 Doi români plecați în Elveția au investit în Vrancea! Cum au transformat o pasiune din copilărie într-o afacere în domeniul tehnologiei
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Doi români plecați în Elveția au investit în Vrancea! Cum au transformat o pasiune din copilărie într-o afacere în domeniul tehnologiei

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Doi soți originari din Vrancea au reușit să transforme o pasiune pentru tehnologie într-o afacere dezvoltată chiar în județul natal, deși locuiesc în Elveția. Alin și Andreea Ghiorghiu au pornit de la zero în străinătate, iar în timp au pus bazele unei agenții digitale și ale unei rețele proprii de servere. Proiectul lor, HostOn, a pornit din dorința de a oferi servicii de găzduire web performante și sigure.

Alin și Andreea au investit într-o afacere neașteptată în județul Vrancea
Alin și Andreea au investit într-o afacere neașteptată în județul Vrancea Foto: Știri Diaspora

Interesul lui Alin pentru tehnologie a apărut încă din copilărie. Românul povestește că a fost mereu atras de calculatoare și de modul în care funcționează acestea. Deși a urmat inițial un alt traseu profesional, nu a abandonat niciodată această pasiune.

Pasiunea mea pentru calculatoare și tehnologie a început încă din copilărie. Am fost mereu curios să înțeleg cum funcționează lucrurile, ce se află în spatele unui calculator și cum pot fi construite și configurate diferite sisteme. Deși viața m-a dus inițial pe un alt drum profesional, nu am renunțat niciodată la această pasiune”, a spus Alin pentru știridiaspora.ro.

Ulterior, implicarea în dezvoltarea website-urilor l-a făcut să înțeleagă cât de importantă este infrastructura de găzduire. Nemulțumit de serviciile disponibile pe piață, Alin a decis să construiască propria soluție.

„În timp, am început să mă implic tot mai mult în dezvoltarea proiectelor web. Lucrând la website-uri, mi-am dat seama cât de importantă este infrastructura pe care acestea funcționează.

Îmi doream servicii de găzduire stabile, sigure și performante, atât pentru proiectele agenției, cât și pentru clienții noștri. Am colaborat cu diferiți furnizori, dar nu am găsit întotdeauna ceea ce căutam, mai ales în privința controlului asupra infrastructurii și a modului în care erau administrate serviciile. La un moment dat, am decis să nu mai caut soluția potrivită în altă parte, ci să încep să o construiesc eu”, a mai declarat românul.

De la zero în Elveția, la propria afacere în România

Începuturile celor doi soți în Elveția nu au fost simple. Andreea lucra ca farmacistă, în timp ce Alin era livrator. Cu timpul, au reușit să își dezvolte propria agenție digitală, specializată în marketing și dezvoltare web.

În paralel, au început să lucreze la HostOn, proiect în care Alin s-a implicat direct, de la alegerea componentelor și asamblarea serverelor până la configurarea și administrarea acestora.

Așa a luat naștere HostOn, un proiect în care am investit de-a lungul anilor nu doar resurse financiare, ci și foarte mult timp, muncă și pasiune. M-am implicat direct în alegerea componentelor, asamblarea serverelor, configurarea și administrarea lor. Au fost multe lucruri de învățat, de testat și de îmbunătățit.

În domeniul acesta, tehnologia evoluează permanent, iar ceea ce funcționează bine astăzi trebuie întreținut și adaptat pentru nevoile de mâine”, a explicat Alin Ghiorghiu, pentru sursa citată.

De ce au ales să investească în județul natal

Deși locuiesc în Elveția, cei doi nu au renunțat la legătura cu locurile natale. Afacerea dezvoltată în Vrancea reprezintă un proiect pe care vor să îl extindă în continuare, prin investiții în infrastructură și diversificarea serviciilor.

Astăzi, HostOn este un proiect pe care vrem să îl dezvoltăm în continuare. Infrastructura existentă reprezintă o etapă importantă, însă avem planuri pentru noi investiții, extinderea capacității și dezvoltarea serviciilor în anii următori”, a mai spus Alin.

Experiența acumulată în străinătate și munca depusă de-a lungul anilor i-au ajutat să transforme ideea inițială într-o afacere concretă. Antreprenorul spune că faptul că au reușit să dezvolte propria infrastructură de hosting în Vrancea, deși locuiesc în Elveția, reprezintă o realizare importantă.

Privind înapoi, cred că unul dintre cele mai importante lucruri este că nu am renunțat la ceea ce mi-a plăcut cu adevărat, chiar dacă drumul până aici nu a fost unul direct. Iar faptul că astăzi avem infrastructura noastră de hosting în Vrancea, deși locuim în Elveția, îmi arată cât de mult poate evolua o idee atunci când continui să lucrezi la ea”, a concluzionat antreprenorul.

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