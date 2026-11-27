Cosmin Natanticu a dat Antena 1 pe Pro TV. L-am întâlnit la filmările pentru Protevelion în mare formă. Actorul ne-a dezvăluit cu ce ne va încânta în noaptea dintre ani.

După participările la emisiuni precum „Asia Express”, „Power Couple”, „Medicool”, „Chefi la cuțite” și „Furnicuțele”, Cosmin Natanticu s-a întors la PRO TV, de această dată pentru ediția specială de Revelion.

Actorul a filmat deja pentru PROTEVELION și s-a bucurat să se reîntâlnească cu oamenii pe care îi cunoaște. Pentru el, participarea la acest show reprezintă o premieră, iar invitația a fost acceptată fără ezitare.

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Cosmin Natanticu, invitat special la Protevelion

Click!: Cosmin Natanticu, ești pentru pentru oară la Protevelion. Cum ți se pare atmosfera aici, la filmări?

Cosmin Natanticu: Eu la orice petrecere, unde e voie bună și distracție, mă integrez imediat perfect. Nu am nevoie de niciun fel de adaptare, pentru că sunt de acolo. Acesta este cel mai tare job pe care poți să-l ai!

Natanticu, adaptare după o scenetă jucată de Toma Caragiu și Tamara Buciuceanu

Click!: Ce rol joacă Natanticu, anul acesta, la Protevelion?

Cosmin Natanticu: Natanticu joacă mai mult sau mai puțin. Nu pot să vă divulg încă prea multe din program. O să vedeți, o să joc un scheci, o adaptare după o scenetă jucată de Toma Caragiu și Tamara Buciuceanu.

Sper să mă ridic măcar un sfert la talentul și aptitudinile pe care le-a avut în acel scheci domnul Toma Caragiu, regretatul Toma Caragiu. În rest, distracție, acesta e rolul: să ne distrăm să ne simțim bine!

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„Am avut ceva probleme de sănătate”

Click!: Cum a fost anul acesta pentru tine?

Cosmin Natanticu: 2026 a început un pic hai să nu zic rău, dar mai puțin bine pentru mine. Pe la jumătatea anului însă, lucrurile parcă s-au mai redresat.

Din toate punctele vedere a fost mai low (n.r: prost), dar și-a revenit pe parcurs. Ca lecție, cred că ar trebui să avem mai multă grijă de noi și mai ales de sănătatea noastră. Să fim un pic mai atenți la măsură. Cred că asta o știam cu toții, dar acuma mi s-a demonstrat odată în plus. Au fost ceva probleme pe partea asta de sănătate, dar nu ceva rău, Doamne ferește!

Știi cum e, odată ce înaintezi în vârstă te apucă toate. Cred că trebuie un pic mai multă atenție la mâncare, la distracție, la sănătate.

Click!: De la 2027 ce-ți dorești?

Cosmin Natanticu: Vreau să mă surprindă, atât! Nu-mi doresc altceva! Să mă surprindă plăcut, cam asta ar fi! Abia aștept să vină să văd ce ne oferă.