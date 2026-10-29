 Schimbări importante pentru șoferii care trec prin Austria. Ce se întâmplă cu vinieta din 2027
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Schimbări importante pentru șoferii care trec prin Austria. Ce se întâmplă cu vinieta din 2027

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Austria renunță definitiv la vinieta autocolantă de la 1 februarie 2027, iar șoferii care circulă pe autostrăzile și drumurile expres din această țară vor avea nevoie de o vinietă digitală. Noua regulă vizează toate perioadele de valabilitate, iar conducătorii auto trebuie să fie atenți atât la prețuri, cât și la momentul activării.

Schimbări importante pentru șoferii care trec prin Austria. Ce se întâmplă cu vinieta din 2027
Schimbări importante pentru șoferii care trec prin Austria. Ce se întâmplă cu vinieta din 2027 Foto: arhiva

Șoferii români care tranzitează Austria trebuie să se pregătească pentru o schimbare importantă în sistemul de taxare a autostrăzilor. Începând cu 1 februarie 2027, vinieta fizică, lipită pe parbriz, va fi eliminată, urmând să fie înlocuită integral de varianta electronică, asociată numărului de înmatriculare al vehiculului.

Decizia este implementată de compania austriacă de administrare a autostrăzilor, ASFINAG, și marchează finalul utilizării tradiționalei viniete autocolante, cunoscută în Austria sub denumirea de „Pickerl”.

Schimbarea îi privește atât pe șoferii care călătoresc ocazional prin Austria, cât și pe cei care tranzitează frecvent țara în drum spre Germania, Italia sau alte destinații europene. Înainte de plecare, aceștia vor trebui să verifice dacă au cumpărat vinieta corespunzătoare și dacă aceasta este valabilă pentru perioada în care folosesc drumurile taxabile.

Austria elimină vinieta autocolantă pentru toate perioadele de valabilitate

Trecerea la sistemul exclusiv digital se va aplica tuturor tipurilor de viniete disponibile în Austria, indiferent dacă sunt valabile pentru o zi, zece zile, două luni sau un an.

Ultima vinietă anuală în format fizic este cea aferentă anului 2026, realizată într-o ediție specială de culoare roșie. Aceasta va putea fi folosită până la 31 ianuarie 2027, după care șoferii vor avea nevoie de o vinietă electronică pentru a circula legal pe autostrăzile și drumurile expres incluse în sistemul de taxare.

În cazul vinietei digitale, identificarea vehiculului se face prin numărul de înmatriculare, fără să mai fie necesară aplicarea unui autocolant pe parbriz.

Vânzarea vinietelor digitale pentru anul 2027 începe în noiembrie 2026. Potrivit informațiilor furnizate de ASFINAG, peste trei sferturi dintre vinietele anuale sunt deja achiziționate în format electronic, ceea ce arată că sistemul digital este deja utilizat pe scară largă de șoferi.

Când devine valabilă vinieta digitală cumpărată online

Un aspect esențial pentru conducătorii auto este momentul din care vinieta poate fi utilizată. Simpla achiziție online nu înseamnă, în toate cazurile, că aceasta devine valabilă imediat.

Vinietele anuale și cele cu valabilitate de două luni cumpărate online direct de la ASFINAG sunt supuse unui termen de așteptare de 18 zile. Acesta are legătură cu perioada legală de retragere din contract, de 14 zile, la care se adaugă o perioadă suplimentară.

Prin urmare, șoferii care cumpără din timp o vinietă pentru o călătorie viitoare trebuie să verifice data de la care aceasta poate fi folosită. În caz contrar, există riscul să ajungă pe autostradă fără o vinietă activă.

Regulile sunt diferite pentru vinietele cu valabilitate mai scurtă. Cele de o zi și de zece zile pot fi utilizate imediat după cumpărarea online. Activarea imediată este posibilă și în cazul achizițiilor efectuate prin punctele oficiale de vânzare, inclusiv automate și centre ÖAMTC.

Pentru a evita problemele, șoferii ar trebui să cumpere vinieta din timp și să verifice atent condițiile aplicabile produsului ales, mai ales atunci când călătoria este programată pentru aceeași zi sau pentru ziua următoare.

Cât costă vinieta pentru Austria în 2026 și 2027

Prețul vinietei anuale pentru autoturisme va crește în 2027, potrivit tarifelor prezentate pentru noul an. Dacă în 2026 aceasta costă 106,80 euro, pentru 2027 tariful va ajunge la 108,90 euro, ceea ce reprezintă o majorare de aproximativ 2%.

Șoferii care intenționează să cumpere vinieta anuală pentru 2027 trebuie să țină cont și de data achiziției: potrivit informațiilor disponibile, cumpărarea până la 31 decembrie 2026 permite accesul la tariful actual.

Tarifele prezentate pentru vinietele din Austria sunt următoarele:

  • Vinieta de o zi: 9,60 euro;
  • Vinieta de zece zile: 12,80 euro;
  • Vinieta de două luni: 32 de euro;
  • Vinieta anuală pentru 2026: 106,80 euro;
  • Vinieta anuală pentru 2027: 108,90 euro.

Alegerea variantei potrivite depinde de durata călătoriei și de frecvența deplasărilor. Pentru un tranzit scurt, o vinietă de o zi sau de zece zile poate fi suficientă, în timp ce șoferii care circulă regulat prin Austria pot lua în calcul varianta anuală.

Înainte de achiziție, este recomandată verificarea tarifelor și a condițiilor actualizate pe site-ul oficial ASFINAG.

Ce amendă riscă șoferii care circulă fără vinietă valabilă

Utilizarea autostrăzilor și a drumurilor expres taxabile fără o vinietă valabilă poate genera costuri considerabile.

Potrivit informațiilor prezentate, șoferii de autoturisme surprinși fără vinietă trebuie să achite o taxă compensatorie de 200 de euro, în timp ce pentru motociclete suma este de 100 de euro. În cazul neachitării, sancțiunile pot ajunge la valori cuprinse între 300 și 3.000 de euro.

O greșeală aparent minoră la cumpărarea vinietei digitale poate crea probleme similare. De aceea, clubul auto german ADAC recomandă verificarea cu atenție a numărului de înmatriculare înainte de confirmarea comenzii.

Dacă o literă sau o cifră este introdusă greșit, sistemele de control pot să nu identifice o vinietă valabilă pentru vehiculul respectiv. Este important ca șoferii să verifice și țara de înmatriculare, precum și perioada de valabilitate selectată.

Ce trebuie să știe românii care tranzitează Austria

Eliminarea vinietei autocolante simplifică procesul de achiziție și elimină necesitatea aplicării unui autocolant pe parbriz, însă nu înseamnă că șoferii pot circula fără să verifice valabilitatea taxei de drum.

Pentru a evita întârzierile și eventualele sancțiuni, conducătorii auto ar trebui să țină cont de câteva reguli importante:

  • să cumpere vinieta înainte de a intra pe un sector de drum pentru care aceasta este obligatorie;
  • să verifice numărul de înmatriculare și țara în care este înmatriculat vehiculul;
  • să confirme data de început a valabilității, mai ales pentru vinietele anuale și cele de două luni cumpărate online;
  • să păstreze confirmarea achiziției;
  • să consulte informațiile oficiale ASFINAG înainte de plecare, pentru eventuale actualizări privind tarifele și condițiile de utilizare.

Pentru românii care folosesc Austria ca țară de tranzit în vacanțe sau în deplasările regulate în Europa, verificarea acestor detalii înainte de drum poate preveni cheltuieli suplimentare.

Trecerea la vinieta exclusiv digitală de la 1 februarie 2027 reprezintă o schimbare importantă pentru toți cei care circulă pe autostrăzile austriece. Deși noul sistem elimină autocolantul fizic, responsabilitatea de a avea o vinietă valabilă rămâne în sarcina șoferului.

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