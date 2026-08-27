Moment rar surprins de o cameră de luat vederi. Un animal care nu mai fusese văzut de 31 de ani a fost filmat

Un animal rar, care nu a mai fost zărit de mai bine de trei decenii, a fost surprins recent de o cameră de monitorizare a faunei sălbatice, în Statele Unite.

Este un animal rar, care nu a mai fost văzut de nu mai puțin de 31 de ani, lucru care a făcut tot mai mulți oameni să se întrebe dacă nu a dispărut complet. Însă, specia încă există și chiar a fost surprinsă de o cameră de monitorizare a faunei sălbatice, la începutul acestei luni.

Potrivit informațiilor de la adevarul.ro, animalul a fost surprins pe data de 4 august, la scurt timp după miezul nopții. Practic, este vorba despre o nurcă americană, un mamifer carnivor rar. Camera de monitorizare fusese instalată de către naturalistul local Peter Janow, fondator al organizației de mediu Long Island Nature Corps.

Animalul nu a mai fost văzut de 31 de ani

Camera a fost instalată în localitatea Northport, în statul New York, pe 4 august. Nurca americană nu a mai fost zărită de 31 de ani, iar, în ciuda faptului că autoritățile locale din New York primesc câteva raportări pe an privind prezența nurcilor, acestea nu sunt însoțite și de suficiente dovezi pentru a fi confirmate.

Însă, camera montată în Northport a surprins clar animalul, la scurt timp după miezul nopții.

Este o specie foarte rară

Este o specie semiacvatică Foto: IStock

Nurca americană are o lungime cuprinsă între 30 și 70 de centimetri, iar în ce privește greutatea, exemplarele pot avea între 600 de grame și două kilograme. Blana lor este închisă la culoare și este adaptată la stilul de viață semiacvatic al speciei.

Aceste animale consumă pești, rozătoare, amfibieni și, dacă reușesc să le prindă, chiar și păsări. Nurca americană a fost surprinsă la începutul acestei luni în Northport, în statul american New York. Animalul nu a mai fost văzut în zonă de 31 de ani, fiind o specie solitară, care devine activă în timpul nopții.