. Acum, Alina spune că începe să se simtă mai bine și că poate reveni treptat la activitățile de zi cu zi.

„Astăzi mă simt mult mai bine. Mulțumesc lui Dumnezeu că încep să mă simt din ce în ce mai bine și că pot să mă mișc, pot să fac lucruri, să mă întâlnesc cu prietenii, pot să mănânc. Nu puteam să mănânc. De nouă zile abia am pus ceva în corpul meu.

Vă mulțumesc și tot le încurajez pe femeile care trec prin această perioadă, că este o perioadă grea, nu este ușor, dar suntem aici cu toții să ne ajutăm”, a mai spus ea.

Medicii i-ar fi descoperit 11 tumori

În timp ce Alina Pușcău își continuă tratamentul, Olga Barcari a vorbit despre situația prin care trece vedeta. Potrivit acesteia, medicii ar fi descoperit 11 tumori la sân, nu cinci, așa cum fusese anunțat inițial.

Olga spune că încearcă să îi fie alături Alinei și să o ajute să treacă mai ușor peste această perioadă, inclusiv prin glume și momente care să îi mai distragă atenția de la problemele cu care se confruntă.

„Mă îngrijorează că nu știi la ce să te aștepți, mai ales că a zis că are 11 tumori, de fapt, nu 5. Și da, îi sunt alături. O fac tot timpul să râdă, să… stilul meu, da, o fac să râdă. Fac numai prostii din astea, în caz că pățești ceva, te rog frumos să mă suni, să mă anunți. Adică, știi cum, când te-a apucat, Doamne ferește, vreo criză…

Da, de fapt, haz de necaz. Îi tot spun că, în loc să vorbim despre bărbați, despre iubire, despre vacanțe, noi vorbim despre boală”, a dezvăluit Olga Barcari, pentru spynews.ro.

În această perioadă, Alina Pușcău a început și să citească „Dying to Be Me”, cartea Anitei Moorjani despre lupta cu cancerul și experiența sa de vindecare. Vedeta le-a arătat urmăritorilor volumul primit de la o persoană apropiată.