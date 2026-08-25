 Seceta distruge culturile din România. Fermierii se roagă pentru ploaie: „Nu știm ce vom mai putea salva”
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Seceta distruge culturile din România. Fermierii se roagă pentru ploaie: „Nu știm ce vom mai putea salva”

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Seceta își lasă tot mai mult amprenta asupra agriculturii, mai ales vestul țării. Producătorii spun că lipsa apei a făcut ca fructele de sezon să se usuce înainte de a ajunge la maturitate sau să se coacă neuniform. Pentru cei care au investit în plantații, anul acesta vine cu nesiguranță. În unele ferme, recolta este mult sub așteptări, iar fermierii spun că fără apă culturile nu pot face față temperaturilor ridicate și perioadelor lungi fără precipitații.

Porumbul se usucă pe câmpuri
Porumbul se usucă pe câmpuri Foto: Meteo Plus

Zmeura se usucă 

„Este secetă foarte mare. Zmeura are nevoie de apă, iar anul acesta nu am avut de unde să îi dăm cât trebuie", așa descrie situația Viorel Ciubică, care spune că plantațiile au fost afectate puternic de lipsa ploilor. Fructele au început să se usuce, unele boabe au rămas mici, iar altele s-au copt înainte ca planta să poată susține o recoltă normală.

În astfel de condiții, munca din plantație continuă, dar cantitatea de fructe care poate fi valorificată este mult mai mică. Pentru producători, problema nu este doar temperatura ridicată, ci lipsa unei surse sigure de apă. Zmeura este o cultură sensibilă, iar perioadele lungi fără ploaie pot afecta atât fructele din sezonul respectiv, cât și dezvoltarea plantelor. 

Porumbul se usucă pe câmpuri

„Nu doar zmeura are de suferit. Și porumbul se usucă pe câmpuri, iar plantele nu mai au puterea să se dezvolte normal. Dacă nu vine apă, pierderile vor fi foarte mari", spune Viorel. Pe câmpuri, frunzele porumbului s-au îngălbenit și s-au uscat, iar plantele au rămas mici, fără să ajungă la dezvoltarea așteptată.

Lipsa ploilor, combinată cu temperaturile ridicate, a pus o presiune uriașă pe culturi, iar acolo unde agricultorii nu au acces la irigații, șansele de a salva recolta sunt tot mai mici. „Este foarte greu. Te uiți la cultură și vezi că se usucă de la o zi la alta. Ai investit bani, ai muncit luni întregi, iar acum depinzi de ploaie. Noi sperăm să mai vină apă, dar dacă seceta continuă, nu știu ce vom mai putea salva”, spune Viorel.

Pentru fermieri, fiecare zi fără precipitații înseamnă un risc în plus, iar pagubele se pot vedea deja pe suprafețe întinse. Seceta nu mai este doar o problemă a unei singure culturi, ci afectează tot mai multe plante agricole din zonă.

Fermierii se roagă pentru ploaie

Pentru agricultori, seceta din acest an arată cât de importantă a devenit apa pentru fiecare cultură. O perioadă lungă fără ploi poate transforma în câteva săptămâni o recoltă promițătoare într-una aproape compromisă. În cazul zmeurei, dar și al porumbului și al altor culturi, fermierii spun că irigațiile nu mai pot fi privite ca un lux, ci ca o necesitate.

Acolo unde există apă și sisteme de udare, producătorii mai pot salva o parte din recoltă. Acolo unde nu există, totul depinde de vreme. Dacă seceta continuă, pierderile nu se vor opri la recolta din acest an. Plantațiile pot fi afectate și pentru sezonul următor, iar producătorii se tem că vor avea nevoie de costuri tot mai mari pentru a-și putea păstra culturile. În final, problema apei nu mai este doar a fermierului, ci poate ajunge direct și în buzunarul celui care cumpără fructele și legumele din magazin.

Efectele secetei s-ar putea vedea și în portofelul oamenilor

Astfel, efectele secetei s-ar putea vedea nu doar pe câmp, ci și în portofelul oamenilor. O recoltă mai mică înseamnă mai puține produse românești pe piață, iar atunci când oferta scade, prețurile pot crește.

Fructele și legumele care scapă de secetă ajung să fie mai scumpe, în timp ce comercianții pot apela tot mai mult la marfă din import pentru a acoperi cererea. Pentru omul de rând, asta poate însemna un coș de cumpărături mai scump, chiar dacă la prima vedere problema pare să fie doar a fermierului.

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