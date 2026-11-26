Oksana Ionașcu a dezvăluit cum reușește să gestioneze viața de familie, în condițiile în care este mama a șapte copii. Soția lui Cezar Ionașcu a vorbit deschis despre ajutorul pe care îl primește în gospodărie și a lămurit câte bone are, după ce subiectul a stârnit curiozitatea celor care o urmăresc în mediul online. Vedeta a povestit și despre o experiență în care a fost nevoită să se descurce singură cu micuții, în timp ce partenerul ei plecase într-o călătorie alături de prieteni.

Oksana Ionașcu a dezvăluit câte bone are Foto: captură YouTube

Oksana Ionașcu a făcut dezvăluirile în cadrul unui podcast moderat de Nicoleta Luciu, unde a explicat că beneficiază de sprijinul unei singure persoane care îi este alături în mod constant. Chiar dacă aceasta o ajută în gestionarea treburilor și a responsabilităților din casă, vedeta a glumit că asistenta sa este mai degrabă o bonă personală, decât una dedicată exclusiv copiilor.

Oksana Ionașcu are o singură bonă pentru cei șapte copii

Mama a șapte copii, Oksana Ionașcu a explicat că în prezent are un ajutor permanent, pe care îl consideră extrem de important în viața de zi cu zi. Vedeta a vorbit cu recunoștință despre persoana care îi este alături și a mărturisit că sprijinul primit este un dar pe care îl apreciază.

Soția lui Cezar Ionașcu a precizat că situația nu a fost întotdeauna la fel. În trecut, a avut o perioadă de trei luni în care nu a beneficiat de nicio bonă și nici de alt ajutor, iar responsabilitatea creșterii și îngrijirii copiilor a fost în întregime pe umerii săi.

„Am un ajutor permanent, o mână dreaptă, care nu știu dacă e bona copiilor, cred că mai degrabă bona pentru mine. Am eu o bonă personală. Chiar mă ajută. E binecuvântare, un cadou de la Dumnezeu”, a povestit Oksana Ionașcu în podcastul Nicoletei Luciu.

Experiența în Grecia, când a rămas singură cu copiii

Vedeta a rememorat și o vacanță în Grecia, în care a plecat împreună cu toți copiii, fără să aibă o bonă care să o ajute. În acea perioadă, era însărcinată și a trebuit să gestioneze singură responsabilitățile legate de cei mici, în timp ce Cezar Ionașcu a plecat alături de un grup de prieteni pe Muntele Athos.

Oksana a recunoscut că experiența nu a fost tocmai ușoară, însă familia a reușit să treacă peste situație. Episodul a fost unul dintre exemplele pe care le-a oferit atunci când a vorbit despre provocările pe care le presupune viața alături de o familie numeroasă.

„Asta după ce, anul trecut, am fost fără niciun fel de ajutor și fără nicio bonă trei luni. Am plecat în călătorie în Grecia cu toți copiii fără nicio bonă, eu însărcinată. Cezar a urcat cu grupul lui de băieți pe Muntele Athos și eu am rămas cu copiii mici, singură și n-a fost chiar așa... Ne-am descurcat”, a mai spus aceasta.

Oksana Ionașcu este mama a șapte copii, unul provenit dintr-o relație anterioară și șase din căsnicia cu Cezar Ionașcu. Viața de familie și opiniile sale despre parenting, relații și rolurile în cuplu au atras de-a lungul timpului numeroase discuții în mediul online.

Ce consideră Oksana Ionașcu esențial într-o căsnicie

Într-un alt interviu, vedeta a abordat și tema relației dintre soți, explicând ce crede că stă la baza unei căsnicii solide. În opinia sa, prietenia dintre parteneri este un element fundamental, fără de care celelalte componente ale relației pot deveni insuficiente în timp.

Oksana Ionașcu susține că, dincolo de iubire, apropiere fizică și compatibilitate intelectuală, cei doi trebuie să fie și prieteni adevărați. Ea consideră că această legătură presupune sprijin, compasiune, sinceritate și capacitatea de a vorbi deschis, fără teama de judecată.

Vedeta a explicat că a ajuns la această concluzie după ce a observat că relația dintre ea și soțul său nu funcționa la fel de bine atunci când nu exista o apropiere profundă bazată pe prietenie.

„Eu am ajuns la concluzia că dacă nu suntem prieteni, dar prieten-prieteni, nu funcționează nimic. Și, până nu am ajuns noi foarte buni prieteni, nu a fost bine. Ne-am ținut pe celelalte principii, care se sting, se transformă. Prietenie trebuie să fie”, a declarat Oksana Ionașcu, în podcastul Gabrielei Cristea.