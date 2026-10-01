 A apărut numărul de octombrie al revistei Click!Sănătate!
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A apărut numărul de octombrie al revistei Click!Sănătate!

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Găseşte numărul de octombrie al revistei Click!Sănătate la chioşcurile de difuzare a presei şi la magazinele Inmedio din mall-uri.

Citeşte în numărul de octombrie cum poţi consuma măceşele pentru ca imunitatea ta să aibă de câştigat şi când ar trebui să te îngrijoreze oboseala.

Dr. Radu Ţincu explică mecanismele complexe ale dependenţelor şi cum se poate acţiona în cazul unei crize.  

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Foto: Shutterstock

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Ce mai poţi citi în numărul de octombrie al revistei Click!Sănătate!

Dr. Radu Ţincu: „Dependenţa este o boală cronică a creierului“

Când este oboseala semn de boală

Tensiune scăzută: când ar trebui să-ţi faci griji

Operaţiile chirurgicale care previn cancerele ginecologice

Când tiroida afectează ochii

Diagnostic: polipi gastrici. Ce urmează?

Interacţiuni dintre medicamente şi plante

De ce este importantă analiza vitaminei B12

Leacuri cu măceşe pentru imunitate

Cum foloseşti uleiul de măsline ca remediu

Tratamente naturiste cu astragalus

Remedii pentru sănătatea prostatei

Îmblânzeşte menopauza cu plante!

Porumbarul, dezinfectant urinar

Calmante pentru piele din farmacia verde

Cereale care ajută la scăderea colesterolului

Alimente bune pentru plămâni

Cu ce să te hidratezi când îţi doreşti să slăbeşti

Mituri despre bolile cu transmitere sexuală

Infecţiile urinare, frecvente în sarcină. Cum se tratează

Copii operaţi înainte de a se naşte

Efectele terapeutice ale băilor galvanice

Cum estompezi ridurile de pe decolteu

Obiceiuri de evitat într-o conversaţie

Soluţii anticalcar preparate acasă

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