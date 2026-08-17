 De ce a murit Marius Totolici. Ce au descoperit medicii legiști
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De ce a murit Marius Totolici. Ce au descoperit medicii legiști

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Mircea Marius Totolici, nepotul antrenorului Mircea Rednic, s-a stins din viață la doar 37 de ani, în noaptea de vineri spre sâmbătă, cu câteva ore înainte de nunta religioasă care urma să aibă loc pe 15 august. Potrivit primelor declarații, tânărul ar fi suferit un infarct miocardic sever. 

Motivul pentru care Mircea Totolici a decedat/sursă foto: Facebook
Motivul pentru care Mircea Totolici a decedat/sursă foto: Facebook

Ce a provocat infarctul

Potrivit Wow Biz, una dintre arterele coronare a fost blocată de mai multe depuneri de grăsime, astfel că mușchiul inimii a rămas fără suficient oxigen și sânge pentru a funcționa. Astfel, Mircea a suferit un infarct miocardic sever, urmat de un stop cardiorespirator. 

Mircea Marius Totolici se căsătorise civil pe 8 august și își pregătea nunta religioasă alături de partenera sa, pentru data de 15 august.

Cu doar câteva ore înainte de deces, în seara de vineri spre sâmbătă, Mircea Marius Totolici se afla alături de familie și apropiați, în timp ce făceau ultimele pregătiri pentru nunta care urma să aibă loc a doua zi.

Mircea Totolici, implicat în fotbalul sibian

Tânărul sibian era apropiat de lumea fotbalului și s-a implicat în dezvoltarea academiei clubului Voința Sibiu. Acesta a sprijinit activitatea grupelor de copii și juniori și a fost un susținător al formației sibiene.

Vestea morții sale i-a afectat profund pe cei care l-au cunoscut. Reprezentanții clubului Voința Sibiu au transmis un mesaj emoționant după dispariția sa:

„Drum lin, Mircea! Cu profundă tristețe, familia Voința Sibiu a aflat vestea trecerii la cele veșnice a lui Totolici Mircea Marius, un prieten și susținător al clubului nostru, care ne-a fost alături și ne-a sprijinit în activitatea grupelor de copii și juniori. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”.

Implicarea sa în susținerea fotbalului juvenil a făcut ca Mircea Marius Totolici să fie apreciat în comunitatea sportivă din Sibiu. Generozitatea și sprijinul oferit copiilor și juniorilor vor rămâne în amintirea celor care au colaborat cu el.

Cei care l-au cunoscut pe Mircea Marius Totolici și vor să îi aducă un ultim omagiu se pot reculege la capela mare a Cimitirului Central din Sibiu, aflată în partea stângă a cimitirului.

Sicriul a fost depus duminică, 16 august, de la ora 15:00, potrivit informațiilor transmise de prietenul său, Alex Man.

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