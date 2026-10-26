 Marina Almășan, dor mistuitor de copiii ei, plecați la muncă în străinătate: „E ca o rană care sângerează”. Poze rare de familie
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Marina Almășan, dor mistuitor de copiii ei, plecați la muncă în străinătate: „E ca o rană care sângerează”. Poze rare de familie

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Marina Almășan duce dorul fiicei și fiului, ambii aflați, de câțiva ani, în străinătate, în speranța unei vieți mai bune. Exclusiv pentru Click!, vedeta TVR 2 ne-a vorbit despre copiii ei, inteligenți și școliți, dar care nu i-au moștenit și pasiunea pentru televiziune.

Marina Almășan, cu fiul și cu fiica ei
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Marina Almășan, cu fiul și cu fiica ei Foto: foto: Facebook

„Poate sunt ceva mai emotivi, mai puțin îndrăzneți decât mine”

Marina Almășan susține că cei doi copii ai ei, Marinuș și Victoraș, sunt cu mult mai emotivi decât ea, de aceea poate că nici nu și-au dorit să intre în lumea televiziunii:

„Marinuș a crescut pe platourile de filmare și a însoțit echipa mea în toate deplasările noastre prin țară. Dar, „microbul” nu s-a prins de ea. La fel ca Victoraș, au ales să nu mă urmeze, ci să-și (sau să-mi) demonstreze că-și pot găsi căile lor.

Adică au ales calea mai complicată, căci „date de pornire” pentru meseria mea aveau fiecare: scriu bine amândoi, sunt foarte sociabili, au simțul umorului. Poate sunt ceva mai emotivi, mai puțin îndrăzneți decât mine, dar asta s-ar fi putut rezolva în timp”, a menționat vedeta TVR 2, exclusiv pentru Click!

Ce studii are fiica Marinei Almășan, în România și în Franța? 

Marina Almășan ne-a dezvăluit și ce studii are fiica ei, Marinuș, stabilită în Franța:

„Fiica mea a plecat la Paris, după ce s-a îndrăgostit de oraș, în timpul unei excursii cu prietenele ei. A fost pasionată de artă de mică (păstrez și acum picturile ei, din copilărie), însă, din păcate, fiindu-mi teamă să nu ajungă să împărtășească și ea condiția artistului în România, nu am încurajat-o să meargă pe acest drum.

A absolvit SNSPA, însă iată că pasiunea pentru artă nu a dispărut, de aceea, acum, deși a absolvit, la Paris, și o Facultate de psihologie, în toți acești ani a fost implicată în organizarea unor evenimente din domeniul artei și al cinematografiei (o altă pasiune, din adolescență).

Acum își desăvârșește studiile (un master în Aix en Provence), după care, aștept cu nerăbdare să văd care va fi jobul său final. De la mine a moștenit pasiunea pentru citit (devorează cărțile), ceva încăpățânare și aplecarea către cuvinte și către limbile străine. Vorbește 4, la perfecție”.

Despre dorul de copiii ei: „E o rană care sângerează neîncetat”

Marina Almășan mai susține că îi este foarte greu să-și știe copiii plecați atât de departe de casă și că așteaptă cu nerăbdare fiecare întâlnire cu ei: 

„Nu că e greu fără ei, e o rană care sângerează neîncetat, o durere care există permanent, precum una de măsele, doar că aici nu se rezolvă cu un Nurofen. Doar întâlnirile cu copiii o mai liniștesc puțin, deși…aș zice că mai tare o răscolesc. Din punctul meu de vedere, este eșecul unor generații care nu au reușit să le ofere copiilor lor o țară care să corespundă aspirațiilor lor și valorii fiecăruia dintre ei”. 

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