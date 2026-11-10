 Întâmplarea din parcare care l-a revoltat pe Dragoș Bucur: „Ați adus 300 de lei la buget pentru un I!” Ce a pățit
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Întâmplarea din parcare care l-a revoltat pe Dragoș Bucur: „Ați adus 300 de lei la buget pentru un I!” Ce a pățit

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O experiență aparent banală de parcare în Capitală s-a transformat pentru Dragoș Bucur într-o veritabilă radiografie a birocrației rigide și a lipsei de empatie din instituțiile publice. 

Dragoș Bucur, față în față cu o situație incredibilă
Dragoș Bucur, față în față cu o situație incredibilă Foto: Instagram/arhivă

Cunoscutul actor și prezentator TV a relatat public o întâmplare revoltătoare prin care a trecut recent în Sectorul 4 din București, unde a fost sancționat drastic în ciuda faptului că achitase taxa de parcare conform legii.

Printr-un mesaj tăios, încărcat de ironie amară, artistul a descris absurdul unei digitalizări prost înțelese, în care funcționarii preferă să se ascundă în spatele sintagmei „nu ne lasă sistemul” sau să aplice pedepse oarbe pentru simple greșeli umane de tastare.

Mașina blocată din cauza unui „I” tastat din greșeală: „Nu ne lasă sistemul!”

Totul a început după ce actorul și-a lăsat autoturismul într-o parcare publică, a efectuat plata prin aplicație sau SMS și și-a văzut liniștit de drum. A doua zi, stupoare: roțile mașinii erau blocate cu dispozitive metalice. Convins că este la mijloc o simplă confuzie, Dragoș Bucur a așteptat sosirea echipei de deblocare, prezentând pe loc dovada tranzacției și confirmarea plății.

Deși agenții veniți pe teren au verificat datele și au constatat imediat natura erorii – apariția accidentală a unei litere „I” în fața numărului corect de înmatriculare –, aceștia au ridicat neputincioși din umeri, refuzând să ridice blocatorul:

Vine echipajul de deblocare, arați confirmarea plății, echipajul constată că în fața numărului mașinii este un «I» în plus. Își dau seama că e o eroare umană, dar nu au ce face – «nu îi lasă sistemul»”, a povestit Dragoș Bucur.

În căutarea unei rezolvări logice, artistul a apelat dispeceratul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4. Acolo a dat peste o operatoare amabilă care i-a confirmat că plata figurează înregistrată și că este limpede vorba despre o eroare de tastare, dar care a invocat același blocaj tehnologic: neputința de a interveni împotriva codului informatic. În consecință, apelul a fost redirecționat către Poliția Locală Sector 4.

Discuția aprinsă cu Poliția Locală: 300 de lei amendă în numele „digitalizării”

Dacă primii interlocutori au afișat o politețe pasivă, discuția cu reprezentanta Poliției Locale a dezvăluit adevărata față a rigidității birocratice. În ciuda faptului că funcționara avea pârghiile administrative de a debloca situația, aceasta a refuzat categoric orice act de înțelegere:

„Răspunde o altă doamnă, puțin mai înțepată, căreia îi explici situația. Înțelege exact, poate să intervină, dar nu vrea, ba chiar simți în voce o oarecare satisfacție. De ce? Pentru că «încercăm să ne digitalizăm și dacă greșim trebuie să plătim». Întrebi dacă sistemul o lasă. Da, sistemul o lasă, e clar că parcarea a fost plătită, dar dacă a apărut un «I» în fața numărului mașinii, atunci trebuie să plătești amenda”, a explicat revoltat actorul.

Sancționat pecuniar pentru o simplă literă tastată eronat, Dragoș Bucur a ținut să puncteze cu ironie scopul real al acestor măsuri:

„Doamnă, ați adus 300 de lei la buget pentru un I, dar ce e cel mai important, ați pus un cetățean pe sinuosul drum al digitalizării României. Degeaba dăm vina pe sisteme și aplicații, omul e soluția, asta până când sistemul și codul vor decide în locul nostru. Vă recomand din seria Dune «Legendele Dunei», acolo lupte serioase!”

Mesajul său a stârnit o avalanșă de reacții pe internet, zeci de șoferi mărturisind că s-au lovit de același zid de refuzuri atunci când mici scăpări de tastare au fost transformate de autorități în amenzi grase plătite la bugetul local.

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