 Cele 5 infecții care pot crește riscul de cancer. Cum pot fi prevenite
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Cele 5 infecții care pot crește riscul de cancer. Cum pot fi prevenite

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Infecțiile reprezintă un factor de risc pentru o parte importantă dintre cazurile de cancer diagnosticate la nivel mondial. Un nou studiu realizat de Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului (IARC) estimează că aproximativ 12% dintre cazurile de cancer înregistrate în 2024 au fost asociate unor infecții. Cercetătorii atrag atenția că o parte dintre aceste îmbolnăviri ar putea fi prevenite prin vaccinare, testare, tratament și programe eficiente de screening.

Cele 5 infecții care pot crește riscul de cancer.
Cele 5 infecții care pot crește riscul de cancer. Foto: arhiva

Datele analizate de cercetătorii IARC indică aproximativ 2,3 milioane de cazuri de cancer asociate infecțiilor într-un singur an. Concluziile studiului au fost publicate în revista The Lancet Oncology la sfârșitul lunii septembrie.

Rezultatele readuc în atenție o legătură mai puțin cunoscută dintre anumite infecții persistente și apariția cancerului. Potrivit cercetătorilor, riscul nu este același pentru toate infecțiile, iar tipul de cancer asociat depinde de agentul infecțios implicat.

Cinci infecții se află în centrul celor mai multe cazuri

Cercetarea indică cinci agenți infecțioși care au fost asociați cu cea mai mare parte a cazurilor de cancer legate de infecții în 2024.

Pe primul loc se află Helicobacter pylori (H. pylori), bacterie asociată în special cu apariția cancerului gastric. Cercetătorii estimează că infecția a fost legată de aproximativ 760.000 de cazuri de cancer la nivel mondial.

Virusul papiloma uman (HPV) se află foarte aproape, fiind asociat cu aproximativ 750.000 de cazuri. HPV este cunoscut în special pentru legătura cu cancerul de col uterin, dar anumite tipuri de infecție pot fi implicate și în cancere anale, vulvare, vaginale, peniene și în unele cancere ale capului și gâtului.

Virusul hepatitei B (HBV) a fost asociat cu aproximativ 360.000 de cazuri, majoritatea fiind cancere hepatice.

În cazul virusului Epstein-Barr (EBV), estimarea ajunge la aproximativ 260.000 de cazuri. Acest virus este asociat, printre altele, cu cancerul nazofaringian, anumite tumori gastrice și limfomul Hodgkin.

Virusul hepatitei C (HCV) completează lista principalelor cauze infecțioase, cu aproximativ 160.000 de cazuri de cancer, în special cancer hepatic.

Cum pot infecțiile să favorizeze apariția cancerului

Legătura dintre o infecție și cancer nu înseamnă că orice persoană infectată va dezvolta o tumoră. Mecanismele sunt complexe și diferă de la un agent patogen la altul.

Unele infecții persistente pot modifica procesele normale din interiorul celulelor. Potrivit cercetătorilor citați în analiza IARC, anumiți agenți infecțioși pot interfera cu mecanismele care controlează diviziunea celulară și repararea ADN-ului.

În anumite situații, infecția poate favoriza și inflamația cronică sau repetarea proceselor de deteriorare și regenerare a țesuturilor. Pe termen lung, aceste mecanisme pot contribui la apariția unor modificări celulare care cresc riscul de cancer.

Pentru fiecare agent infecțios există însă un mecanism specific, ceea ce explică și de ce HPV este asociat cu anumite tumori, în timp ce HBV și HCV sunt legate în principal de cancerul hepatic, iar H. pylori de cancerul gastric.

Unde este cea mai mare povară a cancerelor asociate infecțiilor

Studiul arată diferențe importante între regiunile lumii.

Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Asia de Est, Africa Subsahariană, Europa Centrală și de Est și Asia de Sud-Est.

În Asia de Est, cercetătorii au identificat o povară importantă asociată infecțiilor cu H. pylori și HBV. În Africa Subsahariană, cancerele asociate HPV reprezintă o componentă importantă, alături de cele legate de HIV și de herpesvirusul asociat sarcomului Kaposi.

Diferențele dintre regiuni sunt puse în legătură cu mai mulți factori: cât de răspândite sunt anumite infecții, accesul populației la vaccinare și servicii medicale, posibilitatea de a face teste și tratamente, dar și condițiile sociale și economice.

Partea bună: unele dintre aceste cancere pot fi prevenite

Una dintre cele mai importante concluzii ale cercetării este că o parte dintre cancerele asociate infecțiilor pot fi prevenite.

În cazul HPV și hepatitei B există vaccinuri care pot reduce riscul unor infecții ce pot sta la baza apariției cancerului. Pentru alte infecții, prevenția presupune identificarea și tratarea persoanelor infectate.

În funcție de agentul infecțios, strategiile pot include testarea pentru H. pylori, diagnosticarea și tratarea hepatitelor B și C, prevenirea transmiterii HIV și accesul la screening pentru cancerul de col uterin.

Cercetătorii atrag atenția că existența unor metode eficiente nu înseamnă automat și acces universal la acestea. În multe țări cu venituri mici și medii, vaccinarea, testarea și tratamentul rămân dificil de accesat.

Vaccinarea și screeningul pot avea un rol important

Experții consideră că extinderea programelor de vaccinare și a serviciilor de diagnostic poate contribui la reducerea numărului de cancere asociate infecțiilor.

Printre măsurile indicate se numără:

  • vaccinarea împotriva HPV;
  • vaccinarea împotriva hepatitei B;
  • testarea și tratarea infecției cu H. pylori;
  • diagnosticarea și tratamentul hepatitelor B și C;
  • prevenirea transmiterii HIV;
  • utilizarea prezervativelor și accesul la metode de prevenție HIV, inclusiv PrEP, acolo unde este indicată;
  • screeningul pentru cancerul de col uterin.

Un obstacol important rămâne însă accesul inegal la aceste servicii. Costurile, lipsa infrastructurii medicale, nivelul redus de informare și stigmatizarea unor infecții pot împiedica oamenii să beneficieze de prevenție sau tratament.

Ce arată, de fapt, noul studiu despre riscul de cancer

Cercetarea IARC nu înseamnă că infecțiile sunt responsabile pentru majoritatea cancerelor și nici că o infecție duce inevitabil la apariția unei tumori.

Mesajul principal este că o proporție importantă a cazurilor de cancer are legătură cu infecții care pot fi, în anumite situații, prevenite sau tratate.

Prin urmare, vaccinarea, controalele medicale, testarea atunci când există recomandare medicală și programele de screening pot avea un rol important în reducerea riscului.

Cercetătorii susțin că extinderea acestor măsuri, în special în regiunile în care povara cancerelor asociate infecțiilor este ridicată, ar putea preveni o parte dintre cazurile care apar în prezent la nivel mondial.

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