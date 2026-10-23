Răspunsul Marinei Almășan după acuzațiile Brândușei Socaciu. Ce a transmis fosta soție a lui Victor Socaciu

Marina Almășan a venit cu o primă reacție după ce Brândușa Socaciu a acuzat-o că ar fi încercat să manipuleze opinia publică prin declarații despre starea de sănătate a regretatului artist. Într-un mesaj public, Marina Almășan a vorbit despre relația pe care a păstrat-o cu Victor Socaciu după divorț și despre legătura cu echipa medicală care l-a îngrijit în timpul bolii.

Răspunsul Marinei Almășan după acuzațiile Brândușei Socaciu Foto: Arhivă Click!

Marina Almășan: „Încearcă să mintă de atâția ani”

„Mă amuză înverșunarea cu care doamna Brândușa Simion (și nu SOCACIU, cum încearcă să mintă de atâția ani folosind un nume pe care nu l-a purtat niciodată!) încearcă să se păstreze în atenția publicului.

Mă mir că nu știe (sau se face că nu știe) că Victor – și cu mine, indirect – am trecut printr-un transplant dificil, precedat de o lungă suferință a soțului meu. În acei ani (căci e vorba de ani întregi), echipa Spitalului Carol Davila și managerii săi – care s-au luptat să-i salveze viața – au devenit parte a vieții noastre, a tumultului generat în ea de boala gravă a lui Victor. Firește, în aceeași relație apropiată am rămas și după transplant, și mult timp după divorț. Deseori vorbeam despre Victor, despre starea lui de sănătate, mai apoi despre ultimele sale zile. Era singura modalitate de a afla...”, este răspunsul Marinei Almășan, în exclusivitate pentru Click!.

Ce spune Marina Almășan despre moartea lui Victor Socaciu

Marina Almășan a vorbit, la începutul acestei luni, într-un interviu acordat publicației Click!, despre moartea lui Victor Socaciu și despre dosarul care vizează o posibilă culpă medicală, aflat încă în desfășurare. Prezentatoarea TV consideră că decesul fostului său soț ridică semne de întrebare și nu exclude posibilitatea ca în acest caz să fie vorba despre malpraxis.

Totodată, Marina Almășan a amintit de perioada pandemiei, când Victor Socaciu ar fi urmat să organizeze festivalul „Om Bun” la Breaza, deși starea sa de sănătate impunea precauții deosebite. Aceasta a explicat că, după transplant, artistul urma un tratament cu imunosupresoare, care îi afecta sistemul imunitar și îl făcea vulnerabil în fața infecțiilor.

„Este posibil să fie și malpraxis. Și atunci vinovații trebuie, cu siguranță, sancționați. Eu sunt, însă mai analitică și văd problema ușor mai extins. În plină pandemie am aflat, cu stupoare, că Victor pregătește o ediție a festivalului său „Om Bun” undeva pe la Breaza. Chiar discutam cu fiul nostru: Ce inconștiență, cum poate femeia aceea (știam că e în continuare impresara lui) să-i organizeze un astfel de eveniment în plină pandemie, în perioada de restricții majore, când tatăl tău nu are voie să intre în contact cu niciun microb, căci i-ar putea fi fatal!

După transplant, Victor lua, pentru toată viața, medicație cu imunosupresoare, ceea ce ii prăbușea imunitatea și, prin urmare, trebuia să se ferească toată viața chiar și de cea mai banală raceală”, a declarat Marina Almășan pentru Click!.

Brândușa Socaciu: „Marina Almășan a făcut afirmații neechivoce referitoare la vinovăția mea”

În urma declarațiilor făcute recent de Marina Almășan despre moartea lui Victor Socaciu și posibilitatea unei culpe medicale, Dalina Terzi, avocata care o reprezintă pe Brândușa Socaciu a venit cu un răspuns oficial. Văduva artistului contestă afirmațiile prezentatoarei TV și susține că aceasta nu ar fi avut acces la informații despre starea de sănătate a fostului său soț după divorțul din 2012.

Prin intermediul declarației, Brândușa Socaciu a precizat că era căsătorită cu regretatul cântăreț de șapte ani în momentul decesului acestuia, survenit în 2021, și afirmă că Marina Almășan nu mai păstra legătura cu artistul după încheierea căsniciei lor.

„Având în vedere situația generată de multiplele declarații publice (atât către reprezentanți ai mass-media, cât și prin intermediul postărilor de pe rețelele de socializare) ale jurnalistei Marina Almășan privitoare la ceea ce dânsa ar considera a fi cauze ale decesului soțului meu Victor Socaciu survenit in 2021, fac public următoarele precizări:

În 2021, anul în care a decedat mult apreciatul meu soț, acesta era căsătorit cu mine de 7 (șapte) ani, fiind divorțat de Marina Almășan din martie 2012, moment din care întrerupsese orice comunicare sau legătură cu aceasta.

În ciuda acestei realități cunoscute de întregul anturaj al defunctului meu soț, dar și de persoanele din anturajul Marinei Almășan (realitate care a avut drept consecință imposibilitatea obiectivă a sus numitei Almășan de a avea acces și/sau cunoaște orice fel de detalii privind situație medicală a lui Victor Socaciu ulterioară divorțului lor din 2012), dupa decesul lui Victor aceasta a încercat în repetate rânduri să convingă publicul că eu aș fi provocat – fie intenționat, fie din neglijență – condiția medicală care a dus la decesul iubitului meu soț.

În acest sens, cu intenția nedisimulată de a mă denigra, Marina Almășan a făcut afirmații neechivoce referitoare la vinovăția mea în legătură cu decesul soțului meu, folosindu-se și de auto-proclamata sa calitate de „jurnalist respectabil”, dar și de pretinse informații medicale certe privindu-l pe pacientul Victor Socaciu pe care le-ar fi primit de la personalul medical care l-a îngrijit și tratat pe acesta în ultimele sale luni de viață”, a transmis Brândușa Socaciu.