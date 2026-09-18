 Schimbare bruscă a vremii în România. Vin ploi, vânt puternic și ninsori la munte
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Schimbare bruscă a vremii în România. Vin ploi, vânt puternic și ninsori la munte

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Vremea din România se va schimba considerabil începând de săptămâna viitoare. Prognoza emisă de Administrația Națională de Meteorologie pentru perioada 21 septembrie - 18 octombrie 2026 indică o răcire puternică la începutul intervalului.

Vremea
Vremea Foto: arhivă

Un val de aer polar va ajunge în țara noastră, iar temperaturile pot coborî într-un timp foarte scurt cu 10 până la 15 grade. Schimbarea va fi însoțită de ploi și intensificări ale vântului.

Instabilitatea atmosferică va fi prezentă inclusiv în weekend, când sunt prognozate ploi și furtuni în vestul, centrul, nordul și sud-vestul țării.

La altitudini mari, condițiile meteo vor deveni și mai reci. Meteorologii anunță lapoviță și ninsoare, în timp ce vântul poate ajunge la rafale de peste 70-80 km/h.

Estul și nordul țării resimt mai mult răcirea

Intervalul 21-27 septembrie va fi cel în care diferențele față de vremea obișnuită pentru această perioadă se vor observa în mai multe regiuni.

În est, nord și centru, temperaturile medii vor fi ușor sub valorile considerate normale pentru această perioadă. În celelalte regiuni, valorile termice vor fi, în general, apropiate de normal.

Și ploile vor avea o distribuție neuniformă. Estul și sud-estul țării vor avea parte de cantități de precipitații peste cele specifice perioadei. În vest, situația va fi opusă, cu un regim pluviometric deficitar.

Pentru restul țării, meteorologii estimează cantități de precipitații apropiate de normal.

Răcirea de la finalul lunii septembrie nu se regăsește însă în aceeași formă în prognoza pentru următoarele săptămâni.

Temperaturile încep să urce din nou

Odată cu intrarea în intervalul 28 septembrie - 4 octombrie, temperaturile medii se vor situa peste valorile obișnuite în jumătatea nord-vestică a țării. Cele mai mari valori față de normal sunt așteptate în regiunile vestice.

În celelalte zone, temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru începutul lunii octombrie.

În schimb, precipitațiile ar putea fi mai puține. Prognoza indică o tendință spre deficit pluviometric în cea mai mare parte a țării, iar această situație va fi mai evidentă în regiunile montane.

Pentru săptămâna 5-11 octombrie, valorile termice rămân ușor peste cele normale în jumătatea vestică, cu accent asupra vestului țării. În restul regiunilor, temperaturile vor fi apropiate de mediile specifice perioadei.

Cantitățile de precipitații se vor situa, în această etapă, în jurul celor normale pentru cea mai mare parte a țării.

Cum arată vremea la jumătatea lui octombrie

Ultima parte a prognozei ANM, respectiv perioada 12-18 octombrie, indică temperaturi medii ușor mai ridicate decât cele obișnuite pentru această săptămână în întreaga țară.

Și în acest caz, regiunile vestice vor înregistra cele mai mari diferențe față de valorile specifice perioadei. În restul țării, prognoza indică aceeași tendință generală de temperaturi ușor peste normal.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea ar urma să fie apropiate de valorile normale în toate regiunile României.

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