 Se construiește cel mai mare Lidl din România. Magazinul va avea peste 3.200 mp
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Se construiește cel mai mare Lidl din România. Magazinul va avea peste 3.200 mp

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Lidl pregătește un proiect de amploare în București, unde urmează să fie amenajat cel mai mare magazin al companiei din România. Noua unitate va fi amplasată în zona Obor, în cadrul complexului mixt SkyLight Residence, construit pe terenul fostei fabrici Aversa.

Lidl
Lidl Foto: Shutterstock

Proiectul vine într-o zonă cu o densitate ridicată a populației și cu un important flux comercial, iar reprezentanții retailerului spun că alegerea este legată tocmai de dorința de a ajunge mai aproape de clienții din cartierele bucureștene, potrivit profit.ro.

Magazinul este în prezent în etapa de pregătire pentru începerea lucrărilor, iar termenul estimat pentru finalizare rămâne trimestrul al IV-lea din 2026.

Magazinul Lidl va avea peste 3.200 de metri pătrați

Noua unitate va fi construită pe un teren de aproximativ 10.418 metri pătrați și va avea o suprafață de circa 3.265 de metri pătrați.

Retailerul a precizat că magazinul din Obor va fi mai mare decât alte unități Lidl de dimensiuni comparabile existente în România. Un exemplu este magazinul din Timișoara, de pe strada Simion Bărnuțiu, deschis în decembrie 2017.

Compania explică faptul că dimensiunile și formatul magazinelor sunt adaptate în funcție de specificul fiecărei zone. În ultimii ani, Lidl a urmărit o strategie mai flexibilă, care îi permite să intre inclusiv în proiecte urbane complexe și în spații diferite de cele utilizate în mod tradițional.

Lidl promite un magazin adaptat zonei Obor

Noua unitate va respecta standardele companiei în ceea ce privește organizarea și experiența de cumpărături, dar va fi adaptată particularităților proiectului imobiliar în care va fi integrată.

Potrivit retailerului, magazinul va beneficia și de soluții menite să reducă consumul de energie. Printre acestea se numără iluminatul LED cu senzori de prezență și sisteme de recuperare a căldurii integrate în instalațiile de climatizare.

Lidl susține că astfel de tehnologii fac parte din politica sa privind eficiența energetică și reducerea impactului asupra mediului.

Alegerea zonei Obor este explicată de companie prin importanța comercială a cartierului, numărul mare de locuitori și circulația constantă a oamenilor.

SkyLight Residence, proiect de 1 miliard de euro

Magazinul va face parte din SkyLight Residence, un amplu proiect imobiliar dezvoltat de InteRo Property Development, companie controlată de familia canadiană de investitori Topolinski.

Lucrările la complex au fost lansate în vara anului trecut, iar investiția anunțată pentru întregul proiect se ridică la aproximativ 1 miliard de euro.

La finalizare, SkyLight Residence ar urma să aibă o suprafață construită totală de aproximativ 486.000 de metri pătrați. Proiectul include și aproape 28.000 de metri pătrați destinați spațiilor verzi și parcurilor.

Dezvoltarea are loc pe terenul fostei fabrici Aversa și reprezintă una dintre transformările importante ale zonei Obor.

Dezvoltatorul vede magazinul ca pe o confirmare a proiectului

Michael Topolinski III, fondator și CEO al InteRo Property Development, a apreciat anterior colaborarea cu Lidl și a considerat alegerea zonei drept o confirmare a direcției în care este dezvoltat SkyLight Residence.

Potrivit acestuia, noul magazin ar urma să aducă beneficii comunității care se formează în jurul proiectului, de la servicii și acces la cumpărături până la noi locuri de muncă.

Oborul este una dintre zonele comerciale tradiționale ale Bucureștiului, iar dezvoltarea unui proiect imobiliar de asemenea dimensiuni schimbă treptat configurația cartierului.

Când ar putea fi gata cel mai mare Lidl din România

În acest moment, proiectul magazinului se află în faza de pregătire a lucrărilor. Calendarul este corelat cu evoluția complexului SkyLight Residence și cu etapele operaționale ale retailerului.

Conform termenului comunicat anterior de companie, finalizarea este estimată pentru trimestrul al IV-lea din 2026.

Lidl face parte din grupul Schwarz și are o rețea internațională de peste 12.600 de magazine, alături de peste 230 de centre logistice și depozite, în 31 de țări. Noua unitate din Obor va reprezenta, prin dimensiune, un proiect important pentru rețeaua retailerului din România.

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