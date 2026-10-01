A apărut numărul de octombrie al revistei Click!Sănătate!
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Citeşte în numărul de octombrie cum poţi consuma măceşele pentru ca imunitatea ta să aibă de câştigat şi când ar trebui să te îngrijoreze oboseala.
Dr. Radu Ţincu explică mecanismele complexe ale dependenţelor şi cum se poate acţiona în cazul unei crize.
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Ce mai poţi citi în numărul de octombrie al revistei Click!Sănătate!
Dr. Radu Ţincu: „Dependenţa este o boală cronică a creierului“
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