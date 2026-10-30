 Șoferii din Elveția ar putea circula cu maximum 80 km/h pe autostradă! De ce se ia în calcul această măsura radicală
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Șoferii din Elveția ar putea circula cu maximum 80 km/h pe autostradă! De ce se ia în calcul această măsura radicală

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Elveția ia în calcul o măsură neobișnuită pentru a limita consumul de carburant: reducerea temporară a vitezei maxime pe autostrăzi de la 120 km/h la doar 80 km/h. Autoritățile analizează această variantă în contextul problemelor tot mai mari de aprovizionare cu combustibil, după ce rezervele de urgență de motorină au fost deja puse la dispoziție. Restricția ar putea deveni o măsură suplimentară pentru economisirea resurselor, însă o decizie finală nu a fost încă luată.

Șoferii din Elveția ar putea circula cu maximum 80 km/h pe autostradă!
Șoferii din Elveția ar putea circula cu maximum 80 km/h pe autostradă! Foto: arhiva

Elveția pregătește restricții de viteză pe autostrăzi. De la 120 km/h, la maximum 80 km/h

Reducerea limitei de viteză pe autostrăzile elvețiene este una dintre variantele analizate de Oficiul Federal pentru Aprovizionarea Economică a Țării, instituția responsabilă de monitorizarea stocurilor de produse esențiale și de prevenirea eventualelor crize de aprovizionare.

Potrivit publicației elvețiene Aargauer Zeitung, autoritățile au început consultările cu alte servicii administrative pentru a evalua posibilitatea introducerii acestei restricții.

În prezent, viteza maximă permisă pe majoritatea autostrăzilor din Elveția este de 120 km/h. Dacă propunerea va fi aprobată, șoferii ar putea fi obligați să circule cu cel mult 80 km/h, cel puțin pe durata perioadei de criză.

Ideea nu este însă una nouă. O propunere similară a fost discutată încă de la începutul războiului din Iran, când Partidul Ecologist din Elveția a susținut reducerea vitezei maxime pentru diminuarea consumului de carburant.

De această dată, inițiativa este analizată în contextul deteriorării situației aprovizionării cu combustibil.

Stocurile de motorină ale Elveției, sub presiune. Autoritățile au apelat la rezervele de urgență

Situația aprovizionării cu produse petroliere a devenit tot mai dificilă în ultimele săptămâni. Vinerea trecută, autoritățile elvețiene au autorizat utilizarea rezervelor strategice de motorină, în încercarea de a acoperi necesarul de consum.

Oficiul Federal pentru Aprovizionarea Economică a Țării descrie situația drept „foarte tensionată”, pe fondul dificultăților de aprovizionare și al problemelor apărute pe mai multe rute de transport.

Reprezentanții instituției explică faptul că reducerea vitezei pe autostrăzi ar urma să completeze măsurile deja aplicate pentru protejarea stocurilor.

Această restricție temporară ar veni să „completeze prelevările deja în curs din rezervele obligatorii şi să consolideze efectul lor de economisire suplimentară”, precizează Oficiul.

Deocamdată, autoritățile nu au prezentat o estimare concretă a cantității de combustibil care ar putea fi economisită prin limitarea vitezei. Efectele măsurii urmează să fie evaluate după încheierea consultărilor administrative.

Guvernul elvețian le cere cetățenilor să reducă deplasările cu mașina

Pe lângă posibilitatea introducerii unei limite de 80 km/h pe autostrăzi, executivul federal încearcă să determine populația să adopte un comportament mai responsabil în privința consumului de carburant.

Autoritățile recomandă folosirea în comun a autoturismelor, alegerea transportului public și reducerea călătoriilor care nu sunt absolut necesare.

„Apelurile la carpooling, la utilizarea transportului public şi la reducerea deplasărilor de agrement permit, de exemplu, diminuarea consumului de combustibil”, transmite guvernul elvețian.

Astfel, autoritățile mizează nu doar pe eventuale restricții de circulație, ci și pe schimbarea obiceiurilor de transport ale populației.

De ce se confruntă Elveția cu probleme de aprovizionare cu motorină

Dificultățile cu care se confruntă Elveția nu sunt provocate de un singur factor. Instabilitatea din zona Golfului Persic contribuie la presiunea asupra aprovizionării cu produse petroliere, însă există și probleme logistice care au complicat transportul combustibilului către această țară.

Potrivit publicației Aargauer Zeitung, unul dintre obstacole îl reprezintă întârzierile livrărilor prin conducte, provocate de ploile abundente din sudul Franței. Acestea au contribuit la apariția unei penurii temporare de motorină.

Transportul feroviar a fost afectat, la rândul său, de închiderea repetată a liniei din Valea Rinului. Întreruperile au îngreunat aprovizionarea Elveției cu produse petroliere pe calea ferată.

Nici transportul pe apă nu reprezintă, în prezent, o alternativă eficientă. Seceta persistentă a afectat parțial Rinul, iar transportul fluvial este aproape complet paralizat.

În aceste condiții, autoritățile elvețiene caută soluții pentru reducerea consumului și protejarea rezervelor disponibile. Limitarea vitezei pe autostrăzi la 80 km/h rămâne una dintre variantele analizate, în timp ce populația este îndemnată să folosească mai puțin mașinile personale.

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