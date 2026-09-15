 Te trezești noaptea ca să mergi la baie? Când poate fi un semnal de alarmă
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Te trezești noaptea ca să mergi la baie? Când poate fi un semnal de alarmă

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Să te ridici o dată în timpul nopții pentru a merge la baie este un lucru întâlnit frecvent. Situația se schimbă însă atunci când trezirile devin repetate și ajungi să te ridici din pat de mai multe ori într-un interval de opt ore de somn.

Baie
Baie Foto: Pixabay

Medicii atrag atenția că urinarea frecventă pe timpul nopții poate avea mai multe cauze și nu este întotdeauna vorba doar despre vezica urinară. Consumul de lichide, alcoolul, cafeaua, anumite medicamente sau unele probleme de sănătate pot contribui la apariția acestor episoade, scrie nypost.com.

Fenomenul poartă numele de nicturie. Aceasta afectează aproximativ jumătate dintre adulții cu vârsta de peste 50 de ani și devine mai frecventă odată cu înaintarea în vârstă.

Când este considerată urinarea nocturnă nicturie

Definiția oficială a nicturiei stabilită de International Continence Society poate include chiar și o singură trezire în timpul nopții pentru urinare. Totuși, specialiștii atrag atenția că trebuie luate în calcul mai multe aspecte, printre care frecvența episoadelor, cât de mult perturbă somnul și dacă reprezintă o schimbare față de ceea ce este normal pentru persoana respectivă.

Dr. Ali Dabaja, medic urolog la Henry Ford Health din Michigan, explică faptul că fiecare persoană are propriul său tipar de urinare.

Potrivit acestuia, dacă o persoană se trezește cel puțin de două ori pentru a merge la baie în timpul celor opt ore de somn, situația este considerată nicturie.

Dr. Jeffrey Chester subliniază, la rândul său, că modificarea tiparului de urinare din timpul nopții merită discutată cu un medic, în special atunci când apare brusc, devine tot mai frecventă sau începe să afecteze somnul.

Cafeaua, alcoolul și medicamentele pot contribui

Trezirile nocturne nu sunt legate exclusiv de probleme ale vezicii urinare. Cantitatea de lichide consumată și momentul în care acestea sunt băute pot avea un rol, la fel ca alcoolul și cofeina.

Și anumite medicamente pot contribui la apariția drumurilor repetate la baie în timpul nopții. Catherine Darley, medic naturist și fondatoarea Skilled Sleeper din Seattle, consideră că o singură trezire nu reprezintă un motiv de îngrijorare, însă situația poate deveni problematică atunci când episoadele sunt mai frecvente.

Trezirea repetată poate avea și consecințe asupra siguranței, deoarece deplasarea prin casă în timpul nopții crește riscul de cădere, mai ales în cazul persoanelor care au probleme de mobilitate sau de echilibru.

Potrivit cercetărilor, două sau mai multe drumuri la baie în fiecare noapte sunt asociate cu un risc mai mare de accidentări provocate de căderi.

Ce probleme pot sta în spatele trezirilor repetate

Specialiștii atrag atenția că și tulburările de somn pot contribui la urinarea nocturnă. Printre acestea se numără apneea obstructivă în somn, care poate influența hormonii implicați în reducerea producției de urină pe timpul nopții.

Sindromul picioarelor neliniștite poate fi, de asemenea, asociat cu urinarea nocturnă și este mai întâlnit odată cu înaintarea în vârstă.

În același timp, sunt și alte posibile cauze, printre care diabetul, vezica hiperactivă, prostata mărită și acumularea de lichide.

Pentru identificarea cauzei, recomandarea este ca persoanele care se confruntă frecvent cu această problemă să înceapă printr-o discuție cu medicul de familie. De asemenea, poate fi utilă verificarea tratamentelor urmate împreună cu medicii și farmaciștii. În anumite situații, momentul administrării unor medicamente poate fi modificat pentru a reduce trezirile din timpul nopții.

Există și câteva măsuri simple care pot ajuta unele persoane. Catherine Darley recomandă evitarea consumului de lichide cu aproximativ două ore înainte de culcare și renunțarea la alcool cu aproximativ trei ore înainte de somn.

Pentru reducerea riscului de accidente, ea sugerează și menținerea podelelor libere de covoare și obiecte, folosirea unei lumini blânde, de culoarea chihlimbarului, precum și statul câteva momente pe marginea patului înainte de ridicarea în picioare, pentru evitarea amețelilor. În anumite situații, pot fi utile și barele de sprijin.

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