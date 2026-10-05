Cancerul de sân și miturile care te pot induce în eroare

Riscul de cancer de sân crește odată cu vârsta, dar boala poate apărea și la persoane tinere. Nici lipsa cazurilor în familie nu înseamnă că ești protejată. Ține cont și de faptul că îi poate afecta și pe bărbați, chiar dacă este mult mai rar.

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Un nodul nu înseamnă automat cancer

Multe formațiuni sunt benigne, precum chisturile sau fibroadenoamele. Totuși, nu presupune că un nodul care se mișcă sub degete este inofensiv. Mobilitatea lui nu exclude cancerul. Nici tu, nici medicul nu puteți stabili cu certitudine natura unei formațiuni doar prin palpare.

Uită-te și la piele și la mamelon

Nu urmări doar apariția unui nodul. Dacă observi o schimbare a formei sau dimensiunii sânului, o zonă îngroșată ori o umflătură la axilă, programează un consult. Merită verificate și secrețiile mamelonare care nu sunt lapte, modificarea poziției mamelonului, roșeața, umflarea sau adânciturile pielii. Aceste semne pot avea și cauze necanceroase, dar examinarea te ajută să afli explicația.

Durerea nu este mereu prezentă

Cancerul mamar nu provoacă întotdeauna durere, iar o durere nu înseamnă neapărat cancer. Poate apărea, de exemplu, în legătură cu schimbările hormonale dinaintea menstruației. Dacă persistă, cere sfatul medicului. Nu folosi prezența sau absența durerii ca pe un test de diagnostic.

Mamografia și autoexaminarea au roluri diferite

Mamografia folosește o doză mică de radiații; atunci când este indicată, beneficiile depistării precoce depășesc riscurile. Discută cu medicul despre momentul începerii controalelor și intervalul potrivit pentru tine. Recomandarea se adaptează vârstei și riscului individual.

Screeningul caută boala înainte să apară simptomele. Mamografia este investigația standard pentru majoritatea femeilor, iar în anumite situații medicul poate recomanda investigații suplimentare. Ecografia și RMN-ul au indicații specifice; nu le considera înlocuitori automați ai mamografiei.

O schimbare trebuie verificată

Familiarizează-te cu aspectul și senzația obișnuită a sânilor tăi, dar ține minte că autoexaminarea nu înlocuiește screeningul. Chiar dacă ai avut recent o mamografie normală, anunță medicul când apare ceva neobișnuit. Un simptom nou necesită evaluare, nu așteptarea următorului control de rutină.

Sursa: Cleveland Clinic