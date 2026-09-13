Toamna își intră în drepturi! Ploi și frig în cea mai mare parte a țării. Când se încălzește

După un început de septembrie cu temperaturi caniculare, vremea s-a schimbat radical. În doar câteva ore, valorile termice au scăzut chiar și cu 10 grade, iar ploile au cuprins mare parte din țară.

Vânt și ploi în România Foto: arhivă

Ploi și instabilitate atmosferică în sud și est

Potrivit prognozei, în prima parte a zilei, Dobrogea se confruntă cu averse moderate, care pot acumula local 15–20 l/mp și, izolat, peste 30 l/mp.

După-amiaza și seara, instabilitatea atmosferică se extinde în Muntenia, la munte și izolat în Oltenia. Vor fi averse, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni și vijelii cu viteze de 40–60 km/h. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă pot ajunge la 15–25 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare în sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, în Bărăgan și Dobrogea, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură, însă episoadele vor fi de scurtă durată și asociate averselor.

Vremea se răcește și în Capitală

În București, temperatura maximă nu va depăși 21–22 de grade. Cerul va fi temporar noros, iar spre seară și în prima parte a nopții sunt așteptate averse, cu cantități de apă de 3–5 l/mp și posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat.

Pe tot parcursul zilei, Capitala se află sub o informare de instabilitate atmosferică, emisă de Administrația Națională de Meteorologie.

Vremea rămâne instabilă până miercuri, apoi revine la normalul perioadei

Meteorologii anunță că ploile vor continua în primele zile ale săptămânii, în special în regiunile extracarpatice. Iris Răducanu, meteorolog, a explicat pentru Observator că până miercuri sunt așteptate averse în sud, est și sud-est, în timp ce în restul țării cerul va fi variabil, cu ploi izolate și temperaturi mai scăzute decât ar fi obișnuit pentru mijlocul lunii septembrie.

Această răcire accentuată vine după un început de lună neobișnuit de cald, însă schimbarea nu va dura mult. De miercuri, vremea va intra într-un proces de încălzire, norii se vor risipi treptat, iar soarele va reveni în majoritatea regiunilor. Temperaturile se vor apropia din nou de valorile normale pentru această perioadă, semn că episodul de instabilitate atmosferică este unul temporar.