Momente de panică pe Aeroportul Otopeni! Un avion Wizz Air, evacuat după o alertă cu bombă. Aproape 190 de pasageri, scoși de urgență

O alertă cu bombă a fost declanșată joi pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București, după ce echipajul unui avion Wizz Air sosit de la Milano a anunțat turnul de control cu privire la existența unei amenințări la bord.

Alertă de bombă într-un zbor Wizz Air Foto: arhivă

Aeronava a aterizat în siguranță la ora 11:09, având la bord 182 de pasageri și șapte membri ai echipajului.

Verificări de securitate la Aeroportul Henri Coandă

Potrivit informațiilor transmise de Serviciul Român de Informații, citate de Antena3, după aterizarea aeronavei a fost activată celula de criză, iar pasagerii și membrii echipajului au fost debarcați conform procedurilor specifice unor astfel de situații.

Avionul, care efectua cursa Milano Malpensa - București, a fost supus unor controale amănunțite de securitate la sol. În urma verificărilor, autoritățile au anunțat că nu au fost identificate dispozitive explozive sau alte obiecte suspecte.

„Verificările efectuate la aeronava Wizz Air care a aterizat joi dimineață pe Aeroportul Henri Coandă s-au încheiat, iar amenințarea cu bombă nu s-a confirmat. În urma controlului nu au fost descoperite elemente de interes pirotehnic”, au transmis reprezentanții SRI.

Val de amenințări în mai multe țări europene

Incidentul de la București vine în contextul unui număr tot mai mare de alerte similare înregistrate în Europa. În aceeași zi, autoritățile din Cehia au anunțat că patru aeronave care se îndreptau spre Praga au fost vizate de amenințări privind prezența unor dispozitive explozive la bord, potrivit The Guardian.

De asemenea, o alertă a fost raportată și în cazul unui zbor Finnair pe ruta Helsinki - Viena. Aeronava a aterizat în siguranță în capitala Austriei și a fost verificată de echipe specializate. Tot joi, un alt zbor Finnair, care efectua cursa Helsinki - Roma, a fost escortat de avioane militare italiene după o amenințare similară.

În Polonia, compania LOT Polish Airlines a precizat că verificările efectuate la bordul unui avion care zbura de la Varșovia la Bruxelles nu au identificat obiecte suspecte, iar autoritățile belgiene au efectuat controale suplimentare după aterizare.

Alte zboruri din Europa, afectate de amenințări similare

Incidentul de la București nu este unul izolat. În cursul aceleiași zile, mai multe curse aeriene din Europa au fost vizate de amenințări cu bombă, ceea ce a determinat autoritățile să activeze proceduri speciale de securitate.

Un avion Aer Lingus care efectua cursa Dublin - Roma a fost redirecționat către baza militară Évreux din Franța după primirea unei amenințări cu bombă. Aeronava a aterizat în siguranță, fiind escortată de un avion militar francez, iar autoritățile au demarat verificări amănunțite.

Tot joi, o aeronavă Wizz Air care zbura de la Milano Malpensa către Varșovia a fost deviată spre Viena, după o alertă primită în timpul zborului. Airbusul A321 a aterizat fără incidente în capitala Austriei, unde a fost supus controalelor de securitate.