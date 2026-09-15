 Grăsimea viscerală ar putea duce la un nivel scăzut de testosteron
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Grăsimea viscerală ar putea duce la un nivel scăzut de testosteron

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Studiile sugerează că, începând din jurul vârstei de 35 de ani, nivelul acestui hormon sexual din sângele bărbaților începe, de obicei, să scadă. Totuși, reducerea este foarte lentă.

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Foto: Shutterstock

Există însă un alt factor, adesea trecut cu vederea, care ar putea avea un impact mai important: locul în care este depozitată grăsimea în corpul tău.

Ce relație este între vârstă și testosteron?

Potrivit unei noi analize publicate în Journal of the Endocrine Society, citate de Science Alert, grăsimea viscerală, adică grăsimea acumulată în profunzimea abdomenului, ar putea fi indicatorul metabolic cel mai precis al scăderii testosteronului.

Acest tip de țesut adipos se poate acumula în jurul organelor vitale, precum ficatul, stomacul și intestinele. De asemenea, are numeroși receptori pentru testosteron, ceea ce îl face deosebit de sensibil la nivelul acestui hormon din sânge.

În urma analizării datelor medicale provenite de la aproape 5.000 de bărbați din Statele Unite, cu vârste cuprinse între 20 și 59 de ani, cercetătorii au descoperit că prezența grăsimii viscerale era puternic asociată cu scăderea testosteronului.

De fapt, în cadrul acestei categorii de vârstă, grăsimea viscerală părea să influențeze concentrația testosteronului mult mai mult decât înaintarea în vârstă. După ce cercetătorii au luat în calcul distribuția grăsimii corporale, vârsta a prezentat doar asocieri moderate cu nivelul testosteronului.

Autorii analizei, fiziologii Karl Friedl și Adam Potter, de la Institutul de Cercetare în Medicină a Mediului din cadrul Armatei Statelor Unite, au concluzionat că grăsimea abdominală profundă ar trebui considerată „principalul indicator legat de adipozitate al testosteronului scăzut în rândul bărbaților”.

Cercetarea a analizat relația dintre suprafața țesutului adipos visceral și testosteronul total la bărbații cu vârste între 20 și 59 de ani, după ajustarea rezultatelor în funcție de vârstă și indicele de masă corporală.

Cercetările anterioare au arătat, în mod asemănător, că în cazul bărbaților de vârstă mijlocie, indicatorii legați de grăsimea corporală influențează nivelul testosteronului mai mult decât vârsta.

De exemplu, un studiu din 2007, efectuat pe 1.667 de bărbați, a arătat că o creștere cu patru până la cinci puncte a indicelui de masă corporală era asociată cu o scădere a testosteronului comparabilă cu efectul produs de aproximativ 10 ani de îmbătrânire.

Aceste rezultate sunt, în mare măsură, în concordanță și cu o cercetare din 2013, în cadrul căreia au fost evaluați 1.382 de bărbați pe parcursul a cinci ani.

Autorii studiului au concluzionat că scăderea nivelului de testosteron asociat vârstei „nu este inevitabil”. Aceasta ar putea fi explicată mai degrabă prin fumat și prin starea generală de sănătate, în special prin obezitate și depresie.

Indicele de masă corporală nu spune întreaga poveste

Folosirea indicelui de masă corporală pentru evaluarea obezității are și anumite limite.

În prezent, indicele de masă corporală și circumferința taliei rămân cele mai utilizate metode pentru evaluarea excesului de greutate. Totuși, acestea nu reprezintă neapărat cei mai buni indicatori ai sănătății tale cardiometabolice.

Deși obezitatea este asociată, în general, cu niveluri mai scăzute de testosteron, doi bărbați care au valori asemănătoare ale indicelui de masă corporală și circumferințe similare ale taliei pot avea niveluri foarte diferite ale acestui hormon.

Este posibil, de exemplu, ca un bărbat tânăr, al cărui indice de masă corporală se încadrează în limitele considerate sănătoase, să aibă un procent ridicat de grăsime viscerală ascunsă. Aceasta i-ar putea afecta nivelul testosteronului.

În schimb, un bărbat mai în vârstă, cu o musculatură bine dezvoltată și o cantitate redusă de grăsime viscerală, ar putea fi considerat ca având un risc mai mare de probleme legate de testosteron doar din cauza vârstei și a valorii indicelui de masă corporală.

În astfel de situații, cantitatea de grăsime viscerală ar putea fi un indicator mai important.

Cum ar putea grăsimea viscerală să influențeze testosteronul

Nu este clar de ce producția de testosteron este atât de strâns legată de grăsimea viscerală, însă cercetătorii au câteva posibile explicații.

Grăsimea acumulată în profunzimea abdomenului poate favoriza rezistența la insulină. La rândul ei, aceasta ar putea afecta modul în care anumite celule din testicule transformă colesterolul în testosteron.

Grăsimea viscerală poate stimula și mecanismele inflamatorii, care ar putea perturba sistemul de semnalizare hormonală al organismului și ar putea favoriza transformarea testosteronului în estradiol.

„Ghidurile actuale recunosc în mod corect obezitatea drept factor de risc pentru testosteronul scăzut, însă rezultatele noastre sugerează că distribuția țesutului adipos, în special adipozitatea viscerală, poate oferi informații suplimentare, dincolo de masa corporală totală”, explică Friedl și Potter.

Acest lucru înseamnă că intervențiile care reduc grăsimea viscerală, inclusiv tratamente precum Ozempic sau Wegovy, ar putea acționa mai direct asupra cauzelor testosteronului scăzut decât administrarea exclusivă a terapiei de substituție cu testosteron.

Totuși, astfel de medicamente se administrează numai la recomandarea medicului, dacă îndeplinești criteriile medicale necesare.

„Aceste observații subliniază importanța identificării tipului de adipozitate și a evaluării cauzelor metabolice reversibile înainte de începerea tratamentului cu testosteron”, concluzionează autorii studiului.

Sursa: Science Alert

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