Cât costă Postul Crăciunului în 2026. Prețurile alimentelor de post, de la 5 lei în magazine la 60 de lei în restaurante

Postul Crăciunului vine cu schimbări nu doar în alimentație, ci și în bugetul românilor. Carnea și lactatele sunt înlocuite cu legume, leguminoase și produse vegetale, iar cei care vor să respecte această perioadă trebuie să își reorganizeze lista de cumpărături. Variantele accesibile se găsesc în piețe și magazine, în timp ce restaurantele au pregătit meniuri speciale, cu prețuri care ajung până la 60 de lei.

Cât ne costă Postul Crăciunului în 2026 Foto: Pexels

Mai sunt doar câteva zile până la începutul Postului Crăciunului, iar restaurantele au introdus deja preparate de post pentru cei care nu au timp să gătească acasă. Printre opțiuni se numără pizza vegană, pastele cu broccoli sau cele cu roșii.

Prețurile diferă în funcție de preparat și de restaurant, situându-se între 30 și 60 de lei. Astfel, cei care aleg să mănânce în oraș trebuie să ia în calcul un buget mai mare pentru mesele din această perioadă.

Cât costă alimentele de post cumpărate din magazine

Pentru cei care preferă să își pregătească singuri mâncarea, există și variante mai accesibile. Printre produsele căutate în această perioadă se numără orezul, fasolea, lintea și năutul.

Un kilogram de orez costă aproximativ 8 lei, în timp ce fasolea ajunge la 7 lei. Lintea și năutul pot fi cumpărate cu aproximativ 5 lei pentru o jumătate de kilogram.

Așadar, cei care aleg să gătească acasă pot găsi ingrediente la prețuri mai mici decât cele ale preparatelor servite în restaurante.

La ce trebuie să fim atenți în timpul postului

Dincolo de economiile pe care le putem face, Postul Crăciunului poate fi și o ocazie de a acorda mai multă atenție alimentației. Nutriționiștii atrag însă atenția că mesele trebuie să fie echilibrate, chiar și atunci când eliminăm produsele de origine animală.

Deși această perioadă poate avea beneficii pentru sănătate, este important să evităm excesele și să nu înlocuim carnea și lactatele cu produse vegetale ultraprocesate. În caz contrar, la finalul postului ne putem trezi cu câteva kilograme în plus.