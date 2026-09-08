 Castraveții au ajuns la 30 de bani/kg. Decizia neașteptată luată de un fermier din Matca
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VideoCastraveții au ajuns la 30 de bani/kg. Decizia neașteptată luată de un fermier din Matca

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Vânzările tot mai slabe și prețurile care au ajuns la un nivel foarte scăzut l-au determinat pe Dragomir Diego, un fermier din comuna Matca, județul Galați, să ia o decizie radicală în privința castraveților pe care i-a cultivat în solar.

Diego Dragomir, fermier.
Diego Dragomir, fermier. Foto: TikTok

Ajuns să-i vândă cu doar 30 de bani kilogramul, bărbatul spune că nu mai reușește nici măcar să-și acopere costurile de producție. În aceste condiții, a preferat să-i ofere aproape gratis oamenilor, cu condiția ca aceștia să vină și să-i culeagă singuri.

„Vreau să veniți dumneavoastră, să-i culegeți aici. Nu-i vrăjeală”

Fermierul susține că, la prețul actual, munca și cheltuielile pentru recoltare ajung să coste mai mult decât încasează pentru marfa vândută. Astfel, în loc să continue să lucreze în pierdere, Dragomir Diego le-a transmis celor interesați că pot veni la solar și pot lua castraveți atât cât au nevoie.

„Mă numesc Dragomir Diego, sunt din comuna Matca, județul Galați, cel mai mare bazin legumicol din România. Și ofer castraveți gratis. Castraveții ăștia, pe care-i vedeți, e a treia oară când trebuie să-i culeg, castraveți nestropiți. Nu am dat nimic la rădăcină, adică, la prețurile astea, nu se merită să faci nimic, aproape nici să-i muncești.

Cu 10 zile în urmă, i-am dat cu 1 leu. Acum, vinerea trecută, i-am dat cu 60 de bani. Și, pe 7 septembrie, sunt 30 de bani. 300 de lei o tonă. Și înțelegeți foarte bine: 0,30 de bani. Vreau să veniți dumneavoastră, să-i culegeți aici. Nu-i vrăjeală, nu-i nimic. Deci sunt foarte, foarte serios. Pentru că pe mine mă costă vreo 50 de bani costul de a-i culege, cu saci, cu oameni și cu tot ceea ce fac. La 30 de bani, trebuie să mai aduc bani de acasă”, începe mesajul transmis de bărbat pe rețelele de socializare. 

„Faceți ce vreți cu ei, puteți să-i revindeți, puteți să faceți afaceri”

Acesta i-a îndemnat pe cei interesați să se echipeze cu saci și cu tot ce mai au nevoie pentru a culege castraveții. Dragomir Diego i-a rugat, totodată, să aibă grijă atunci când recoltează, pentru a nu distruge vrejul, deoarece speră ca până în luna octombrie să mai recupereze măcar o parte din banii investiți.

„Vreau să veniți și să culegeți, care sunteți pe zona Matca, Tecuci, Focșani, poate zona Galațiului. Cu o condiție. Și eu vă trimit locația pentru cei interesați cu adevărat. Vreau să aveți bun-simț și să aveți respect. (...) Nu vreau să faceți harcea-parcea pe aici. Nu trebuie să smulgeți castravetele, să mi-l faceți numai frunze și să-l stricați. Eu vreau să-l duc până în octombrie, în ideea că poate îmi recuperez măcar banii mei. Că am băgat câteva sute de milioane aici. Măcar să-mi recuperez banii.

Deci să aveți un minim de bun-simț și respect. Veniți și-i culegeți, cât vreți, 100, 2, 3 de kg. Faceți ce vreți cu ei, puteți să-i revindeți, puteți să faceți afaceri cu ei, nu mă interesează ce faceți.”

Diego: „Pentru mine nu se mai rentează ca să pot să-i muncesc la ora actuală”

Cu toate acestea, Dragomir Diego spune că nu pune nicio limită în privința cantității pe care oamenii o pot lua. Aceștia pot culege cât au nevoie, iar dacă vor, pot chiar să-i revândă. Fermierul recunoaște că, pentru el, nu mai este rentabil să continue să-i recolteze, motiv pentru care preferă să îi dea oamenilor decât să îi lase să se piardă.

„Pentru mine nu se mai rentează ca să pot să-i muncesc la ora actuală. Deci nu iese nicio vrăjeală, nu-i nimic regizat.

Ofer castraveți, veniți și-i culegeți dumneavoastră în comuna Matca, luați legătura cu mine și vă trimit o locație exact unde este solarul. Eventual, poate vin și eu. Să veniți cu saci, cu ce trebuie, și culegeți dumneavoastră”, este mesajul publicat de fermier pe TikTok.

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