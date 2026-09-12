 Semnul de pe față care poate anunța un infarct sau un AVC. Nu trebuie ignorat
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Semnul de pe față care poate anunța un infarct sau un AVC. Nu trebuie ignorat

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Ateroscleroza - acumularea de plăci de grăsime în artere, care reduce fluxul sanguin - este responsabilă pentru majoritatea infarctelor și accidentelor vasculare cerebrale. 

Semnul care indică un infarct
Semnul care indică un infarct Foto: Picasa

  Problema este că această afecțiune se dezvoltă lent și silențios, fără simptome evidente, până în momentul în care provoacă o urgență medicală majoră. De aceea, cercetătorii caută semne timpurii care ar putea indica riscul înainte ca boala să avanseze.  

Ce este xantelasma și de ce atrage atenția medicilor

Un nou studiu publicat în Atherosclerosis analizează xantelasma - acele pete galbene care apar în jurul ochilor. Ele se formează atunci când macrofagele, celule ale sistemului imunitar, se umplu de colesterol și alte grăsimi. Deși xantelasma este adesea asociată cu colesterol crescut, nu este o regulă.

Pentru că acumulările de grăsime joacă un rol central și în ateroscleroză, cercetătorii de la Stanford University au investigat dacă există o legătură între xantelasmă și riscul de evenimente cardiovasculare majore.

Echipa a analizat datele medicale a 17.925 de persoane diagnosticate cu xantelasmă și același număr de persoane fără această afecțiune, selectate astfel încât să fi trecut printr-un consult oftalmologic.

Rezultatele au arătat că incidența evenimentelor cardiovasculare majore a fost similară în rândul persoanelor cu xantelasmă, indiferent de nivelul grăsimilor din sânge. Asta sugerează că xantelasma indică un risc suplimentar care nu se explică doar prin colesterol.

Un semn vizibil care ar putea salva vieți

Deși petele galbene de pe pleoape sunt considerate inofensive, studiul arată că ele ar putea semnala probleme cardiovasculare nediagnosticate. Cercetătorii subliniază că mulți pacienți ajung la dermatolog doar din motive estetice, fără să știe că ar putea avea factori de risc cardiovascular necontrolați.

Nu există dovezi că xantelasma ar provoca direct infarct sau AVC, însă pentru persoanele care prezintă aceste pete, medicii ar putea recomanda screening cardiovascular timpuriu.

Ce ar trebui să facă persoanele cu xantelasmă

Pentru acești pacienți, xantelasma ar putea fi un semnal de alarmă util: un motiv pentru a verifica tensiunea arterială, nivelul colesterolului, trigliceridele și starea generală a inimii. Cercetătorii spun că monitorizarea regulată, tratamentele pentru reducerea lipidelor și modificările stilului de viață pot preveni evenimente cardiovasculare majore.

Studiile viitoare ar putea explica de ce persoanele cu xantelasmă au un risc mai mare de infarct și AVC și ce mecanisme biologice sunt implicate. Până atunci, medicii recomandă evaluarea timpurie a pacienților cu xantelasmă pentru a identifica și controla eventualele afecțiuni sistemice.

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