8 greșeli care îți pot afecta sănătatea inimii

Prea multă sare, ore întregi petrecute pe scaun sau obiceiul de a sta pe telefon înainte de culcare îți pot afecta sănătatea inimii în timp. Patru cardiologi explică ce greșeli întâlnesc frecvent și ce schimbări poți face pentru a-ți reduce riscul cardiovascular.

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Pentru a avea grijă de inimă, contează ceea ce faci zi de zi: ce mănânci, cât te miști, cum dormi și dacă îți verifici tensiunea arterială. Unele obiceiuri aparent neînsemnate pot favoriza apariția problemelor cardiovasculare atunci când se repetă ani la rând. Specialiștii citați de publicația Health îți arată de unde poți începe.

1. Consumi prea multă sare

Nu doar sarea pe care o adaugi în farfurie contează. Pâinea, mezelurile, brânzeturile sărate, supele instant și sosurile pot contribui semnificativ la consumul zilnic.

Dr. Nilay Shah, cardiolog la Northwestern Medicine, explică faptul că excesul de sodiu poate crește tensiunea arterială. Iar hipertensiunea este un factor important de risc pentru infarct și insuficiență cardiacă.

Ce poți face: Citește etichetele și compară cantitatea de sare din produse. Organizația Mondială a Sănătății recomandă adulților să consume mai puțin de 5 grame de sare pe zi, echivalentul a aproximativ 2 grame de sodiu. Cantitatea include sarea din toate alimentele, nu doar pe cea adăugată la gătit.

Gătește mai des acasă și folosește pentru gust verdețuri, condimente, usturoi sau zeamă de lămâie.

2. Petreci prea mult timp pe scaun

Dacă lucrezi la birou și îți petreci serile în fața televizorului, poți acumula multe ore de sedentarism fără să îți dai seama.

Dr. Brian Downey, cardiolog la Tufts Medical Center, arată că lipsa mișcării favorizează creșterea în greutate, care poate contribui la hipertensiune și diabet. Aceste probleme afectează, la rândul lor, sănătatea inimii.

Ce poți face: Ridică-te regulat și mergi câteva minute. Dr. Shah recomandă să întrerupi timpul petrecut la birou cu o scurtă plimbare în fiecare oră. Mersul pe jos în pauza de prânz, plimbările cu prietenii sau cu animalul de companie contează.

Ca reper, urmărește să acumulezi cel puțin 150 de minute de activitate aerobică moderată pe săptămână și să incluzi exerciții de forță în două zile. Dacă ai probleme medicale, discută cu medicul despre efortul potrivit pentru tine.

3. Stai pe telefon înainte de culcare

Câteva minute pe rețelele sociale se pot transforma ușor într-o oră pierdută din timpul de somn. Lumina ecranului și conținutul care te ține în alertă pot îngreuna adormirea.

Dr. Harmony Reynolds, cardiolog la NYU Langone, explică faptul că somnul insuficient poate afecta sănătatea cardiovasculară. Tensiunea arterială scade în mod normal în timpul somnului, iar lipsa odihnei poate perturba acest proces.

Ce poți face: Pune telefonul deoparte înainte de culcare și, dacă te tentează să îl verifici, lasă-l în afara dormitorului. Înlocuiește derularea mesajelor cu lectura unei cărți sau cu o altă activitate liniștită. Păstrează dormitorul întunecat, răcoros și liniștit și încearcă să ai un program regulat de somn.

4. Ai mereu la îndemână gustări cu multă sare și zahăr

O porție ocazională de chipsuri sau câțiva biscuiți nu îți compromit sănătatea inimii. Problema apare când aceste alimente devin parte din rutina zilnică.

Dr. Reynolds atrage atenția că este ușor să transformi gustările într-un obicei atunci când le ai mereu în casă. Consumul frecvent de produse bogate în sare, zahăr și grăsimi saturate poate favoriza creșterea în greutate și poate afecta tensiunea și colesterolul.

Ce poți face: Începe schimbarea de la cumpărături. Alege mai des fructe, iaurt simplu sau nuci nesărate, în porții potrivite. Dacă simți nevoia unei gustări din plictiseală sau oboseală, fă o scurtă pauză de mișcare. Dacă îți este foame, alege ceva hrănitor.

5. Neglijezi relațiile cu cei din jur

Singurătatea și izolarea socială au fost asociate cu un risc mai mare de boli cardiovasculare. Dr. Baljash Cheema, cardiolog la Northwestern Medicine, explică faptul că stresul, anxietatea și lipsa legăturilor sociale pot conta în evaluarea sănătății inimii.

Ce poți face: Fă loc în program pentru oamenii apropiați. Sună un membru al familiei, întâlnește-te cu un prieten sau participă la o activitate în comunitate. Un club de lectură, o plimbare în grup sau voluntariatul îți pot oferi ocazii de a cunoaște oameni.

Dacă problemele fizice sau emoționale te împiedică să socializezi, discută cu medicul despre sprijinul disponibil.

6. Nu îți cunoști tensiunea, colesterolul și glicemia

Poți avea tensiune arterială crescută, colesterol mărit sau glicemie ridicată fără simptome evidente. Faptul că te simți bine nu exclude aceste probleme.

Dr. Shah observă că adulții tineri amână frecvent consultațiile, deși hipertensiunea și diabetul pot apărea și la vârste mai mici.

Ce poți face: Programează controalele preventive recomandate de medic și află valorile tensiunii, colesterolului și glicemiei. Frecvența verificărilor depinde de vârstă, antecedente și rezultatele anterioare. Discută și despre istoricul familial de boli cardiovasculare, pentru a înțelege mai bine riscul tău.

7. Crezi că este prea târziu să îți schimbi obiceiurile

Dacă ai fumat ani întregi sau nu ai făcut mișcare de mult timp, poți avea impresia că schimbarea nu mai ajută. Dr. Cheema întâlnește această descurajare la pacienți, iar dr. Downey observă că așteptările nerealiste îi pot face să renunțe repede.

Ce poți face: Alege un obiectiv mic, pe care îl poți menține: o plimbare zilnică, porții mai potrivite sau mai puține gustări consumate automat seara. Dacă fumezi, cere ajutor pentru renunțare.

Nu te aștepta ca rezultatele să apară peste noapte. Obiceiurile repetate consecvent au mai multe șanse să îți îmbunătățească sănătatea decât schimbările drastice, abandonate după câteva zile.

8. Ignori semnele care pot anunța un infarct

Durerea sau apăsarea în piept pot fi puse pe seama arsurilor gastrice ori a oboselii. Dr. Reynolds avertizează că amânarea ajutorului medical poate permite agravarea leziunilor inimii.

Un infarct poate provoca presiune, strângere sau durere în piept, disconfort în brațe, spate, gât ori mandibulă, dificultăți de respirație, transpirații reci, greață sau amețeală. Uneori, simptomele sunt mai puțin intense și pot dispărea, apoi reveni.

Ce poți face: Dacă ai simptome care sugerează un infarct, sună imediat la 112, chiar dacă nu ești sigur de cauză. Nu aștepta să treacă 15 minute sau să vezi dacă te simți mai bine și nu conduce singur spre spital. Intervenția rapidă poate limita afectarea inimii și-ți salvează viața.

Sursa: Health