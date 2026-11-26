Dacă ai rămas în pană de idei pentru mesele din perioada postului, Maria și Amelia, cunoscute drept „Cosânzenele Gătesc”, vin cu două propuneri simple, gustoase și ușor de pregătit. Cele două surori recomandă paste cu ciuperci, usturoi și pătrunjel, dar și o salată de coușcouș cu conopidă coaptă, caise uscate și migdale. Tot ele au dezvăluit ce preparate nu ar trebui să lipsească de pe masa de Crăciun, de la aperitive și friptură până la cozonac și deserturi rapide.

Amelia și Maria au reușit să transforme rețetele într-un conținut apreciat de o comunitate Foto: Click!

Cum a început „Cosânzenele Gătesc”?

Povestea „Cosânzenele Gătesc” a început în perioada pandemiei, când Amelia și Maria locuiau în apartamente vecine. „Am început proiectul în pandemie, când locuiam în apartamente vecine, ușă lângă ușă. Stăteam tot timpul acasă și cred că niciodată nu gătiserăm atât de mult ca în perioada aceea.

Ne doream să împărtășim și rețetele, dar pe cosanzene.ro postam doar împletituri și voiam să păstrăm pagina pentru ele. Atunci a venit Amelia cu ideea să facem o pagină doar pentru ce găteam. Și așa, din două bucătării vecine, am pornit Cosânzenele Gătesc”, a povestit Maria, în exclusivitate pentru Click!.

Secretul succesului: rețete simple și amintiri de familie

Cu peste 900.000 de urmăritori pe Instagram, Amelia și Maria au reușit să transforme rețetele de zi cu zi într-un conținut apreciat de o comunitate impresionantă. „Credem că o parte din răspuns ține de o promisiune pe care ne-am făcut-o una alteia, să ne ținem de treabă zi de zi. Așa cum alți oameni merg la serviciu de la nouă la șase, și noi suntem în bucătărie de luni până vineri, de dimineața până seara.

Postăm în fiecare zi, uneori chiar de două ori, pentru că știm cât de bine prinde o idee când ajungi acasă după o zi plină și te întrebi ce să mai gătești. Ne plac rețetele simple și gustoase, cu puține ingrediente, dintre cele pe care le ai deja prin casă.

Ne place să spunem povești prin rețetele noastre, pentru că de multe dintre ele se leagă câte o amintire de familie. Chiar zilele trecute, mama și Otto au făcut gogoși pentru noi toți. Era o seară obișnuită de marți și poate tocmai de asta ne-a fost atât de dragă. Peste ani, când o să mai facem gogoși, o să ni-l amintim pe Otto lângă bunica lui”, a mărturisit Maria.

Cum se înțeleg cele două surori când gătesc

Deși lucrează cot la cot și se cunosc foarte bine, cele două recunosc că nu lipsesc nici momentele în care au opinii diferite. „Ne e tare drag să lucrăm împreună. Ne cunoaștem atât de bine încât, atunci când gustăm ceva, e de ajuns să ne uităm una la alta ca să știm dacă mai trebuie să lucrăm la rețetă.

Sigur că ne și contrazicem. Suntem surori și ne spunem foarte firesc ce credem, chiar și când una dintre noi era deja convinsă că i-a ieșit perfect. La exigență credem că facem cu schimbul. Uneori una ar mai încerca o dată rețeta, alteori cealaltă ar mai face o fotografie. Și ne prinde bine că suntem două. Când una spune «hai să mai încercăm o dată», știe că are cu cine”, a mai explicat aceasta.

„Amintiri servite cald”, noua emisiune

După succesul din mediul online, Amelia și Maria se pregătesc să îi cucerească și pe telespectatori. „«Amintiri servite cald» este prima noastră emisiune și ne bucurăm că am putut să o filmăm acasă, în bucătăriile noastre, cu ai noștri alături. În cele zece episoade gătim rețete de familie și avem timp să povestim de la cine le-am învățat, cu ce ocazii le pregăteam și cum ne amintim azi de mesele la care am crescut.

Ne-ar bucura ca, într-o după-amiază, cineva să ne vadă gătind și să pună mâna pe telefon: «Mamă, mai ții minte cum făceai tu…?» Credem că fiecare familie are o rețetă de la care poate începe o astfel de conversație. Ne puteți urmări pe TV Paprika, sâmbăta și duminica, de la ora 17:30”, a dezvăluit Maria.

Preparate recomandate pentru masa de Crăciun

Pe lângă rețetele de familie, cele două surori au și câteva sugestii pentru mesele festive. „La aperitiv, noi am pune pe un platou morcovi înveliți în bacon, rumeniți la cuptor, cu un sos de miere și muștar alături. Sunt puțin dulci, puțin sărați și numai buni de luat cu mâna cât mai stăm la povești.

Pentru felul principal am alege o pulpă de porc gătită lent, până când carnea se desface ușor cu furculița. Dacă avem timp, facem și un piure de cartofi, mai ales că ar fi păcat de sosul din tavă. Iar murăturile le punem în mijlocul mesei, să ajungă toată lumea la ele. La desert, am începe cu cozonacul nostru fără frământare.

Are nevoie de timp să dospească, dar cât crește aluatul ne putem ocupa și de restul pregătirilor. Iar dacă vrem ceva rapid, recomandăm biscuiții cu lămâie. Îi tăvălim prin zahăr pudră înainte de coacere și, când îi scoatem din cuptor, parcă sunt ninși", a explicat Maria.

Rețetă de post: paste cu ciuperci

Pentru cei care caută idei de preparate fără ingrediente de origine animală, surorile au ales două rețete simple, gustoase și potrivite pentru mesele din timpul postului: paste cu ciuperci și salată de coușcouș cu conopidă coaptă, caise uscate și migdale. Primul preparat este potrivit pentru zilele în care timpul petrecut în bucătărie trebuie să fie cât mai scurt.

„Pentru o zi de post în care vrem să punem repede ceva bun pe masă, am alege paste cu ciuperci, usturoi și pătrunjel. Nouă ne place să tăiem ciupercile mai gros și să le lăsăm să se rumenească bine. Usturoiul îl punem spre final, apoi adăugăm pastele și puțină apă din oala în care au fiert, cât să se lege sosul. Cu pătrunjel proaspăt deasupra, sunt gata de dus la masă”, a spus Maria.

Salată de coușcouș cu conopidă coaptă, caise uscate și migdale

A doua propunere aduce împreună ingrediente cu gusturi și texturi diferite. Conopida condimentată și coaptă la cuptor se combină cu dulceața caiselor uscate, aroma lămâii și migdalele rumenite, pentru o salată hrănitoare și potrivită atât la prânz, cât și la cină.

„Am mai recomanda salata de coușcouș cu conopidă coaptă, caise uscate și migdale. Dăm conopida la cuptor cu boia dulce și chimion, iar cât se rumenește, pregătim cușcușul cu lămâie, ulei de măsline și pătrunjel. Ce ne place cel mai mult la salata asta e cum se potrivesc caisele dulci cu conopida ușor condimentată. La final presărăm migdalele rumenite și o servim cât e încă puțin caldă”, a adăugat Maria.

Dorințe împlinite și planuri de viitor

Dincolo de rețetele care ajung zilnic în casele oamenilor, cele două surori spun că sunt mai timide decât ar putea lăsa să se vadă prezența lor constantă în mediul online. „Poate că nu se vede cât de timide suntem amândouă. În bucătărie ne vine ușor să povestim. Când vine însă cineva să ne spună că gătește pentru ai lui după rețetele noastre, de emoție abia ne găsim cuvintele.

Anul acesta, ni s-au împlinit două dorințe mari. Mai întâi am ținut în mâini cartea pe care am făcut-o împreună, de la rețete până la fotografii. Apoi ne-am văzut cu ai noștri la televizor, în «Amintiri servite cald». Iar cu visul următor încă nu ne grăbim. Deocamdată ne bucurăm că le trăim pe acestea două”, au încheiat Amelia și Maria.