9 alimente de toamnă care pot da glicemia peste cap. Avertismentul medicului diabetolog: „Sunt un dezastru”

Toamna vine cu unele dintre cele mai îndrăgite alimente ale sezonului: struguri, must, mere coapte, castane, fructe deshidratate și deserturi aromate. Pentru persoanele cu diabet, prediabet sau probleme de reglare a glicemiei, însă, unele dintre aceste produse pot aduce o cantitate importantă de zaharuri și carbohidrați într-o singură porție.

9 alimente de toamnă care pot da glicemia peste cap.

Medicul diabetolog Dr. Ancuța Leonte atrage atenția asupra mai multor alimente și preparate consumate în această perioadă și subliniază că porția este unul dintre factorii esențiali atunci când vine vorba despre controlul glicemiei.

„Sunt un dezastru pentru glicemie. Ai mare grijă la cantitate”, a subliniat medicul diabetolog, citat de DC Medical.

Ce alimente de toamnă pot influența glicemia

Nu toate alimentele de pe listă trebuie eliminate din dietă. Problema poate apărea atunci când sunt consumate în cantități mari, când conțin zahăr adăugat sau când mai multe surse de carbohidrați sunt combinate în aceeași masă.

Iată cele 9 exemple asupra cărora medicul recomandă atenție.

1. Strugurii și mustul pot crește glicemia

Strugurii sunt printre cele mai populare fructe ale toamnei și conțin zaharuri naturale. Consumați în cantități mari, aceștia pot contribui la creșterea glicemiei.

Mustul necesită, la rândul său, atenție. Fiind obținut din struguri, acesta poate conține o cantitate importantă de zaharuri naturale.

Pentru persoanele care trebuie să își monitorizeze glicemia, cantitatea consumată poate fi la fel de importantă ca alimentul în sine.

2. Plăcinta cu mere combină mai multe surse de carbohidrați

Plăcinta cu mere este un desert asociat frecvent cu sezonul rece, dar poate reprezenta o combinație consistentă de carbohidrați.

În cazul acestui preparat trebuie luate în calcul foile, zahărul și merele. Astfel, într-o singură porție se pot regăsi mai multe surse de carbohidrați.

De aceea, faptul că desertul conține mere nu înseamnă automat că are un impact redus asupra glicemiei.

3. Dulceața și compotul pot ascunde cantități importante de zahăr

Dulceața poate conține o cantitate considerabilă de zahăr adăugat, în funcție de rețetă. Același lucru este valabil pentru unele tipuri de compot, mai ales atunci când fructele sunt păstrate în sirop îndulcit.

În cazul acestor produse, trebuie urmărite atât porția, cât și cantitatea de zahăr adăugat.

4. Gutuia coaptă nu este lipsită de impact asupra glicemiei

Gutuia este un fruct de sezon și poate fi consumată coaptă, însă faptul că este un aliment natural nu înseamnă că poate fi consumată fără limită de persoanele care trebuie să își controleze glicemia.

Mai ales atunci când este preparată cu zahăr, miere sau alte ingrediente dulci, profilul preparatului se poate schimba.

Prin urmare, și în cazul gutuii coapte, porția contează.

5. Castanele coapte conțin amidon și carbohidrați

Castanele sunt diferite de majoritatea fructelor oleaginoase deoarece au un conținut semnificativ de carbohidrați, în special sub formă de amidon.

Castanele coapte pot influența glicemia, motiv pentru care nu trebuie considerate automat o gustare fără impact metabolic.

Cantitatea consumată este un element important, mai ales pentru persoanele cu diabet.

6. Fructele deshidratate au zaharurile concentrate

Fructele deshidratate pot părea o gustare mică, însă eliminarea apei face ca zaharurile și carbohidrații să fie concentrați într-un volum mai redus.

Acest lucru face ca o persoană să poată consuma relativ ușor o cantitate mai mare de carbohidrați fără să își dea seama.

De aceea, porția de fructe deshidratate trebuie controlată cu atenție.

7. Vinul fiert îndulcit poate aduce zahăr suplimentar

Vinul fiert este una dintre băuturile asociate sezonului rece. Atunci când este preparat cu zahăr, miere sau alte ingrediente dulci, cantitatea totală de zaharuri crește.

Pentru persoanele care își monitorizează glicemia, nu trebuie luat în calcul doar vinul, ci și ceea ce se adaugă în timpul preparării.

8. Sucul de roșii poate deveni problematic în cantități mari

Sucul de roșii apare și el în lista alimentelor asupra cărora medicul diabetolog recomandă atenție, însă aici cantitatea este esențială.

Exemplul arată că impactul asupra glicemiei nu depinde întotdeauna de faptul că un aliment este considerat „sănătos” sau „nesănătos”. Contează și cantitatea consumată, frecvența și restul alimentelor din aceeași masă.

9. Preparatele de toamnă cu zahăr adăugat pot crește încărcătura de carbohidrați

O atenție suplimentară este necesară în cazul preparatelor de sezon în care alimentele naturale sunt combinate cu zahăr, aluat, siropuri sau alte ingrediente bogate în carbohidrați.

De exemplu, un fruct consumat simplu și același fruct folosit într-un desert cu zahăr și aluat pot avea un impact diferit asupra glicemiei.

De ce contează atât de mult porția

Mesajul principal al medicului diabetolog nu este că aceste alimente trebuie eliminate complet din alimentație, ci că persoanele cu probleme de reglare a glicemiei trebuie să fie atente la cantitate și la compoziția mesei.

Un aliment poate face parte dintr-o alimentație echilibrată, însă o porție mare sau combinația mai multor surse de carbohidrați poate crește semnificativ aportul total.

Pentru persoanele cu diabet sau prediabet, alimentația trebuie adaptată individual, în funcție de tratament, valorile glicemiei, necesarul caloric și recomandările medicului sau dieteticianului.

Important: un aliment nu este automat „interzis” doar pentru că poate influența glicemia. În cazul diabetului, contează cantitatea de carbohidrați, mărimea porției, combinația alimentelor și răspunsul individual al organismului. Recomandările generale nu înlocuiesc planul alimentar stabilit împreună cu medicul sau dieteticianul.