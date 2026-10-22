O stațiune de schi din Austria, vândută cu 2 euro. De ce riscă noii proprietari o amendă de 250.000 de euro

O stațiune montană din Austria a fost înstrăinată pentru suma simbolică de doar 2 euro, după ce autoritățile locale au decis să oprească acumularea unor pierderi financiare greu de suportat din bugetul public.

Au cumpărat o stațiune de schi din Austria cu 2 euro Foto: pexels

Consiliul local al comunei St. Barbara im Mürztal, situată în landul Stiria, a votat în unanimitate cedarea pachetului de acțiuni al societății care administrează domeniul schiabil Brunnalm către oamenii de afaceri Margaret Krajšek și Mihael Štoper. Pentru finalizarea formală a procedurii este necesară doar aprobarea structurilor administrative ale landului, potrivit Kleine Zeitung, au spus jurnaliștii Mediafax.

Motivul prețului simbolic de 2 euro și soarta datoriilor de 4,5 milioane

Comuna austriacă a susținut de-a lungul anilor cheltuielile masive de mentenanță ale instalațiilor de transport pe cablu, amenajarea zăpezii și ratele la împrumuturile bancare, bazându-se pe subvențiile acordate de landul Stiria. Primarul localității a atras atenția că lipsa unei schimbări radicale ar fi condus direct la falimentul societății de exploatare și la oprirea definitivă a activității pe munte.

Pentru a salva domeniul turistic, autoritățile au optat pentru atragerea unor administratori privați. Conform înțelegerii, datoriile istorice acumulate, evaluate la aproximativ 4,5 milioane de euro, nu vor fi transferate noilor proprietari, ci vor fi acoperite în continuare de comună, prin mecanisme financiare susținute de conducerea landului Stiria.

Clauza penalizatoare de 250.000 de euro și planul de extindere pentru toate sezoanele

Tranzacția de doi euro vine la pachet cu obligații contractuale rigide. Cumpărătorii sunt constrânși prin contract să mențină stațiunea în funcțiune pentru o perioadă minimă de trei ani. În eventualitatea în care aceștia decid să suspende operațiunile sau să închidă porțile înainte de termen, vor fi obligați să achite o penalitate contractuală de 250.000 de euro.

Cei doi antreprenori și-au asumat un plan de investiții estimat între 1,3 și 1,5 milioane de euro pe parcursul următorilor trei ani. Strategia de relansare prevede diversificarea ofertei pentru a atrage turiști pe tot parcursul anului, prin amenajarea de facilități de camping, trasee pentru ciclism montan și activități de recreere estivală.

Conform portalului oficial de promovare turistică din Stiria, Brunnalm pune la dispoziție 18 pârtii amenajate, ce însumează peste 12 kilometri de coborâre. Prioritatea imediată a noilor administratori este revizia tehnică a instalațiilor de teleschi și a infrastructurii de zăpadă, pentru a deschide la timp sezonul hibernal.