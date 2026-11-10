Un târg de Crăciun unic în Europa. Se organizează o singură zi pe an, într-un oraș care pare desprins din basme

Unul dintre cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa are o particularitate care îl face cu totul special: poate fi vizitat într-o singură zi pe an. Evenimentul are loc în Hallstatt, Austria, o localitate spectaculoasă, înconjurată de munți și așezată pe malul unui lac. Deși târgul este de mici dimensiuni, atmosfera de sărbătoare și decorul desprins din povești atrag anual numeroși turiști din toate colțurile lumii.

Târgul de Crăciun din Hallstatt se deschide doar o zi pe an Foto: Pexels

Spre deosebire de marile târguri de Crăciun europene, care rămân deschise mai multe săptămâni, cel din Hallstatt poate fi vizitat doar pe 8 decembrie. Evenimentul este organizat în piața centrală a localității și este legat de sărbătoarea religioasă a Neprihănitei Zămisliri, care este zi liberă națională în Austria, relatează publicația Express.

Hallstatt este situat pe malul vestic al lacului Hallstätter See, fiind înconjurat de peisajele impresionante ale Alpilor Dachstein. Localitatea face parte din patrimoniul mondial UNESCO și are doar câteva sute de locuitori, însă atrage aproximativ un milion de vizitatori în fiecare an.

Chiar dacă târgul nu este foarte mare, decorul îl transformă într-o destinație specială pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Căsuțele din lemn, amplasate în piața pietruită și înconjurate de clădiri în culori pastelate, creează o atmosferă de poveste.

Un specialist în turism, care a vizitat peste 20 de târguri de Crăciun în timpul unei călătorii prin Ungaria, Slovacia, Austria și Germania, a inclus evenimentul din Hallstatt printre preferatele sale. Într-un articol publicat pe blogul de călătorii „In Old Cities”, acesta a povestit despre farmecul aparte al localității supranumite „Perla Austriei”.

Și turiștii care au ajuns acolo au împărtășit impresii pe rețelele de socializare, unde au publicat fotografii și au descris experiența drept una deosebită.

„Am fost anul trecut. Era mic și primitor. Magazinele erau deschise, am rămas peste noapte, am urcat cu funicularul până la punctul de belvedere, am cumpărat decorațiuni și cadouri realizate local, mâncare și alte lucruri. Este superb”, a scris un vizitator pe Facebook.

Pe platforma TripAdvisor, Hallstatt este descris de turiști ca un loc în care ai senzația că „pășești într-un basm”.

„Cei mai mulți oameni au văzut probabil frumusețea uluitoare a orașului Hallstatt în paginile revistelor de călătorie sau pe internet, dar pentru a aprecia cu adevărat cel mai frumos oraș din lume, o plimbare prin centrul vechi din Hallstatt este obligatorie”, a povestit un alt turist.

Hallstatt, destinația europeană care pare desprinsă dintr-o poveste

Farmecul localității nu se rezumă doar la târgul de Crăciun. Centrul istoric, peisajele montane și arhitectura tradițională fac din Hallstatt o destinație apreciată în orice perioadă a anului.

„Întregul oraș arată ca desprins din cărțile cu povești pentru copii. Centrul vechi este suficient de compact pentru ca vizitatorii să îl poată explora în voie, fără ghizi.

În inima centrului vechi se află Marktplatz, piața animată, cu magazinele și restaurantele sale tradiționale, unde vizitatorii se pot bucura de cumpărături, preparate culinare și atmosfera unică a acestui oraș fermecător”, au povestit alți turiști.

Cei care vor să viziteze Hallstatt pot ajunge cu avionul la Salzburg, cel mai apropiat aeroport important, iar de acolo își pot continua drumul cu mașina, taxiul sau autobuzul. Călătoria durează aproximativ o oră și jumătate.

Aflat între Salzburg și Graz, în regiunea Salzkammergut din Austria, Hallstatt este o destinație potrivită atât pentru o escapadă de iarnă, cât și pentru o vacanță în celelalte anotimpuri.