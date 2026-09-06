 Ți-a ocupat cineva locul de parcare? Greșeala care te poate costa scump
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Ți-a ocupat cineva locul de parcare? Greșeala care te poate costa scump

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Un loc de parcare ocupat poate fi suficient pentru a transforma o zi obișnuită într-un conflict. În special în orașele aglomerate, șoferii ajung frecvent să-și găsească spațiul ocupat de o altă mașină și sunt tentați să reacționeze pe moment.

Loc de parcare
Loc de parcare Foto: Pexels

Problemele apar însă atunci când nervii duc la gesturi de răzbunare. Un bilet amenințător, o zgârietură pe portieră, o oglindă rabatată cu forța sau chiar blocarea autoturismului pot avea consecințe mult mai serioase decât simpla ceartă dintre doi șoferi.

Ce faci când găsești locul ocupat

Prima variantă este una simplă: dacă autoturismul are un număr de telefon afișat în parbriz, proprietarul poate fi contactat și rugat să elibereze locul.

În cazul unui loc de parcare atribuit oficial, poate fi solicitată și intervenția Poliției Locale. Procedurile diferă însă de la un sector la altul.

În Sectorul 4, de exemplu, potrivit unui polițist local citat de Observator, echipajul specializat în blocări poate imobiliza roata mașinii, iar proprietarul are un termen pentru a solicita deblocarea. Dacă acesta expiră, poate fi declanșată procedura de ridicare a autoturismului.

Important este ca proprietarul locului să nu încerce să rezolve singur situația prin deteriorarea sau blocarea mașinii.

Zgârierea mașinii poate transforma conflictul într-un dosar

Una dintre cele mai tentante reacții atunci când cineva ocupă locul altuia este răzbunarea. Tocmai aici pot apărea problemele.

O zgârietură făcută intenționat cu cheia, ruperea unui ștergător sau deteriorarea oglinzilor nu mai reprezintă doar o reacție nervoasă. În funcție de circumstanțe și de paguba produsă, fapta poate intra în sfera penală.

Avocatul Daniel Manolache explică faptul că reacțiile impulsive pot porni de la amenințări și pot ajunge până la distrugere, cu posibilitatea deschiderii unui dosar penal.

"De regulă, când te ocupă locul de parcare a unui cetățean, reacția aceasta ar trebui să fie calmă și legală, nu una impulsivă. Nu se blochează mașina, nu se atinge vehiculul, nu rup ștergătorul, nu se recurge la gesturi de nervi, nu la bilețele de amenințare. Astfel de reacții pot interveni și pot deveni infracțiuni, simple de la o amenințare, la o distrugere și apoi pot conduce inclusiv la demararea unui proces penal".  

Prin urmare, chiar dacă celălalt șofer a încălcat regulile și a ocupat un loc care nu îi aparține, acest lucru nu îi oferă proprietarului locului dreptul de a-i deteriora autoturismul.

Nici blocarea mașinii nu este o soluție

Un alt gest întâlnit în astfel de situații este blocarea autoturismului care a ocupat locul.

Deși poate părea o formă „inofensivă” de răzbunare, avocatul avertizează că nici această reacție nu este recomandată. Practic, persoana nemulțumită ajunge să împiedice folosirea unui bun care aparține altcuiva.

Astfel, în loc ca problema inițială să fie rezolvată prin intermediul autorităților, conflictul poate căpăta o nouă dimensiune juridică.

Un simplu mesaj lăsat sub ștergător poate părea o modalitate de a-i transmite șoferului că a greșit. Situația se schimbă însă dacă mesajul conține amenințări.

Ce riști dacă produci o pagubă

În cazul în care mașina este deteriorată, proprietarul poate solicita recuperarea prejudiciului. În anumite situații, fapta poate fi încadrată la distrugere, iar consecințele pot include inclusiv răspunderea penală.

Distrugerea poate fi sancționată, în anumite situații, cu închisoare de la trei luni la doi ani. La acestea se poate adăuga obligația de a achita prejudiciul provocat.

Așadar, un conflict pornit de la câțiva metri pătrați de asfalt poate deveni mult mai costisitor dacă proprietarul locului decide să se răzbune.

Cea mai sigură variantă este intervenția autorităților

Atunci când un șofer își găsește locul ocupat, cea mai bună soluție este să evite orice contact cu mașina și să apeleze la procedura prevăzută de autoritatea locală.

Dacă există un număr de telefon în parbriz, proprietarul autoturismului poate fi contactat. În caz contrar, poate fi sesizată Poliția Locală, în funcție de regulile aplicabile în zona respectivă.

Mesajul transmis de specialiști este unul simplu: faptul că altcineva ți-a ocupat locul de parcare nu îți dă dreptul să îți faci singur dreptate.

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