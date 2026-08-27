 Leguma delicioasă care te poate întineri cu 5 ani. Mihaela Bilic „Are mult magneziu, care ameliorează dispoziția și dă stare de bine”
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Leguma delicioasă care te poate întineri cu 5 ani. Mihaela Bilic „Are mult magneziu, care ameliorează dispoziția și dă stare de bine”

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O scurtă privire în calendar ne va arăta că deja ne îndreptăm cu pași repezi către începutul toamnei. Iar odată cu noul anotimp, un aliment anume va începe să devină tot mai popular. Este vorba despre dovleac, care nu numai că este gustos, dar, potrivit medicului Mihaela Bilic, are și nenumărate efecte benefice pentru sănătate.

Dovleacul este foarte bun pentru organism
Dovleacul este foarte bun pentru organism Foto: Freepik

Dovleacul este un aliment surprinzător de util pentru sănătate iar medicul nutriționist Mihaela Bilic explică că în el vom găsi nenumărate minerale importante, fibre și vitamine. În primul rând, culoarea portocalie a dovleacului este dată de carotenoizi, printre care și betacaroten, care are proprietăți antioxidante puternice.

În plus, organismul poate transforma betacarotenul în vitamina A, iar aceasta este foarte utilă pentru sănătatea pielii și a vederii. Acești antioxidanți ajută organismul să lupte împotriva stresului oxidativ.

Dovleacul este surprinzător de sănătos

În timp, cu cât organismul nostru funcționează mai bine, cu atât vom observa și efecte pozitive asupra longevității noastre.

Într-o felie de dovleac avem 4 mg provitamina A, adică dublul rației zilnice, 450 mg potasiu, 2 mg fier și 3 g fibre. Are mult magneziu, care ameliorează dispoziția și dă stare de bine prin conținutul de acid folic, vitamine din grupul B și glucide cu absorbție lentă”, a explicat Mihaela Bilic în trecut.

Este foarte popular odată cu începutul toamnei

Dovleacul are și un nivel ridicat de fibre, potasiu, magneziu, fier, vitamine din grupul B, cât și vitaminele C, E și K. Iar, nu în ultimul rând, dovleacul este și alegerea perfectă pentru cei care încearcă să scape de kilogramele în plus.

O felie de dovleac de 200 g are 80 cal, la fel ca o felie de pâine! Chiar dacă pare dulce, nu îngrașă și nici fructoză care să ne pună în pericol silueta nu conține”, mai spune medicul Mihaela Bilic.

Odată cu începutul toamnei, dovleacul devine tot mai popular, mai ales pe măsură ce ne vom apropia de Halloween. Iar, pe lângă gustul delicios, el este și foarte bun pentru organism.

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