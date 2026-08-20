 Trupurile a doi alpiniști dispăruți în urmă cu 34 de ani, găsite în Elveția. Cum a fost elucidat misterul
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Trupurile a doi alpiniști dispăruți în urmă cu 34 de ani, găsite în Elveția. Cum a fost elucidat misterul

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Trupurile a doi alpiniști belgieni dispăruți în urmă cu mai bine de trei decenii au fost găsite în cantonul elvețian Valais, după retragerea ghețarului Trift. Identitatea bărbaților, care aveau 39 și 41 de ani la momentul dispariției.

Doi alpiniști dispăruți de 34 de ani, găsiți în Elveția/ sursa pexels
Doi alpiniști dispăruți de 34 de ani, găsiți în Elveția/ sursa pexels

În Alpii Elvețieni, rămășițele a doi alpiniști din Belgia, dați dispăruți încă din anul 1992, au fost identificate pe ghețarul Trift, aproape de granița cu Italia.

După 34 de ani de incertitudine pentru familiile lor, analizele ADN efectuate de medicii legiști au închis oficial acest dosar montan.

Găsiți de un drumeț pe ghețarul Trift

Descoperirea a fost făcută întâmplător de către un turist montan care a observat cele două trupuri conservate în gheață în cantonul Valais, în sudul Elveției.

Autoritățile au intervenit rapid, iar rămășițele au fost transportate la Institutul de Medicină Legală al Spitalului Valais din Sion. Probele biologice prelevate au fost comparate cu profilele genetice ale persoanelor dispărute din arhive.

 „O comparație directă a profilurilor ADN a stabilit oficial că aceștia sunt doi alpiniști dați dispăruți în regiunea Weissmies în 1992” spune comunicatul .

La momentul tragediei din 1992, cei doi cetățeni belgieni aveau 39 și 41 de ani, traseul lor montan încheindu-se brusc în zona masivului Weissmies din cauza condițiilor extreme.

Poliția cantonală din Valais gestionează sute de dosare nerezolvate privind persoane dispărute pe traseele montane și în torenții glaciari, unele cazuri datând de mai bine de un veac.

Un cuplu dispărut în 1942, găsit după 75 de ani

Un caz și mai impresionant a avut loc tot în Elveția. În 2017, trupurile unui cuplu dispărut în 1942 au fost descoperite într-un ghețar din Alpi, după ce retragerea gheții le-a scos la suprafață.

Marcelin și Francine Dumoulin dispăruseră în timp ce se aflau pe munte, iar cei șapte copii ai lor au trăit decenii fără să știe ce li s-a întâmplat. Rămășițele au fost găsite la 75 de ani de la dispariție și au fost identificate cu ajutorul ADN-ului.

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