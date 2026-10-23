 Brândușa Socaciu, reacție după declarațiile Marinei Almășan despre moartea lui Victor Socaciu. Ce spune văduva artistului
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Brândușa Socaciu, reacție după declarațiile Marinei Almășan despre moartea lui Victor Socaciu. Ce spune văduva artistului

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Brândușa Socaciu reacționează după ce Marina Almășan a făcut acuzații privind felul în care văduva lui Victor Socaciu s-ar fi ocupat de artist înainte ca acesta să se stingă din viață. Disputa dintre cele două continuă la ani buni de la moartea cântărețului, iar ultimele declarații readuc în atenție perioada dificilă prin care acesta a trecut înainte de deces.

Brândușa Socaciu, reacție după declarațiile Marinei Almășan despre moartea lui Victor Socaciu
Brândușa Socaciu, reacție după declarațiile Marinei Almășan despre moartea lui Victor Socaciu Foto: Facebook

Marina Almășan a pus sub semnul întrebării modul în care Brândușa Socaciu s-a ocupat de îngrijirea soțului său în ultimele luni de viață, sugerând că artistul nu ar fi beneficiat de atenția și îngrijirea de care avea nevoie. În urma acestor afirmații, văduva cântărețului a decis să își spună punctul de vedere și să facă precizări despre momentele dramatice dinaintea pierderii sale.

Cum se apără Brândușa Socaciu

Neînțelegerile dintre Brândușa Socaciu și Marina Almășan nu sunt noi. Cele două au avut o relație tensionată de-a lungul anilor, iar moartea lui Victor Socaciu nu a pus capăt conflictului. Acum, reacția văduvei readuce în prim-plan controversele legate de ultimele clipe din viața artistului și acuzațiile care au continuat să alimenteze disputa dintre cele două.

Brândușa Socaciu, reprezentată de avocata Dalina Terzi, a oferit un răspuns oficial după acuzațiile Marinei Almășan privind îngrijirea lui Victor Socaciu înainte de moartea acestuia. Văduva artistului susține că Marina Almășan ar fi încercat să influențeze opinia publică prin afirmații bazate pe presupuse argumente medicale.

„Având în vedere situația generată de multiplele declarații publice (atât către reprezentanți ai mass-media, cât și prin intermediul postărilor de pe rețelele de socializare) ale jurnalistei Marina Almășan privitoare la ceea ce dânsa ar considera a fi cauze ale decesului soțului meu Victor Socaciu survenit in 2021, fac public următoarele precizări:

În 2021, anul în care a decedat mult apreciatul meu soț, acesta era căsătorit cu mine de 7 (șapte) ani, fiind divorțat de Marina Almășan din martie 2012, moment din care întrerupsese orice comunicare sau legătură cu aceasta.

În ciuda acestei realități cunoscute de întregul anturaj al defunctului meu soț, dar și de persoanele din anturajul Marinei Almășan (realitate care a avut drept consecință imposibilitatea obiectivă a sus numitei Almășan de a avea acces și/sau cunoaște orice fel de detalii privind situație medicală a lui Victor Socaciu ulterioară divorțului lor din 2012), dupa decesul lui Victor aceasta a încercat în repetate rânduri să convingă publicul că eu aș fi provocat - fie intenționat, fie din neglijență - condiția medicală care a dus la decesul iubitului meu soț.

În acest sens, cu intenția nedisimulată de a mă denigra, Marina Almășan a făcut afirmații neechivoce referitoare la vinovăția mea în legătură cu decesul soțului meu, folosindu-se și de auto-proclamata sa calitate de <<jurnalist respectabil>>, dar și de pretinse informații medicale certe privindu-l pe pacientul Victor Socaciu pe care le-ar fi primit de la personalul medical care l-a îngrijit și tratat pe acesta în ultimele sale luni de viață”, a transmis Brândușa Socaciu, prin postarea făcută de avocata acesteia pe rețelele de socializare. 

Brândușa Socaciu: „Încercări condamnabile ale Marinei Almășan de manipulare a opiniei publice”

Brândușa Socaciu susține că Marina Almășan a făcut referire în spațiul public la informații medicale despre Victor Socaciu, pe care a pretins că le-a aflat de la personalul medical care l-a îngrijit în ultimele luni de viață. În acest context, văduva artistului a solicitat un punct de vedere unității medicale în care acesta a fost internat, pentru a verifica dacă asemenea informații au fost furnizate și în ce condiții.

Potrivit Brândușei Socaciu, răspunsul primit arată că Marina Almășan nu a fost informată despre starea de sănătate a artistului, întrucât nu avea dreptul legal de a accesa aceste date. Văduva consideră că acest răspuns contrazice afirmațiile fostei soții a cântărețului și îi pune sub semnul întrebării credibilitatea.

„Cu titlu de exemplu, fac referire la declarațiile publicate la un an de la decesul regretatului meu soț, chiar de ziua acestuia, precum și la declarațiile din luna octombrie 2026 (făcute în contextul evolutiei procesului de malpraxis medical privind decesul fostului meu soț, derulat la Constanța, în care doar eu și una dintre fiicele fostului meu soț suntem părți).

Față de aceste încercări condamnabile ale Marinei Almășan de manipulare a opiniei publice prin invocarea unor pretinse discuții cu medicii care l-au tratat ca pacient pe defunctul meu soț în ultimele luni ale anului 2021 (de natură să confirme teoriile susținute de aceasta) care să dea greutate afirmațiilor sale denigratoare la adresa mea (pentru care menționez că am acționat-o în judecată, procesul fiind în curs), m-am adresat unității medicale unde Victor a fost tratat și îngrijit în lunile precedente decsului său și unde a și decedat, pentru a verifica dacă și în ce context (inclusiv legal) au fost furnizate Marinei Almășan informațiile pretinse”, a precizat Brândușa Socaciu.

Ce răspuns a primit Brândușa Socaciu din partea unității medicale 

Aceasta a publicat și răspunsul primit de la unitatea medicală, susținând că documentul demonstrează că Marina Almășan nu a avut acces la informațiile medicale invocate în declarațiile sale publice.

„Atașez răspunsul primit. Cred că nu mai este nevoie de nici o altă dovadă că Marina Almășan a mințit în mai multe rânduri, cel puțin atunci când și-a susținut afirmațiile publice referitoare la aspecte ce nu îi erau și nu îi puteau fi cunoscute cu pretinse informații de natură medicală privind pe Victor Socaciu (supuse unor reglementări legale ferme privind protecția datelor cu caracter personal si obligația absolută de confidențialitate a relației medic – pacient) pe care le-ar fi obținut de la cadrele / personalul medical care a acordat servicii medicale pacientului decedat.

Indiscutabil și confirmat, Marina Almășan nu a solicitat și nu a primit (acest lucru nefiind nici posibil din punct de vedere legal) nici un fel de informații privind situația medicală ori evoluția acesteia privind pe Victor Socaciu din anul 2021 (anul decesului acestuia), neavând calitatea și neîntrunind condițiile în acest sens.

Așadar, afirmațiile Marinei Almășan potrivit cărora aceasta ar fi primit astfel de informații – vehiculate în mod repetat în spațiul public ca garanție în sprijinul teoriilor denigratoare susținute împotriva mea – se confirmă neechivoc a fi mincinoase, afectând astfel în mod determinant credibilitatea autoarei declarațiilor”, a declarat Brândușa Socaciu.

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