Stai la țară și dai muzica tare la o petrecere? Nu trebuie să fie ora 22:00 ca Poliția să poată să te amendeze

O petrecere în curte, muzică și voie bună sunt lucruri obișnuite la țară, însă asta nu înseamnă că volumul poate fi dat la maximum până la orice oră. Și în mediul rural există reguli privind zgomotul și perioadele în care trebuie păstrată liniștea.

O petrecere în curte, muzică și voie bună sunt lucruri obișnuite la țară Foto: arhiva

Cei care depășesc limitele și ajung să îi deranjeze pe vecini se pot trezi cu o sesizare la Poliție. Mai mult, nu este nevoie ca ceasul să ajungă neapărat la ora 22:00 pentru ca zgomotul să fie considerat deranjant.

Care sunt orele de liniște la țară

Potrivit Legii nr. 61/1991, perioadele în care trebuie acordată o atenție deosebită păstrării liniștii sunt 22:00-08:00 și 13:00-14:00.

În aceste intervale, muzica ascultată la volum ridicat, strigătele, larma sau alte zgomote care îi deranjează pe cei din jur pot atrage sancțiuni.

Un aspect important este că existența orelor de liniște nu înseamnă că, în restul zilei, orice nivel de zgomot este automat permis.

Poți asculta muzică tare înainte de ora 22:00?

Faptul că nu se află în intervalul de liniște nu înseamnă că proprietarul unei case poate face oricât zgomot dorește.

Tulburarea liniștii locuitorilor prin zgomote, strigăte sau larmă poate fi sancționată și în afara orelor de liniște.

Prin urmare, o petrecere organizată în timpul zilei nu este interzisă, însă muzica trebuie menținută la un nivel care să nu transforme evenimentul într-o sursă de disconfort pentru vecini.

Contează și împrejurările concrete: distanța dintre locuințe, intensitatea zgomotului, durata acestuia și modul în care îi afectează pe ceilalți locatari.

Când poate vecinul să sune la Poliție

Un vecin care consideră că muzica sau zgomotul produs la o petrecere îi tulbură liniștea poate sesiza Poliția.

Nu este obligatoriu să aștepte ora 22:00 pentru a face o sesizare.

De exemplu, dacă o petrecere are loc după-amiaza și muzica este atât de puternică încât îi deranjează în mod evident pe cei din jur, situația poate fi reclamată chiar dacă nu a început încă intervalul 22:00-08:00.

Așadar, regula „până la 22:00 pot face orice zgomot” este una dintre cele mai frecvente interpretări greșite.

Ce amendă riști dacă faci gălăgie

Persoanele care tulbură liniștea locuitorilor pot fi sancționate contravențional.

Valoarea sancțiunii depinde de fapta constatată și de circumstanțele în care aceasta s-a produs. Pentru zgomotele care tulbură liniștea în intervalele protejate de lege, respectiv 22:00-08:00 și 13:00-14:00, există prevederi speciale privind sancționarea.

Prin urmare, o petrecere zgomotoasă organizată în curte poate deveni o problemă dacă muzica este menținută la un volum ridicat, în special în timpul orelor de liniște.

Petrecere în curte? Cum eviți problemele cu vecinii

Dacă organizezi o petrecere la țară, câteva măsuri simple te pot ajuta să eviți un conflict sau o intervenție a Poliției.

Cel mai important este să reduci volumul înainte de 22:00 și să respecți intervalul de liniște de la 13:00 la 14:00. De asemenea, este recomandat să ții cont de poziționarea boxelor și de distanța până la cele mai apropiate locuințe.

Cu cât muzica este mai puternică și se aude pe o rază mai mare, cu atât crește riscul ca vecinii să considere că le este afectată liniștea.

La țară nu există o „excepție” pentru muzica tare

Faptul că o locuință se află într-un sat sau într-o zonă rurală nu înseamnă că regulile privind zgomotul nu se aplică.

Regulile privind liniștea publică se aplică și la sate.

Prin urmare, indiferent dacă este vorba despre o petrecere de familie, o aniversare sau o simplă seară cu prietenii, muzica trebuie menținută la un nivel rezonabil.

Dacă vrei să te bucuri de petrecere fără să ajungi în conflict cu vecinii, cea mai sigură variantă este să respecți orele de liniște și să reduci volumul astfel încât zgomotul să nu îi deranjeze pe cei din apropiere.