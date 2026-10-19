 Avion Austrian Airlines, deviat de urgență spre Sofia după o amenințare cu bombă. Aeronava se afla la granița cu România
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Avion Austrian Airlines, deviat de urgență spre Sofia după o amenințare cu bombă. Aeronava se afla la granița cu România

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Un avion al companiei Austrian Airlines, care efectua o cursă de la Tel Aviv la Viena, a fost redirecționat către Sofia, duminică seara, după apariția unei amenințări cu bombă la bord. Aeronava, un Airbus A320 cu 57 de persoane la bord, a aterizat în siguranță în capitala Bulgariei. Incidentul s-a produs în timp ce avionul se afla în apropierea graniței cu România, potrivit informațiilor transmise de autoritățile bulgare și de compania aeriană.

Avion Austrian Airlines, deviat de urgență spre Sofia după o amenințare cu bombă.
Avion Austrian Airlines, deviat de urgență spre Sofia după o amenințare cu bombă. Foto: arhiva

Avion Austrian Airlines, deviat spre Sofia în urma unei amenințări

Zborul OS82, operat de Austrian Airlines pe ruta Tel Aviv – Viena, avea programată o escală la Sofia. Duminică seara, planul de zbor a fost modificat după ce a fost semnalată o posibilă amenințare la adresa aeronavei.

Potrivit companiei aeriene, avionul a aterizat în siguranță la Sofia la ora 20:42 CEST, respectiv 21:42, ora României.

La bordul aeronavei se aflau 51 de pasageri și șase membri ai echipajului. După aterizare, avionul a fost verificat de personalul abilitat, iar pasagerii urmau să fie transportați către destinație cu un alt zbor.

Amenințare cu bombă semnalată în apropierea graniței României

Potrivit informațiilor publicate de Sky News, care citează Ministerul Transporturilor din Bulgaria, aeronava a aterizat la Sofia după primirea unui semnal privind o posibilă amenințare cu bombă.

În timpul zborului, la granița cu România, echipajul a semnalat un semnal de amenințare cu bombă și a decis să aterizeze de urgență la Sofia”, a transmis ministerul.

Datele platformei Flightradar24 au indicat că aeronava, identificată prin numărul de înmatriculare OE-LZE, urma să efectueze cursa dintre Tel Aviv și Viena, însă a fost redirecționată către capitala Bulgariei.

Autoritățile au tratat situația ca pe un incident de securitate, iar avionul a fost verificat după aterizare. Informațiile disponibile nu precizează dacă amenințarea s-a confirmat.

Avion militar bulgar a escortat aeronava până la aterizare

În timpul operațiunii, un avion de vânătoare al Forțelor Aeriene Bulgare a însoțit aeronava Austrian Airlines până la aterizarea pe aeroportul din Sofia.

După ce avionul a ajuns la sol, pasagerii au fost debarcați, iar aeronava a fost supusă verificărilor de securitate.

Compania aeriană a anunțat că va organiza transportul alternativ pentru călătorii afectați de incident. Deviația a modificat astfel desfășurarea cursei care trebuia să ajungă la Viena.

Ce se știe despre zborul Austrian Airlines

Aeronava implicată în incident era un Airbus A320, utilizat pentru curse de pasageri pe distanțe scurte și medii. Zborul OS82 plecase din Tel Aviv și avea ca destinație finală Viena, cu o escală planificată la Sofia.

Conform informațiilor comunicate de Austrian Airlines, la bord se aflau în total 57 de persoane, dintre care 51 de pasageri și șase membri ai echipajului.

Avionul a aterizat fără incidente la Sofia, iar pasagerii au fost debarcați. Verificările aeronavei și organizarea unui zbor alternativ au făcut parte din măsurile luate după semnalarea amenințării.

Incidentul a atras atenția deoarece alerta a fost primită în timp ce aeronava se afla în apropierea frontierei României, iar intervenția autorităților bulgare a inclus escortarea avionului până la sol.

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