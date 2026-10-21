Fructul rezistent la secetă care a îmbogățit un fermier. Cum a ajuns la un profit anual de 185.000 de euro dintr-o plantă exotică

Schimbările climatice și seceta prelungită îi determină pe tot mai mulți agricultori să caute alternative inovatoare la culturile tradiționale. Un exemplu spectaculos de adaptare vine din India, unde un fermier a transformat fructul dragonului într-o afacere extrem de profitabilă.

Fructul rezistent la secetă care aduce 185.000 de euro pe an Foto: facebook

Planta este apreciată la nivel mondial nu doar pentru conținutul bogat în nutrienți, ci mai ales pentru capacitatea de a se dezvolta pe terenuri degradate și uscate, având un consum redus de apă.

De la porumb la afaceri de top: investiția de debut pe un singur hectar

Mahesh Asabe, fondatorul Rukmini Farms and Nursery din Solapur, regiunea Maharashtra, provine dintr-o familie de agricultori din satul Akola. După ce a absolvit studii universitare și un master în inginerie agricolă și procesarea alimentelor, a decis să schimbe radical direcția fermei familiei, care până atunci se baza pe culturi convenționale de porumb.

Punctul de cotitură a avut loc în intervalul 2013-2014, când tatăl său a aflat despre rezistența fructului dragonului la ariditate. Familia a pariat pe această plantă exotică și a comandat 9.000 de răsaduri din Bangladesh, cu o investiție de circa 9.200 de euro, devenind pionieri ai acestei culturi în statul Maharashtra, potrivit NDTV.

Prima recoltă, obținută pe o suprafață de 1,2 hectare, a confirmat potențialul: cinci tone la hectar și primele încasări. Până în 2017, prețul de valorificare a urcat spectaculos, de la circa 0,31 euro/kg la valori cuprinse între 1,40 și 2,30 euro/kg.

Tehnologie de vârf adusă din Israel și secrete de producție din Vietnam

Diferența majoră a fost făcută de abordarea științifică a cultivării. În timpul anilor de studiu, Mahesh a urmat un stagiu intensiv de 45 de zile în Israel, unde a deprins tehnici moderne de conservare a apei și digitalizare a proceselor agricole. Ulterior, în 2018, tânărul inginer a călătorit în Vietnam, patria adoptivă a acestei culturi, pentru a studia pe viu tăierile, polenizarea și îngrijirea livezilor de pitaya.

Reîntors în India, fermierul a implementat rapid soluțiile văzute în străinătate: a construit bazine de acumulare a apei, a instalat rețele de irigare prin picurare de mare eficiență și a mecanizat operațiunile grele, inclusiv curățarea buruienilor, reducând cheltuielile cu forța de muncă.

Afacere extinsă la 24 de hectare și venituri anuale record

În prezent, exploatația agricolă Rukmini Farms acoperă o suprafață de 24 de hectare. Pe lângă multiplele varietăți de pitaya, pe terenurile fermei se cultivă rodii, anona și guava.

Producția anuală a atins nivelul record de 200 de tone de fructul dragonului, aducând doar din această recoltă încasări de 116.000 de euro. Luând în calcul și celelalte culturi pomicole complementare, afacerea generează în prezent venituri totale de aproximativ 185.000 de euro pe an, demonstrând că tehnologia și plantele rezistente la secetă pot transforma agricultura aridă într-un succes comercial.