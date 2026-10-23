 Răspunsul Marinei Almășan după acuzațiile Brândușei Socaciu. Ce a transmis fosta soție a lui Victor Socaciu
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Răspunsul Marinei Almășan după acuzațiile Brândușei Socaciu. Ce a transmis fosta soție a lui Victor Socaciu

#Exclusiv Click!
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Marina Almășan a venit cu o primă reacție după ce Brândușa Socaciu a acuzat-o că ar fi încercat să manipuleze opinia publică prin declarații despre starea de sănătate a regretatului artist. Într-un mesaj public, Marina Almășan a vorbit despre relația pe care a păstrat-o cu Victor Socaciu după divorț și despre legătura cu echipa medicală care l-a îngrijit în timpul bolii.

Răspunsul Marinei Almășan după acuzațiile Brândușei Socaciu
Răspunsul Marinei Almășan după acuzațiile Brândușei Socaciu Foto: Arhivă Click!

Marina Almășan: „Încearcă să mintă de atâția ani”

„Mă amuză înverșunarea cu care doamna Brândușa Simion (și nu SOCACIU, cum încearcă să mintă de atâția ani folosind un nume pe care nu l-a purtat niciodată!) încearcă să se păstreze în atenția publicului.

Mă mir că nu știe (sau se face că nu știe) că Victor – și cu mine, indirect – am trecut printr-un transplant dificil, precedat de o lungă suferință a soțului meu. În acei ani (căci e vorba de ani întregi), echipa Spitalului Carol Davila și managerii săi – care s-au luptat să-i salveze viața – au devenit parte a vieții noastre, a tumultului generat în ea de boala gravă a lui Victor. Firește, în aceeași relație apropiată am rămas și după transplant, și mult timp după divorț. Deseori vorbeam despre Victor, despre starea lui de sănătate, mai apoi despre ultimele sale zile. Era singura modalitate de a afla...”, este răspunsul Marinei Almășan, în exclusivitate pentru Click!. 

Ce spune Marina Almășan despre moartea lui Victor Socaciu

Marina Almășan a vorbit, la începutul acestei luni, într-un interviu acordat publicației Click!, despre moartea lui Victor Socaciu și despre dosarul care vizează o posibilă culpă medicală, aflat încă în desfășurare. Prezentatoarea TV consideră că decesul fostului său soț ridică semne de întrebare și nu exclude posibilitatea ca în acest caz să fie vorba despre malpraxis.

Totodată, Marina Almășan a amintit de perioada pandemiei, când Victor Socaciu ar fi urmat să organizeze festivalul „Om Bun” la Breaza, deși starea sa de sănătate impunea precauții deosebite. Aceasta a explicat că, după transplant, artistul urma un tratament cu imunosupresoare, care îi afecta sistemul imunitar și îl făcea vulnerabil în fața infecțiilor.

„Este posibil să fie și malpraxis. Și atunci vinovații trebuie, cu siguranță, sancționați. Eu sunt, însă mai analitică și văd problema ușor mai extins. În plină pandemie am aflat, cu stupoare, că Victor pregătește o ediție a festivalului său „Om Bun” undeva pe la Breaza. Chiar discutam cu fiul nostru: Ce inconștiență, cum poate femeia aceea (știam că e în continuare impresara lui) să-i organizeze un astfel de eveniment în plină pandemie, în perioada de restricții majore, când tatăl tău nu are voie să intre în contact cu niciun microb, căci i-ar putea fi fatal!

După transplant, Victor lua, pentru toată viața, medicație cu imunosupresoare, ceea ce ii prăbușea imunitatea și, prin urmare, trebuia să se ferească toată viața chiar și de cea mai banală raceală”, a declarat Marina Almășan pentru Click!.

Brândușa Socaciu: „Marina Almășan a făcut afirmații neechivoce referitoare la vinovăția mea”

În urma declarațiilor făcute recent de Marina Almășan despre moartea lui Victor Socaciu și posibilitatea unei culpe medicale, Dalina Terzi, avocata care o reprezintă pe Brândușa Socaciu a venit cu un răspuns oficial. Văduva artistului contestă afirmațiile prezentatoarei TV și susține că aceasta nu ar fi avut acces la informații despre starea de sănătate a fostului său soț după divorțul din 2012.

Prin intermediul declarației, Brândușa Socaciu a precizat că era căsătorită cu regretatul cântăreț de șapte ani în momentul decesului acestuia, survenit în 2021, și afirmă că Marina Almășan nu mai păstra legătura cu artistul după încheierea căsniciei lor.

„Având în vedere situația generată de multiplele declarații publice (atât către reprezentanți ai mass-media, cât și prin intermediul postărilor de pe rețelele de socializare) ale jurnalistei Marina Almășan privitoare la ceea ce dânsa ar considera a fi cauze ale decesului soțului meu Victor Socaciu survenit in 2021, fac public următoarele precizări:

În 2021, anul în care a decedat mult apreciatul meu soț, acesta era căsătorit cu mine de 7 (șapte) ani, fiind divorțat de Marina Almășan din martie 2012, moment din care întrerupsese orice comunicare sau legătură cu aceasta.

În ciuda acestei realități cunoscute de întregul anturaj al defunctului meu soț, dar și de persoanele din anturajul Marinei Almășan (realitate care a avut drept consecință imposibilitatea obiectivă a sus numitei Almășan de a avea acces și/sau cunoaște orice fel de detalii privind situație medicală a lui Victor Socaciu ulterioară divorțului lor din 2012), dupa decesul lui Victor aceasta a încercat în repetate rânduri să convingă publicul că eu aș fi provocat – fie intenționat, fie din neglijență – condiția medicală care a dus la decesul iubitului meu soț.

În acest sens, cu intenția nedisimulată de a mă denigra, Marina Almășan a făcut afirmații neechivoce referitoare la vinovăția mea în legătură cu decesul soțului meu, folosindu-se și de auto-proclamata sa calitate de „jurnalist respectabil”, dar și de pretinse informații medicale certe privindu-l pe pacientul Victor Socaciu pe care le-ar fi primit de la personalul medical care l-a îngrijit și tratat pe acesta în ultimele sale luni de viață”, a transmis Brândușa Socaciu.

Ghid de cumpărături

image png
VideoCe religie are Alina Laufer: „Am îmbrățișat această schimbare din toată inima” PrimeTime
Theo Rose jpg
Theo Rose, revoltată de întrebarea primită în aeroport: „Știe băiatul tău că are mamă?”. Ce nu mai tolerează vedeta Vedete românești
image
„Sunt foarte buni!” Preparatul românesc care a cucerit-o pe actrița norvegiană Renate Reinsve, la recomandarea lui Sebastian Stan adevarul.ro
image
Ilie Bolojan: „Cu golanii e greu să faci treabă”. Liderul PNL spune că politica românească are nevoie de cât mai mulți „oameni normali” adevarul.ro

Parteneri

image
Dubla campioană olimpică Tina Maze, mesaj pentru România: „Totul e posibil! Poate vei fi primul care va crea o cale pentru schiul la cel mai înalt nivel”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Cel mai folosit cod PIN pentru cardurile bancare. Experţii recomandă schimbarea lui imediată observatornews.ro
image
Obsedat de nemurire, Putin l-a atras în Rusia pe un doctor chinez care spune că poate să facă transplant de cap uman pe un corp nou www.antena3.ro
image
Marea Neagră a devenit un infern pentru navigația civilă. 11 nave comerciale au fost lovite de drone în apele teritoriale ale României și Bulgariei. Cronologia atacurilor din ultimele 4 luni www.gandul.ro
image
Cât este stimulentul de inserție în 2026 și cine beneficiază de el www.wowbiz.ro
image
Reguli strice pentru elevi! Câte absențe nemotivate sunt permise în anul școlar 2026-2027 www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales de Ileana Lazariuc, mama copiilor lui Alexandru Țiriac. Cum arată acum și din ce face bani as.ro
image
Când va ninge în România. Temperaturile scad sub normal în noiembrie, potrivit prognozei ANM playtech.ro
image
Florinel Coman la FCSB? Superagentul Pastorello a dezvăluit totul. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Ea este Diana Barbu, asistenta SMURD care a murit la doar 34 de ani. Care este cauza decesului www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Un îndrăgit cuplu din România divorțează, dar el nu vrea să audă de 50-50: „Casa, terenul sunt proprietatea mea personală de dinainte de căsătorie”. Deși e mama copilului său, a spus clar: „Nu o să îi dau venituri necuvenite” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Împărăteasa se dezbrăca pentru bărbați înainte să urce pe tron! Spectacolele ei erotice au scandalizat okmagazine.ro
image
Regina-Rezervă! Moștenitoarea tronului norvegian îi ține deja locul mamei sale bolnave. Ce apariție spectaculoasă cu tiară a avut Ingrid Alexandra okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Dincolo de Disney: Un portret al lui Pocahontas din 1616 ne arată cum îi vedeau englezii pe amerindieni historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Harun al-Rashid, povestea adevărată a unui calif intrat în legendă historia.ro
Narcis Bujor jpg
Narcis Bujor de la Insula Iubirii, în lacrimi în podcastul lui Bursucu. Momentul care l-a lăsat fără cuvinte: „Ce mi-ai făcut?!” Vedete românești
Irina Pavlenco de la Sweet Kiss a moștenit pasiunea pentru muzică de la tatăl ei
#Exclusiv Click!
De la cine a moștenit Irina Pavlenco, de la Sweet Kiss, pasiunea pentru muzică: „Am reușit să duc succesul meu mult mai sus” Vedete românești
Lidia Buble si iubitul ei, Horatiu Nicolau, foto Click jpg
Lidia Buble, primele declarații după ce s-a zvonit că s-a despărțit de Horațiu Nicolau: „Cu toții avem nevoie” Vedete românești
FotoJet (80) jpg
Brândușa Socaciu, reacție după declarațiile Marinei Almășan despre moartea lui Victor Socaciu. Ce spune văduva artistului Vedete românești
Mario Fresh si parintii sai jpg
Mario Fresh, cadou emoționant pentru părinții săi. Reacția copleșitoare a mamei sale: „Nu cred!” Vedete românești
Babasha și Mălina
Babasha și Mălina, mama fiului său, și-au spus adio? Indiciile care au stârnit speculații Vedete românești
doru octavian dumitru
Cum se simte Doru Octavian Dumitru la un an de la AVC-ul care i-a schimbat viața: „A trebuit să reînvăț să vorbesc” Vedete românești
carmen electra profimedia jpg
Carmen Electra, de nerecunoscut cu noul look! A renunțat la blond Vedete internaționale
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net