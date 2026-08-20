Lidl retrage de la raft un produs iubit de români. Conține o bacterie care cauzează afecțiuni gastrointestinale

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) anunță retragerea de la comercializare a unui lot de budincă proteică vândut în magazinele Lidl, după ce în produs a fost identificată bacteria Bacillus cereus, un agent patogen care poate provoca afecțiuni gastrointestinale.

Produsul iubit de români nu va mai fi disponibil

Lidl România a anunțat retragerea de la vânzare a produsului Milbona Budincă Proteică cu aromă de ciocolată, 200 g, fabricat de Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG, după ce în lotul cu data durabilității minimale 14 septembrie 2026 a fost identificată bacteria Bacillus cereus.

Avertizarea a fost transmisă de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), care subliniază că produsul nu trebuie consumat sub nicio formă.

„Dacă ați achiziționat produsul menționat, nu îl consumați. Puteți să îl returnați în toate magazinele Lidl, iar contravaloarea acestuia va fi rambursată chiar și fără prezentarea bonului fiscal”, au declarat reprezentanții ANSVSA.

Pentru informații suplimentare, consumatorii pot apela serviciul de asistență clienți Lidl la numărul 0800.896.622 sau pot trimite un mesaj la adresa info@lidl.ro. Rechemarea vine în contextul monitorizării stricte a siguranței alimentare, Bacillus cereus fiind o bacterie care poate provoca simptome gastrointestinale.

Nu este singurul produs retras de Lidl vara aceasta

Lidl a retras de la raft o înghețată proteică stil Dubai. ANSVSA a menționat faptul că acest lucru se întâmplă din cauza posibilei prezenței a nucilor caju. Persoanele alergice sunt sfătuite să nu consume produsul și să-l returneze în magazin, pentru a primi banii înapoi.

ANSVSA a anunțat că era vorba despre produsul „Gelatelli Înghețată pe bază de lapte cu sos cu cacao (8%), bucăți de ciocolată (3%) și pastă de fistic (2%). Bogată în proteine. 500ml” cu termenul de valabilitate 24.11.2027 și lotul D2W48J25R1.

Simptomele provocate de Bacillus cereus

Clienții care au apucat să consume budinca infestată cu Bacillus cereus trebuie să știe că aceasta provoacă două feluri de îmbolnăvire: emetică (cu vărsături) și diareică.

Infecția cu această bacterie se poate manifesta prin vărsături puternice și greață intensă, simptome care apar de obicei rapid, în intervalul de la jumătate de oră până la câteva ore după consumul alimentului contaminat.

În alte situații, debutul este mai lent, iar persoana afectată dezvoltă diaree apoasă, crampe abdominale și disconfort digestiv, simptome care pot apărea la 6–15 ore după ingestie.

În majoritatea cazurilor, evoluția este autolimitată și se remite în 24–48 de ore, însă la copii, vârstnici sau persoane cu imunitate scăzută, manifestările pot fi mai intense și necesită atenție medicală.