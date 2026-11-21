Familiile românilor care își pierd apropiații peste hotare pot solicita ajutor de înmormântare din partea statului român, chiar dacă decesul a avut loc în afara țării. În 2026, sprijinul financiar ajunge la 9.192 de lei pentru decesul unui pensionar sau al unei persoane asigurate. Există însă câteva condiții importante, iar certificatul de deces emis în străinătate trebuie să respecte procedurile de recunoaștere în România.

Ajutor de înmormântare pentru românii care mor în străinătate. Foto: AI

Moartea unei persoane dragi aflate în străinătate aduce familiilor nu doar suferință, ci și cheltuieli importante, mai ales atunci când este necesară organizarea transportului funerar și a ceremoniei de înmormântare. În anumite condiții, rudele sau persoanele care suportă costurile funeraliilor pot beneficia de ajutorul de deces acordat prin sistemul public de pensii din România.

Faptul că decesul s-a produs în altă țară nu înseamnă că familia pierde automat dreptul la acest sprijin. Contează însă statutul persoanei decedate în sistemul de asigurări sociale, precum și documentele prezentate la casa teritorială de pensii.

Potrivit informațiilor publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), în cazul decesului unui pensionar român în străinătate, certificatul eliberat de autoritățile locale trebuie înscris sau transcris în registrele de stare civilă din România înainte de finalizarea procedurii de solicitare a ajutorului.

Cine are dreptul la ajutorul de înmormântare dacă decesul s-a produs peste hotare

Ajutorul de deces poate fi acordat și în cazul persoanelor care au murit în afara României, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislația națională.

Sprijinul financiar se acordă atunci când persoana decedată era pensionar sau asigurat în sistemul public de pensii. Dreptul poate fi recunoscut și dacă aceasta a avut calitatea de asigurat în ultimele șase luni anterioare decesului, indiferent de stagiul de cotizare realizat în această perioadă.

Legislația prevede, de asemenea, acordarea ajutorului în cazul decesului unei persoane aflate în concediu pentru creșterea copilului, precum și în situația în care moare un membru de familie neasigurat al unui pensionar sau al unei persoane asigurate, în condițiile stabilite de lege.

Banii nu sunt acordați automat rudelor apropiate. Beneficiarul este persoana care demonstrează că a suportat cheltuielile generate de deces.

Astfel, ajutorul poate fi solicitat de soțul supraviețuitor, copii, părinți sau de o altă persoană fizică ori juridică ce poate dovedi plata serviciilor funerare.

Certificatul de deces emis în străinătate trebuie înregistrat și în România

Unul dintre cele mai importante demersuri pentru obținerea ajutorului este recunoașterea documentului care atestă decesul înregistrat de autoritățile străine.

În cazul unui pensionar român care a murit peste hotare, CNPP precizează că certificatul de deces emis în statul respectiv trebuie înscris sau transcris în registrele de stare civilă române.

Procedura poate fi realizată prin autoritățile române competente în materie de stare civilă sau, după caz, prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale României.

Formalitățile diferă în funcție de țara în care a avut loc decesul.

Pentru documentele emise în statele membre ale Uniunii Europene, Regulamentul (UE) 2016/1191 elimină obligativitatea apostilării anumitor documente publice, printre care și certificatele de deces. În plus, formularele standard multilingve pot reduce sau elimina necesitatea traducerii documentelor.

În cazul statelor din afara Uniunii Europene, pot fi necesare alte formalități pentru recunoașterea documentelor, în funcție de convențiile internaționale și de regulile aplicabile.

Familiile ar trebui să verifice în prealabil cerințele instituției române competente, astfel încât dosarul pentru ajutorul de deces să nu fie întârziat din cauza unor acte incomplete.

Lista documentelor necesare pentru obținerea ajutorului de deces

Pentru a primi banii, persoana care a achitat cheltuielile funerare trebuie să depună o cerere și documentele justificative solicitate de casa de pensii.

În funcție de situația concretă, dosarul poate include:

Cererea pentru acordarea ajutorului de deces;

Certificatul de deces, în original și copie;

Actul de identitate al persoanei care solicită ajutorul;

Documente care dovedesc suportarea cheltuielilor de înmormântare;

Acte de stare civilă, dacă este necesară dovedirea gradului de rudenie;

Documente care atestă calitatea de asigurat a persoanei decedate, dacă este cazul;

Declarație pe propria răspundere privind statutul persoanei decedate, atunci când este solicitată;

Procură specială, dacă dosarul este depus printr-un reprezentant;

Extras de cont, în cazul în care plata se solicită prin virament bancar.

Pentru decesele înregistrate în străinătate, certificatul trebuie să îndeplinească și condițiile de recunoaștere sau transcriere în registrele românești.

Documentele exacte pot varia în funcție de statutul persoanei decedate și de situația solicitantului. Din acest motiv, este recomandat ca familia să ceară lista actualizată a actelor de la casa teritorială de pensii înainte de depunerea dosarului.

Cât este ajutorul de înmormântare în 2026. Sumele acordate de stat

Valoarea ajutorului de deces a fost modificată începând cu 30 martie 2026, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 44/2026 privind bugetul asigurărilor sociale de stat.

Pentru decesele produse după intrarea în vigoare a noilor cuantumuri, sumele acordate sunt:

9.192 de lei pentru decesul unui pensionar sau al unei persoane asigurate;

4.596 de lei pentru decesul unui membru de familie neasigurat al unui pensionar sau al unei persoane asigurate, în condițiile legii.

Cuantumul se stabilește în funcție de legislația aplicabilă la data decesului. Prin urmare, dacă persoana a murit înainte de 30 martie 2026, trebuie verificată valoarea ajutorului valabilă la momentul respectiv.

Este important de precizat că ajutorul de deces nu reprezintă o rambursare integrală a tuturor cheltuielilor asociate repatrierii. Transportul internațional al persoanei decedate, serviciile funerare și celelalte costuri pot fi facturate separat.

Așadar, familiile nu trebuie să confunde ajutorul acordat prin sistemul public de pensii cu un program prin care statul suportă automat toate cheltuielile repatrierii.

Unde se depune dosarul și în cât timp intră banii în cont

Cererea pentru acordarea ajutorului de deces se depune la casa teritorială de pensii competentă, în funcție de situația persoanei decedate.

În cazul unui pensionar român care a murit în străinătate, solicitarea este soluționată de casa de pensii în evidența căreia se afla acesta la data decesului.

Pentru celelalte categorii de beneficiari, instituția competentă este stabilită potrivit regulilor din sistemul public de pensii.

Conform procedurii, ajutorul de deces se plătește în termen de trei zile lucrătoare de la depunerea solicitării însoțite de documentația necesară.

Termenul de plată nu trebuie confundat însă cu perioada necesară pregătirii dosarului. În cazul unui deces produs peste hotare, obținerea certificatului, transcrierea acestuia și îndeplinirea formalităților administrative pot prelungi timpul până la depunerea cererii complete.

Plata se face prin modalitățile prevăzute de procedurile Casei de Pensii, inclusiv prin virament bancar, dacă sunt îndeplinite condițiile necesare.

Familiile pot cere ajutorul și după înmormântare. Care este termenul legal

Persoanele care nu au solicitat imediat ajutorul de deces nu pierd automat acest drept. Legislația permite depunerea cererii și după efectuarea funeraliilor.

Potrivit CNPP, dreptul de a solicita ajutorul de deces poate fi exercitat în termenul general de prescripție de trei ani, calculat de la data emiterii certificatului de deces.

Această prevedere este importantă mai ales pentru familiile care trebuie să parcurgă proceduri administrative în două state sau care au nevoie de timp pentru obținerea tuturor documentelor.

Ce se întâmplă dacă românul decedat lucra sau primea pensie din altă țară

Cetățenia română nu garantează, prin ea însăși, acordarea ajutorului de înmormântare din România.

Dacă persoana decedată a lucrat exclusiv în străinătate sau primea o pensie din alt stat, trebuie verificat sistemul de asigurări sociale în care era înregistrată și instituția care are obligația de a acorda eventualele prestații.

În asemenea situații, familia poate avea dreptul la un ajutor de deces potrivit legislației țării respective sau în baza acordurilor internaționale aplicabile.