Amendă de 200.000 de euro pentru un „suvenir” din vacanță. Descoperirea șocantă din bagajul unui bărbat

O vacanță s-ar putea transforma într-o problemă serioasă pentru un italian, după ce autoritățile au găsit în bagajul său capul uscat al unui crocodil dintr-o specie protejată. Bărbatul revenea în Italia și riscă acum o amendă de până la 200.000 de euro sau chiar o pedeapsă cu închisoarea.

Riscă o amendă de 200.000 de euro după ce s-a întors din vacanță cu capul uscat al unui crocodil Foto: arhiva Click!

Descoperirea a fost făcută pe aeroportul Caselle din Torino. Pasagerul venea din Miami și avusese o escală la Istanbul.

Capul de crocodil, ascuns într-o bucată de hârtie maro

Bărbatul încercase să ascundă obiectul printre lucrurile sale, învelindu-l în hârtie maro. Planul nu a funcționat, iar autoritățile de frontieră au identificat rapid ceea ce se afla în bagaj.

Capul reptilei a fost confiscat, iar italianul a intrat în atenția anchetatorilor. Acesta este suspectat că a introdus în țară un exemplar provenit dintr-o specie protejată, fără documentele necesare.

„Obiectul a fost confiscat deoarece fusese importat fără certificatul sau licența necesară”, au transmis polițiștii.

Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul poate primi o amendă cuprinsă între 20.000 și 200.000 de euro. În anumite condiții, cazul poate duce și la o pedeapsă cu închisoarea de la șase luni la un an. Comerțul internațional cu anumite specii de crocodili este reglementat prin norme menite să protejeze animalele sălbatice amenințate.

Italia se confruntă cu traficul ilegal de animale

Un „suvenir” care îl poate costa scump Foto: The Guardian

Incidentul de la Torino se înscrie într-un context mai larg. Autoritățile italiene desfășoară acțiuni împotriva comerțului ilegal cu animale exotice și a produselor provenite de la acestea.

Italia este considerată și o rută importantă pentru traficul de animale sălbatice, iar unele dintre aceste activități sunt legate de rețele de criminalitate organizată.

Un raport al filialei italiene a WWF atrage atenția asupra diversității animalelor comercializate ilegal. Printre acestea se află țestoase, păsări ornamentale, reptile tropicale și primate de dimensiuni mici.

„Sunt ilegal comercializate prin intermediul canalelor online și al schimburilor transfrontaliere”, se arată în raport, potrivit The Guardian.

În 2025, autoritățile din Sicilia au confiscat inclusiv un cimpanzeu care era ținut ilegal, potrivit aceleiași surse.

Un „suvenir” care îl poate costa scump

Cazul atrage atenția și asupra turiștilor care cumpără obiecte realizate din animale sălbatice în timpul vacanțelor, fără să verifice dacă le pot transporta legal peste graniță.

În anumite destinații, capetele uscate de crocodil sunt vândute ca obiecte decorative sau suveniruri. Totuși, cumpărarea unui astfel de produs nu înseamnă automat că acesta poate fi introdus legal într-o altă țară.

Un incident asemănător a fost raportat în India anul trecut. Un cetățean canadian a fost arestat pe aeroportul din Delhi după ce autoritățile au descoperit în bagajul său capul unui crocodil cumpărat în Thailanda.

Pentru italianul verificat pe aeroportul din Torino, suvenirul adus din vacanță s-ar putea transforma într-o sancțiune de zeci sau chiar sute de mii de euro și, în funcție de decizia instanței, într-o pedeapsă cu închisoarea.