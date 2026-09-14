 Căldura nu mai ține mult. Ploile și temperaturile scăzute își fac loc în România. Cum va fi vremea până pe 27 septembrie
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Căldura nu mai ține mult. Ploile și temperaturile scăzute își fac loc în România. Cum va fi vremea până pe 27 septembrie

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Experții de la Administrația Națională de Meteorologie au emis prognoza pentru perioada cuprinsă între 14 și 27 septembrie. Iar după câteva zile calde, în care temperaturile maxime pot ajunge chiar și la 30 de grade Celsius, vremea se va răci, iar șansele de precipitații vor crește în întreaga țară.

Prima săptămână a intervalului va fi caldă
Prima săptămână a intervalului va fi caldă Foto: Arhivă

După câteva zile calde, în care maximele pot ajunge chiar și la pragul de 30 de grade Celsius, vremea din România se va răci și șansele de ploaie vor crește constant în întreaga țară.

Cum va fi vremea în Banat

Prima săptămână a intervalului va fi dominată de alternanțe termice. Inițial, vremea va fi caldă, iar maximele vor fi cuprinse între 25 și 30 de grade. Însă, în a doua jumătate a intervalului prognozei, vremea se va răci treptat iar maximele nu vor mai trece de pragul de 25 de grade.

Cum va fi vremea în Crișana

Inițial, vremea va fi caldă cu maxime cuprinse între 24 de grade și chiar și 29 de grade, pe data de 17 septembrie. Apoi, vremea se va răci, iar maximele nu vor mai trece de pragul de 24 de grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în intervalul dintre 18 și 25 septembrie.

Cum va fi vremea în Transilvania

În prima săptămână, vremea se va încălzi treptat și poate ajunge chiar și la valoarea de 27 de grade. Însă, în a doua jumătate a intervalului, maximele nu vor mai trece de 22 de grade, iar minimele pot coborî până la 7 grade.

Cum va fi vremea în Maramureș

Și în această regiune, vremea se va încălzi treptat în prima săptămână și se poate ajunge la maxime de 28 de grade pe data de 17 septembrie. Însă, spre finalul lunii, vremea se va răci, iar media temperaturilor din timpul zilei va fi de aproximativ 22 de grade.

Cum va fi vremea în Moldova

În prima săptămână, maximele vor crește de la 21 de grade și pot ajunge până la 26 de grade. Însă, în a doua parte a intervalului, temperaturile din timpul zilei vor scădea până la 20-21 de grade.

Cum va fi vremea în Dobrogea

La fel ca în restul țării, prima săptămână a intervalului va fi una caldă și în Dobrogea, iar maximele pot ajunge până la 26 de grade. Apoi, vremea se va răci, iar maximele nu vor mai trece de aproximativ 22 de grade.

Cum va fi vremea în Muntenia

În această regiune a țării, temperaturile vor fi calde în prima săptămână, iar pe 17 septembrie se poate ajunge chiar și la 28 de grade. Apoi, vremea se va răci, iar media maximelor va fi de 23-24 de grade. Ploile vor fi dese mai ales în a doua săptămână a intervalului.

Cum va fi vremea în Oltenia

Vremea se va încălzi treptat în prima săptămână a intervalului, iar maximele pot ajunge chiar și la 29 de grade. Însă, în a doua săptămână, mediile din timpul zilei nu vor mai trece de 24 de grade Celsius.

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