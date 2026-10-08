 Victor Socaciu a murit cu zile? Primele declarații ale văduvei Brândușa Socaciu: „Lupta pentru adevăr abia acum începe!”
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Victor Socaciu a murit cu zile? Primele declarații ale văduvei Brândușa Socaciu: „Lupta pentru adevăr abia acum începe!”

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Victor Socaciu a murit cu zile? Văduva și fiica artistului continuă războiul în instanță, pentru aflarea adevărului. A fost sau nu malpraxis, o greșeală medicală? Iată primele declarații ale Brândușei Socaciu, în exclusivitate pentru Click!, privind acest proces, care încă nu a ajuns la final, urmând refacerea expertizei medico-legale. 

Victor Socaciu a murit în urmă cu cinci ani. Fiica și văduva artistului vor să afle cauza reală a morții
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Victor Socaciu a murit în urmă cu cinci ani. Fiica și văduva artistului vor să afle cauza reală a morții Foto: foto: arhiva personala

Urmează o nouă expertiză medico-legală

Familia regretatului Victor Socaciu continuă demersurile în instanță, pentru a afla cauza morții artistului. Potrivit avocatei familiei, Dalina Terzi, Tribunalul Constanța a decis anularea raportului de expertiză, care stabilise că nu poate fi identificată o legătură de cauzalitate între actul medical reclamat și decesul lui Victor Socaciu. Anularea raportului nu înseamnă închiderea cazului, urmând o nouă expertiză.

Brândușa Socaciu: „A fost înlăturată de la dosar o probă nelegal administrată”

Iată și primele declarații ale Brândușei Socaciu, în exclusivitate pentru Click! Ea și Ana Maria, fiica lui Victor Socaciu, vor să afle dacă el a fost victima unor erori medicale:

„Sunt, desigur, mulțumită de faptul că instanța de judecată a ascultat și înțeles pe deplin argumentele pe care le-a susținut avocata mea, Dalina Terzi, atât cu privire la momentul recuzării expertului, cât și cu privire la starea lui de incompatibilitate de la momentul efectuării expertizei.

Este meritul Dalinei că a sesizat la timp aceste aspecte, la care mă refer mai sus și pe care eu sincer nu le-aș fi observat. Ca atare, a fost înlăturată de la dosar o probă nelegal administrată, care se întâmplă să fie și o probă esențială”. 

„Lupta, pentru stabilirea adevărului în situația pe care o reclamăm eu și Ana Maria, abia acum începe”

Procesul, intentat de Brândușa Simion, în urmă cu trei ani, nu s-a încheiat însă: 

„Procesul va continua acum cu refacerea acestei expertize INML, pentru obiectivul deja încuviințat inițial, însă, față de modificările survenite între timp în dosar (a intervenit în interes personal si Ana Maria, fiica lui Victor, iar eu am extins solicitările împotriva medicului pârât si pentru alte aspecte distincte de decesul lui Victor), cred că expertiza va avea obiective suplimentare. Instanța va stabili unde se va realiza ea in viitor.

Deși este un proces vechi, de mai mult de 3 ani, simt și știu că lupta, pentru stabilirea adevărului, în situația pe care o reclamăm eu și Ana Maria, abia acum începe cu adevărat.

Marele solist de muzică folk Victor Socaciu a încetat din viață în timpul pandemiei de Covid-19, pe 27 decembrie 2021, la vârsta de 68 de ani. A fost înmormântat în Cimitirul din Cornu, comună unde deținea o superbă casă de vacanță.

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