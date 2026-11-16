Ce meniu de post poți găti pentru întreaga familie cu un buget de doar 20 de lei

Doar 20 de lei pentru o masă de post pentru întreaga familie? Se poate! Cu ingrediente ieftine, precum cartofii, fasolea și ceapa, poți pregăti o tocăniță consistentă, iar pentru desert poți alege mere coapte cu nucă și scorțișoară. Postul Crăciunului nu trebuie să însemne cheltuieli mari, dacă știi ce să cumperi și cum să îți organizezi bugetul. Iată ce poți pune pe masă cu bani puțini.

Mâncare de post Foto: Click!

Ce poți pune pe masă cu 20 de lei

20 de lei pot părea prea puțini bani pentru pregătirea unei mese pentru întreaga familie, însă cu o listă de cumpărături bine gândită poți pregăti o tocăniță de cartofi cu fasole și legume, suficientă pentru aproximativ patru porții. Pentru rețetă ai nevoie de un kilogram de cartofi, 200 de grame de fasole uscată, două cepe, doi morcovi, puțin bulion și ulei.

La prețurile disponibile în magazine, cartofii costă aproximativ 1,99 lei kilogramul, fasolea ajunge la 8,89 lei kilogramul, ceapa costă 2,19 lei kilogramul, iar morcovii, 2,49 lei kilogramul. Astfel, cantitățile folosite pentru tocăniță ajung la un cost de aproximativ 6-8 lei pentru legumele și fasolea din rețetă, la care se adaugă bulionul și uleiul. Cu alte cuvinte, o masă de post pentru patru persoane poate costa mai puțin de 20 de lei, dacă sunt cumpărate doar cantitățile necesare.

Cum prepari tocănița de cartofi cu fasole

„Pentru această rețetă sunt necesare aproximativ un kilogram de cartofi, 200 de grame de fasole uscată, două cepe, doi morcovi, câteva roșii sau puțin bulion, ulei, sare, piper și boia dulce. Ingredientele sunt suficiente pentru aproximativ patru porții, iar cantitățile pot fi ajustate în funcție de numărul persoanelor de la masă.

Fasolea se spală și se lasă la înmuiat câteva ore, de preferat peste noapte. Ulterior, se fierbe în apă curată până când boabele devin fragede. Separat, ceapa se toacă mărunt, morcovii se taie rondele, iar cartofii se curăță și se taie în cuburi potrivite. Într-o oală se călește ceapa, apoi se adaugă morcovii și se lasă câteva minute la foc mic. Se pun cartofii, roșiile tocate sau bulionul și suficientă apă cât să acopere ingredientele.

După ce legumele încep să fiarbă, se adaugă fasolea deja fiartă, sarea, piperul și boiaua. Preparatul se lasă la foc potrivit până când cartofii sunt bine pătrunși, iar sosul capătă consistență. Pentru un gust mai intens, se poate adăuga pătrunjel proaspăt la final. Tocănița poate fi servită simplă sau alături de murături, fără să fie nevoie de alte ingrediente costisitoare", declară nutriționistul Ana Vale.

Desert de post, sănătos și ieftin. Mere coapte cu nucă și scorțișoară

Meniul de post poate fi completat și cu un desert simplu, care nu necesită ingrediente costisitoare. „Merele coapte cu nucă și scorțișoară sunt o variantă gustoasă și hrănitoare, ușor de pregătit acasă. Pentru această rețetă ai nevoie de câteva mere, miez de nucă mărunțit și puțină scorțișoară.

Merele se spală, se îndepărtează cotorul, apoi se umplu cu nucă și scorțișoară și se așază într-o tavă. Se lasă la cuptor aproximativ 20-30 de minute, la 180 de grade Celsius, până când fructele se înmoaie. Desertul nu are nevoie de zahăr adăugat, deoarece merele coapte devin suficient de dulci. În plus, merele oferă fibre, iar nucile conțin grăsimi nesaturate, proteine vegetale și minerale. Astfel, cu doar câteva ingrediente accesibile, poți încheia masa de post cu un desert gustos, fără să faci o cheltuială suplimentară importantă", declară nutriționistul.

Cum reducem costul cumpărăturilor în Postul Crăciunului

Pentru a pregăti mese de post cu un buget redus, este important să comparăm prețurile înainte de a merge la cumpărături. Cartofii, ceapa, morcovii și varza se numără printre legumele accesibile și pot fi folosite în numeroase preparate, de la tocănițe și supe până la salate sau mâncăruri la cuptor.

„Cumpărarea legumelor vrac, în locul celor ambalate, poate fi o altă modalitate de a reduce cheltuielile, mai ales atunci când avem nevoie de cantități mici. O soluție este și urmărirea cataloagelor săptămânale ale supermarketurilor. Marile magazine publică periodic oferte la fructe și legume, iar diferențele de preț pot conta atunci când bugetul este limitat.

Înainte de a alege un produs, este bine să verificăm prețul pe kilogram, nu doar suma afișată pe etichetă, deoarece ambalajele pot avea cantități diferite. De asemenea, legumele de sezon sunt adesea o alegere mai avantajoasă decât produsele care nu se găsesc în mod obișnuit în această perioadă", adaugă specialistul.