Familie de români, apel disperat după ce le-a fost furată mașina în Grecia: „Dacă o vedeți, anunțați-ne!”

O familie de români aflată în Grecia a cerut ajutorul comunității după ce mașina le-a fost furată vineri, 4 septembrie, din Koridalos, zona Pireu. Proprietarii au publicat un apel în comunitatea Forum Grecia, sperând că autoturismul va fi observat de cineva și că informația va ajunge rapid la poliție.

Foto: Facebook

Este vorba despre un Renault Kadjar negru, cu numărul de înmatriculare KIK 7413. Proprietarii au menționat și un element distinctiv care poate ajuta la identificarea mașinii.

Renault Kadjar negru, cu numărul KIK 7413

Mesajul a fost publicat de o româncă, aceasta precizând că autoturismul este al soțului ei.

„Bună seara! Rugăm ajutor! Ni s-a furat mașina ieri, vineri (4.09), din Koridalos, Pireu. Este mașina soțului”, a transmis femeia în postarea distribuită în grupul dedicat românilor din Grecia.

Potrivit acesteia, mașina este un Renault Kadjar de culoare neagră, iar numărul de înmatriculare este KIK 7413.

Proprietarii au oferit și un detaliu care ar putea face autoturismul mai ușor de recunoscut.

Detaliul de pe portbagaj care poate ajuta la identificare

Pe portbagajul Renault-ului se află mai multe stickere cu ursuleți albi, în număr de patru sau cinci, care formează imaginea unei familii.

„Ca semn specific. Pe portbagaj are stickere cu 4 sau 5 urși albi (gen familie)”, au precizat românii.

Cei care observă un autoturism care corespunde descrierii sunt rugați să transmită informațiile proprietarilor prin mesaj privat sau să anunțe poliția.

„Dacă cumva o vedeți, vă rog să îmi trimiteți mesaj privat sau poliția. Mulțumim!”, este apelul familiei.

Un alt caz, în Nikiti: mașină furată din curtea cazării

Cazul din Koridalos vine după o altă situație relatată de români aflați în vacanță în Grecia. La sfârșitul lunii august, o femeie a cerut ajutorul turiștilor din stațiunea Nikiti, după ce autoturismul familiei ar fi fost furat chiar din curtea unității de cazare.

Incidentul ar fi avut loc în noaptea de miercuri spre joi, 27 spre 28 august, în jurul orei 3 dimineața.

Era vorba despre un Volkswagen Tiguan Allspace negru, cu numărul de înmatriculare B 990 ETI.

„Azi-noapte, în jurul orei 3, ni s-a furat mașina – un Volkswagen Tiguan Allspace, de culoare neagră, cu numărul de înmatriculare B 990 ETI – din curtea cazării din Nikiti. Dacă o vedeți pe undeva, vă rugăm să ne anunțați!”, a transmis românca în grupul Forum Grecia.

Relatarea a stârnit îngrijorare în rândul membrilor comunității, mai ales că mai mulți turiști au povestit că au avut, la rândul lor, probleme cu furturile în timpul vacanțelor.

Românii povestesc experiențe similare

În comentariile la postarea despre mașina furată din Nikiti, unii membri ai comunității au recomandat folosirea unor dispozitive de localizare ascunse în autoturisme.

„Recomandare pentru toată lumea: cumpărați-vă niște AirTag-uri (2-3 buc) și plasați-le în mașină ascunse în diverse locuri. Un blocator de volan și pedala de frână vă scutesc de bătăi de cap!”, a scris un internaut.

Un alt membru al grupului a sugerat, de asemenea, folosirea unui dispozitiv de urmărire compatibil cu telefoanele Samsung.

„Pe viitor, cumpără așa ceva (n.r. Apple AirTag)… l-ai ascuns undeva în mașină… imediat o găsești. Sunt modele și pentru Samsung”, a transmis acesta.

Un român susține că hoții au intrat peste familia lui în Sarti

În aceeași discuție, un alt român a povestit despre o experiență pe care susține că a trăit-o în urmă cu patru ani, în stațiunea Sarti.

Potrivit relatării sale, persoane necunoscute ar fi intrat în locuința în care era cazat împreună cu familia, în timpul nopții. Acesta spune că le-ar fi fost furate cheile mașinii, telefoanele, laptopurile și portofelele.

„Acum 4 ani, în Sarti, pe la 2-3, au intrat în casă peste noi. Ne-au luat cheile, telefoane, laptopuri, portofele… Apoi au ieșit și plecau și cu mașina dacă nu reușeam să ne opunem la timp”, a relatat internautul.

El a susținut că persoanele respective ar fi intrat cu o rangă și că membrii familiei au fost bruscați. Relatarea reprezintă însă mărturia unui utilizator al grupului și nu este confirmată independent.

Și în Halkidiki a fost semnalat un furt auto

Un alt caz relatat de români s-a petrecut în Halkidiki, unde o mașină ar fi fost furată dintr-o parcare în doar câteva minute.

De această dată, autoturismul a fost găsit cu ajutorul unei funcții de localizare și al unei aplicații. O prietenă a familiei a povestit în grup că proprietarii au beneficiat și de sprijinul gazdei, care cunoștea zona și ținea legătura cu poliția.

„Aveți grijă la mașini! Aseară i-a fost furată unui prieten o mașină electrică în câteva minute. Norocul lor a fost că nu au dezactivat nu știu ce funcție și cu ajutorul aplicației și a gazdei, care știa zona și era cu poliția în telefon, au reușit să o găsească”, a scris aceasta.