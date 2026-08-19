Este normal ca tensiunea să fie mai mare dimineața?

Tensiunea ta poate varia chiar și atunci când o măsori de mai multe ori în aceeași zi. Dacă te-ai întrebat vreodată de ce se întâmplă acest lucru și de ce tensiunea arterială este mai mare dimineața, dr. Kevin Kheder, cardiolog intervenționist la Jeffrey M. Carlton Heart and Vascular Institute din cadrul Hoag, Newport Beach, California și dr. Cheng-Han Chen, cardiolog intervenționist și director medical al Structural Heart Program din cadrul Memorial Care Saddleback Medical Center, Laguna Hills, California, îți oferă răspunsuri.

„Tensiunea arterială fluctuează în mod natural pe parcursul zilei”, spune dr. Kevin Kheder. „Activitatea fizică, stresul, durerea, cofeina, mesele, medicamentele, nivelul de hidratare, calitatea somnului și chiar faptul că vorbești în timp ce îți este măsurată tensiunea arterială pot influența valorile.”

Cardiologii explică de ce tensiunea arterială atinge valori mai ridicate în prima parte a zilei și când ar trebui să ți-o măsori pentru a obține rezultate cât mai exacte, mai ales dacă trebuie să o monitorizezi din motive de sănătate.

De ce este tensiunea arterială mai mare dimineața?

„Tensiunea arterială crește și scade pe parcursul zilei ca parte a ceasului intern al organismului, adică a ritmului circadian”, explică dr. Cheng-Han Chen. „În mod obișnuit, tensiunea arterială este cea mai scăzută în timpul somnului, începe să crească în primele ore ale dimineții, atinge un nivel maxim în jurul prânzului și apoi scade treptat spre seară.”

Aceste variații ale tensiunii arteriale sunt influențate de hormoni, spune dr. Kheder.

„Dimineața, organismul tău eliberează în mod natural hormoni precum cortizolul și adrenalina înainte să te trezești”, explică medicul. „Acești hormoni te ajută să te pregătești pentru ziua care începe, crescând ritmul cardiac și determinând o ușoară constricție a vaselor de sânge, ceea ce duce la creșterea normală a tensiunii arteriale dimineața. La unele persoane, în special la cele cu hipertensiune arterială, această creștere matinală poate fi mai pronunțată.”

Așadar, fluctuațiile tensiunii arteriale de-a lungul zilei sunt normale și sănătoase. Există însă anumite tipare anormale cărora ar trebui să le acorzi atenție, mai ales dacă valorile tale se apropie de pragul hipertensiunii arteriale.

Potrivit Mayo Clinic, dacă ai tensiunea arterială ridicată în timpul nopții, când în mod normal ar trebui să atingă cele mai mici valori, dacă este ridicată în primele ore ale dimineții sau dacă tensiunea nu scade cu cel puțin 10% în timpul nopții, acestea sunt situații despre care ar trebui să discuți cu medicul.

Același lucru este valabil și în cazul hipertensiunii labile, caracterizată prin creșteri bruște și de scurtă durată ale tensiunii arteriale, fără un factor declanșator evident și care pot apărea în orice moment al zilei.

Care este cel mai bun moment pentru a-ți măsura tensiunea arterială?

Dacă tensiunea arterială crește pe parcursul dimineții, înseamnă că nu ar trebui să o măsori înainte de prânz? Nu neapărat.

„Consecvența este mai importantă decât ora exactă”, spune dr. Kheder.

De fapt, pentru că există atât de mulți factori care pot influența tensiunea arterială, atât dr. Kheder, cât și dr. Chen recomandă să o măsori dimineața, la scurt timp după ce te-ai trezit, înainte să mănânci sau să îți iei medicamentele. Dacă vrei sau ți s-a recomandat să îți măsori tensiunea de două ori pe zi, repetă măsurătoarea și seara.

„Înainte de măsurare, stai liniștit timp de cinci minute, ține tălpile sprijinite complet pe podea și brațul susținut la nivelul inimii”, recomandă dr. Kheder.

Dacă nu îți măsori tensiunea imediat după trezire, medicul recomandă să eviți cofeina, fumatul și exercițiile fizice timp de cel puțin 30 de minute înainte de măsurare.

Medicii confirmă

Da, tensiunea arterială poate fi puțin mai ridicată dimineața decât seara, iar acest lucru este natural și de așteptat. Când vine vorba despre sănătatea inimii, cel mai important este ca tensiunea arterială să se mențină în mod constant în limite sănătoase.

Iar dacă observi că tensiunea ta este mai mare decât de obicei într-o dimineață sau două, nu trebuie să intri imediat în panică.

„Nu diagnosticăm hipertensiunea arterială pe baza unei singure măsurători”, spune dr. Kheder.

Mai importante sunt valorile care se repetă și tiparul pe care îl formează acestea în timp, interpretate în contextul stării tale generale de sănătate. Acestea pot oferi cele mai importante indicii că există o problemă care trebuie investigată.

Sursa: Prevention.com