 Un rucsac pierdut pe munte a fost returnat proprietarului după 60 de ani. Ce se afla în interior
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Un rucsac pierdut pe munte a fost returnat proprietarului după 60 de ani. Ce se afla în interior

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Încălzirea globală are și unele consecințe la care nu mulți oameni s-ar gândi inițial. Datorită topirii ghețarilor, rucsacul unui bărbat în vârstă de 86 de ani a fost recuperat în Alpii austrieci. Chiar și după decenii, din rucsac au fost recuperate pipa și camera foto a alpinistului.

Descoperirea a fost făcută în Alpii austrieci
Descoperirea a fost făcută în Alpii austrieci Foto: Pexels

Potrivit informațiilor de la The Guardian, un bărbat în vârstă de 86 de ani a fost reunit cu rucsacul pe care l-a abandonat pe munte cu aproximativ șase decenii în urmă. Datorită topirii ghețarului din Austria, obiecte precum rucsacul și echipamentul de alpinism al bătrânului au fost recuperate și returnate.

În rucsac se afla o pipă care datează din anii '50 sau '60, un piolet, un aparat foto și o lanternă. Descoperirea a fost făcută în luna iulie de către un excursionist care a ajuns pe ghețarul Sulztalferner, în regiunea austriacă Tirol.

Rucsacul a fost pierdut în 1963

Rucsacul se afla la o altitudine de aproximativ 2.955 de metri deasupra nivelului mării, iar imediat ce a ajuns în posesia autorităților, polițiștii austrieci au început o anchetă pentru a găsi proprietarul de drept al rucsacului. Din fericire, în interior se afla numele bărbatului, așa că întreaga investigație a fost simplă.

Alpinistul în vârstă de 86 de ani a fost nevoit să abandoneze rucsacul pe ghețar tocmai în anul 1963. La acel moment, el a căzut într-o crevasă în timp ce traversa ghețarul, alături de câțiva prieteni.

Proprietarul are acum 86 de ani

Grupul de alpiniști folosea o coardă, așa că, din fericire, au reușit să-l scoată pe bărbat din crevasă. Însă, pentru a face lucrurile mai ușoare, el și-a aruncat rucsacul, pentru a scăpa de greutatea în plus.

Numele alpinistului nu a fost făcut public, iar, din păcate, starea lui de sănătate este una precară. Rucsacul și obiectele din interior au fost preluate și returnate prin intermediul fiului său.

În trecut, datorită topirii ghețarilor au fost făcute și descoperiri mult mai sumbre. Trupurile a doi alpiniști care au dispărut acum 34 de ani au fost găsite în cantonul elvețian Valais. Cei doi bărbați aveau 39 și 41 de ani la momentul dispariției. Trupurile lor au fost găsite în urma retragerii ghețarului Trift.

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