Considerați până de curând depășiți în favoarea modelelor largi sau drepte, blugii skinny revin spectaculos în prim-plan în acest sezon rece, iar cea mai bună dovadă vine chiar de la Pamela Anderson.

Pamela Anderson, apariție stylish în blugi skinny Foto: arhivă

La 59 de ani, actrița și antreprenoarea demonstrează că acest tip de croială poate arăta extrem de rafinat, modern și practic atunci când este integrat într-o ținută de iarnă bine echilibrată.

Pamela Anderson, apariția relaxată din culisele campaniei de sărbători care a atras toate privirile

Pamela Anderson a intrat deja în atmosfera sărbătorilor de iarnă odată cu lansarea campaniei festive pentru brandul ei de îngrijire a pielii, Sonsie. Într-o serie de fotografii din culisele ședinței foto publicate pe Instagram săptămâna aceasta, vedeta apare așezată într-o roabă plină cu cadouri, purtând o ținută casual care îmbină perfect confortul cu eleganța discretă: un pulover tricotat bleumarin, o pereche de blugi skinny și cizme de cauciuc (Wellington) de culoare verde-pădure, potrivit Harper's Baazar.com.

De când s-a retras pe proprietatea ei de șase acri de pe Insula Vancouver, din Canada, actrița a adoptat un stil vestimentar inspirat de viața în mijlocul naturii dominat de pulovere călduroase, jachete cerate și accente din tweed, însă blugii cu croială strâmtă adaugă acestui registru rustic o notă modernă și îngrijită, potrivită atât pentru o plimbare prin natură, cât și pentru o zi aglomerată în oraș.

Cum s-au transformat blugii skinny în acest sezon

Revenirea blugilor skinny (denumiți în industria modei și drainpipe denim) este confirmată inclusiv pe marile podiumuri internaționale, unde case de modă precum Valentino și Celine au propus siluete înguste în colecțiile pentru sezonul rece.

Spre deosebire de modelele extrem de elastice, mulate ca o a doua piele, care au dominat anii 2000, noua generație de blugi skinny are o abordare mult mai matură și sofisticată: